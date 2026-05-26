Nadia Comăneci revine în România pentru trei săptămâni. Începe seria evenimentelor dedicate celor 50 de ani de la primul 10 din istoria gimnasticii

Nadia Comăneci revine în România, timp de trei săptămâni, pentru o serie amplă de evenimente aniversarea celor 50 de ani de la obținerea primului 10 olimpic din istoria gimnasticii.

De la lansarea unei monede comemorative și gale oficiale, până la întâlniri cu mari campioni, festivaluri sportive, participări internaționale și o invitație la Palatul Cotroceni, programul celei mai mari gimnaste din toate timpurile marchează un an simbolic pentru sportul românesc.

Seria de evenimente debutează pe 28 mai, Băncii Naționale a României, unde va avea loc lansarea oficială a monedei aniversare.

Emisiunea numismatică este dedicată împlinirii a jumătate de secol de la performanța de la Jocurile Olimpice din Montreal (1976). La eveniment vor lua parte reprezentanți ai BNR, ai conducerii COSR și membri ai comunității sportive locale.

Pe 29 mai, Palatul Parlamentului va găzdui Gala Oficială „Nadia – 50 de ani de la prima notă olimpică de 10.00”.

Evenimentul, organizat de Comitetul Olimpic și Sportiv Român, reunește personalități din sport, cultură și reprezentanți ai instituțiilor publice, fiind conceput ca o recunoaștere a impactului pe care fosta gimnastă l-a avut asupra sportului internațional.

În perioada 30-31 mai, manifestările se mută la Onești. Nadia va participa ”Cupa Nadia Comăneci”, competiție de tradiție realizată de Fundația Nadia Comăneci și Clubul Sportiv Municipal Onești, care în acest an va fi cu participare internațională.

Totodată, stadionul Carom, recent renovat pentru acest proiect, va găzdui „Gala Campioanelor”, un eveniment care reunește mai multe generații de sportive din România.

Agenda din Onești include, de asemenea:

Concursul Național și Concursul Internațional de Gimnastică „Nadia Comăneci – Perfect 10”;

Finalele pe aparate și ceremoniile oficiale de premiere;

Lansarea unei colecții de costume de gimnastică sub brandul Nadia Comăneci, realizată în colaborare cu designerul Cristian Moreau;

Parcurgerea simbolică a traseului local denumit „Drumul Perfecțiunii”.

Pe 6 iunie, Nadia Comăneci va fi prezentă la București pentru a da startul oficial al Crosului Național „Ziua Olimpică”, acțiune organizată de COSR pentru promovarea mișcării de masă.

La competiție vor participa și alți campioni olimpici români, scopul proiectului fiind încurajarea publicului larg și a tinerilor să practice activități fizice.

Între 12 și 14 iunie, programul continuă la Cluj-Napoca. Nadia Comăneci va asista la evenimente din cadrul Festivalului Internațional de Film Transilvania (TIFF), unde va fi prezentat si un trailer al filmului documentar ”Nadia”, și va lua parte la meciul de retragere al jucătoarei de tenis Simona Halep.

De asemenea, fosta sportivă este invitata specială a evenimentului Sports Festival 2026. Pe 14 iunie, de la ora 13:00, aceasta va susține la BT Arena un masterclass interactiv axat pe teme precum mentalitatea în sportul de performanță și rolul educației fizice în dezvoltarea tinerilor.

În prima parte a lunii iunie, programul aniversar include și o deplasare în Spania. Nadia Comăneci va participa la Madrid la un eveniment organizat de publicația sportivă Marca, în cadrul unei serii de acțiuni dedicate istoriei sportului mondial.

În cadrul vizitei sale în România, Nadia Comăneci va fi invitată la Palatul Cotroceni, unde îi va fi înmânată o distincție oficială din partea Administrației Prezidențiale. Momentul marchează recunoașterea contribuției sale excepționale la sportul mondial și la imaginea României în ultimele cinci decenii.

Anul 2026 marchează 50 de ani de la Jocurile Olimpice de la Montreal, momentul în care Nadia Comăneci a primit prima notă de 10 din istoria gimnasticii artistice. Evenimentele programate în această perioadă își propun să readucă în atenție valorile asociate acestei cariere: disciplina, excelența și stabilitatea în performanță.