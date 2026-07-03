Vreme instabilă în România. ANM anunță ploi torențiale, grindină și vijelii în aproape toată țara

Vremea va fi instabilă vineri în cea mai mare parte a țării, cu averse torențiale, descărcări electrice, grindină și intensificări ale vântului. În unele zone, cantitățile de apă vor depăși 40 de litri pe metru pătrat, iar temperaturile vor varia între 23 și 34 de grade Celsius.

Vineri, instabilitatea atmosferică va fi accentuată în majoritatea regiunilor. Pe suprafețe extinse sunt prognozate averse, iar doar în extremitatea vestică și în nord-vestul țării vremea va fi mai bună.

În intervale scurte de timp se pot acumula peste 30-40 de litri de apă pe metru pătrat, iar vântul va avea rafale de 50-70 km/h.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 de grade în Transilvania și 34 de grade în sudul Moldovei, potrivit stirileprotv.ro.

În Dobrogea și Bărăgan sunt așteptate înnorări, averse consistente și perioade scurte cu soare. Vântul se va intensifica în timpul ploilor, iar temperaturile vor ajunge până la 32 de grade.

În sudul Moldovei și nordul Munteniei sunt prognozate mai multe reprize de ploi torențiale, însoțite de grindină și intensificări ale vântului. Cantitățile de apă vor fi însemnate, iar temperaturile se vor apropia de pragul caniculei.

În nordul Moldovei și în Bucovina vremea se va răcori ușor. La Suceava sunt prognozate 26 de grade, iar la Vaslui 31 de grade. Și în această regiune vor fi ploi care pot aduce cantități importante de apă într-un timp scurt.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș temperaturile vor ajunge până la 31 de grade la Satu Mare. Pe parcursul zilei sunt prognozate averse însoțite de tunete, fulgere, grindină și vijelii.

În Banat și Crișana temperaturile vor urca până la 32-33 de grade. La începutul zilei sunt posibile ploi slabe, după care vremea va deveni frumoasă. În restul regiunii sunt anunțate înnorări și ploi însoțite de fenomene specifice instabilității atmosferice.

Și în Transilvania vor fi ploi cu tunete, fulgere și rafale puternice de vânt. În intervale scurte se pot acumula cantități importante de apă, iar la Brașov temperatura maximă nu va depăși 26 de grade.

În sud-vestul țării sunt prognozate ploi torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Temperaturile vor fi mai ridicate decât în ziua precedentă, urmând să ajungă la 32 de grade la Drobeta-Turnu Severin și la Slatina.

Și în sudul țării sunt așteptate ploi însoțite de tunete, fulgere și intensificări ale vântului, iar maximele vor fi de 31-32 de grade.

În București, vremea va fi schimbătoare. Spre seară și în timpul nopții sunt prognozate averse însoțite de descărcări electrice, iar vântul va sufla cu viteze de 50-60 km/h. Temperatura maximă va ajunge la aproximativ 32 de grade.

La munte sunt așteptate ploi torențiale care pot aduce peste 40 de litri de apă pe metru pătrat. Vântul va avea rafale de 50-70 km/h, iar izolat vor fi condiții de grindină.

Pe litoral, ploile sunt prognozate în a doua parte a zilei. Sunt posibile căderi de grindină și intensificări susținute ale vântului. În stațiuni, temperaturile maxime vor fi de 27-28 de grade, iar temperatura apei mării va ajunge în jurul valorii de 24 de grade.