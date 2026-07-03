Unde nu trebuie să parchezi mașina în timpul furtunilor. Greșelile care îți pot distruge autoturismul

Furtunile puternice pot transforma un loc de parcare aparent sigur într-un pericol pentru mașină. Copacii, pasajele inundabile și clădirile degradate se numără printre locurile care ar trebui evitate atunci când sunt anunțate vijelii și ploi torențiale.

Dacă ești nevoit să lași mașina parcată pe stradă, este recomandat să alegi cu atenție locul în care aceasta va staționa.

În timpul furtunilor, cele mai mari riscuri sunt reprezentate de copacii care se pot prăbuși, crengile rupte, acoperișurile deteriorate și obiectele care pot fi luate de vânt.

Un loc aflat la umbră poate părea o alegere bună în zilele călduroase de vară, însă în timpul unei vijelii poate deveni unul dintre cele mai periculoase locuri pentru un autoturism.

De asemenea, este recomandată evitarea parcării în apropierea clădirilor vechi, a fațadelor degradate, a stâlpilor, panourilor publicitare și cablurilor aeriene, deoarece toate acestea pot cădea peste vehicul în timpul rafalelor puternice.

Deși pare mai puțin protejată, o mașină lăsată într-o zonă deschisă și ușor înălțată poate fi mai ferită de pagube majore decât una parcată sub copaci.

Grindina rămâne un pericol, însă, în general, avariile provocate de bucățile de gheață sunt mai puțin grave decât cele produse de prăbușirea unui copac sau de inundarea completă a vehiculului.

În cazul unei avertizări de grindină, o parcare acoperită și aflată într-o zonă care nu este expusă inundațiilor reprezintă cea mai bună opțiune. Dacă aceasta nu este disponibilă, poate fi utilizată o husă specială anti-grindină sau o protecție groasă, bine fixată, pentru a nu fi luată de vânt.

În lipsa unui garaj sau a unei parcări acoperite, este recomandată alegerea unui spațiu descoperit, aflat la distanță de obiectele care se pot prăbuși.

Parcarea într-un pasaj sau într-o parcare subterană nu este întotdeauna cea mai sigură alegere.

Aceste spații pot fi protejate de grindină, însă există riscul ca apa să pătrundă rapid în timpul unei furtuni puternice, mai ales în zonele cu antecedente de inundații.

Înainte de a lăsa mașina într-o parcare subterană este recomandată verificarea amplasării acesteia, a existenței unor sisteme eficiente de evacuare a apei și a avertizărilor meteorologice aflate în vigoare.

Dacă apa ajunge la instalația electrică, la modulele electronice, la admisia motorului sau în interiorul autoturismului, costurile de reparație pot depăși valoarea mașinii.

Copacii reprezintă unul dintre cele mai mari pericole pentru mașinile parcate pe stradă în timpul furtunilor. Rafalele puternice pot doborî un arbore întreg sau pot rupe ramuri groase, chiar dacă acesta pare sănătos.

Riscul este mai mare în cazul arborilor bătrâni, înclinați, scorburoși sau cu ramuri uscate, însă nici copacii aparent sănătoși nu elimină complet pericolul.

O distanță de aproximativ 25-30 de metri față de arborii înalți poate reprezenta o marjă practică de siguranță, în funcție de dimensiunea acestora și de direcția vântului. Totuși, nu există o distanță care să elimine complet riscul, deoarece crengile pot fi proiectate lateral de rafale.

Serviciul meteorologic american National Weather Service recomandă mutarea mașinii într-un loc unde este mai puțin probabil să fie lovită de copaci sau de cabluri electrice.

În cazul în care un arbore cade peste autoturism, pagubele pot varia de la parbrize sparte și elemente de caroserie deformate până la daună totală. Dacă proprietarul nu are o asigurare CASCO, costurile reparațiilor vor fi suportate, în cele mai multe cazuri, din fonduri proprii.

Dacă mașina a fost inundată, motorul nu trebuie pornit. Apa aspirată în cilindri poate provoca hidroblocarea și distrugerea motorului. Într-o astfel de situație, autoturismul trebuie transportat cu o platformă și verificat într-un service.