Se caută 20 de tineri de către Ministerul Mediului. Criteriile care pot face diferența la selecție

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, împreună cu Platforma Tinerilor pentru Sustenabilitate și UNICEF România, a lansat procesul de selecție pentru Consiliul Consultativ al Tinerilor privind Clima și Mediul (CCT-CM). Noua structură va reuni 20 de membri, cu vârste între 14 și 35 de ani.

Tinerii selectați vor putea participa la consultări și vor avea posibilitatea de a formula recomandări referitoare la politicile publice de mediu. Inițiativa urmărește implicarea constantă a tinerilor în discuțiile legate de climă și mediu.

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, spune că noul mecanism trebuie să le ofere tinerilor posibilitatea de a contribui în mod constant la elaborarea politicilor publice din aceste domenii.

„Deciziile pe care le luăm astăzi în domeniul mediului și al climei îi privesc direct pe tineri și le vor influența viitorul. De aceea, este important ca vocea lor să nu fie doar ascultată, ci să aibă un cadru real și constant prin care să poată contribui la politicile publice. Prin acest Consiliu vrem să aducem la aceeași masă tineri din medii și regiuni diferite, să le ascultăm ideile și argumentele și să construim un dialog bazat pe date, știință și informații verificate. Avem nevoie de o generație care nu doar cere schimbare, ci participă la construirea ei”, a declarat Diana Buzoianu.

Potrivit ministrei, Consiliul va reuni tineri din regiuni și medii diferite și va urmări să creeze „un dialog bazat pe date, știință și informații verificate”. Activitatea noii structuri va viza mai multe teme legate de climă și mediu.

Printre acestea se numără schimbările climatice și adaptarea la efectele acestora, biodiversitatea, poluarea și gestionarea deșeurilor. Pe lista temelor se află și educația climatică și de mediu, precum și participarea publică.

Cei 20 de membri vor putea lua parte la consultări cu instituții, experți, comunități și alți tineri. Aceștia vor analiza subiecte de actualitate și vor formula recomandări de politică publică.

Membrii Consiliului vor putea, de asemenea, să urmărească modul în care propunerile formulate de ei sunt analizate de instituții. Astfel, activitatea lor va include atât participarea la consultări, cât și formularea și monitorizarea recomandărilor.

Selecția se adresează persoanelor cu vârste între 14 și 35 de ani, care locuiesc în România și sunt interesate de climă, mediu, participare civică, comunicare, educație sau domenii conexe. Candidații nu trebuie să aibă experiență profesională anterioară în domeniul mediului, al climei sau al politicilor publice.

Evaluarea candidaților va ține cont de motivație, capacitatea de analiză și argumentare și gândirea critică. Un alt criteriu este interesul pentru verificarea informațiilor, alături de disponibilitatea de implicare și capacitatea de colaborare.

Organizatorii vor urmări, de asemenea, obținerea unei reprezentări cât mai diverse din punct de vedere teritorial și social. Componența Consiliului va ține cont și de diferitele categorii de vârstă ale participanților.

Aplicațiile pentru cele 20 de poziții pot fi depuse până la 31 august 2026, ora 23:59. După încheierea perioadei de înscriere, evaluarea candidaților este programată între 1 și 4 septembrie.

Candidații care vor ajunge pe lista scurtă vor susține interviuri între 8 și 11 septembrie. Cei 20 de membri ai Consiliului Consultativ al Tinerilor privind Clima și Mediul urmează să fie anunțați pe 12 septembrie 2026.

Prima întâlnire fizică a Consiliului este programată în perioada 14–18 septembrie. Pentru participanții care vin din alte localități, transportul și cazarea vor fi suportate de organizatori.

Secretariatul tehnic al Consiliului va fi asigurat de Platforma Tinerilor pentru Sustenabilitate. Ministerul Mediului va asigura legătura cu procesele instituționale de elaborare a politicilor publice.

UNICEF România va sprijini participarea copiilor și aplicarea unor metode adaptate vârstei. Astfel, cele trei organizații implicate au roluri distincte în funcționarea și sprijinirea noului Consiliu Consultativ al Tinerilor privind Clima și Mediul.