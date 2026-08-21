CNAS caută 20 de directori generali în întreaga țară. Candidații au la dispoziție mai puțin de două săptămâni pentru înscriere

Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) organizează un nou concurs pentru ocuparea a 20 de funcții de director general. Posturile sunt disponibile la casele de asigurări de sănătate din 19 județe și în cadrul structurii destinate sistemului de apărare, ordine publică și siguranță națională. Anunțul a fost făcut joi, 20 august, iar dosarele pot fi depuse până la începutul lunii septembrie.

CNAS a anunțat organizarea concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director general din cadrul a 20 de case de asigurări de sănătate. Procedura reprezintă a doua etapă de selecție a conducerilor acestor instituții și vizează posturile care nu au fost ocupate în prima rundă.

Concursul este organizat pentru casele de asigurări de sănătate din județele Brăila, Caraș-Severin, Călărași, Covasna, Dolj, Galați, Giurgiu, Hunedoara, Ialomița, Ilfov, Mehedinți, Neamț, Olt, Prahova, Sălaj, Sibiu, Suceava, Timiș și Vaslui.

Pe lista funcțiilor disponibile se află și postul de director general al Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești (CAS AOPSNAJ).

Persoanele interesate să participe la concurs trebuie să depună dosarele de înscriere cel târziu la 3 septembrie 2026, ora 17:00. Selecția documentelor va fi realizată ulterior, iar rezultatele acestei etape vor fi publicate pe 8 septembrie.

Candidații vor putea formula contestații după afișarea rezultatelor. Acestea urmează să fie soluționate până la 10 septembrie, înaintea desfășurării probelor propriu-zise.

Calendarul stabilit de instituție prevede organizarea probei scrise în data de 22 septembrie, începând cu ora 10:00. Candidații care vor îndeplini condițiile necesare pentru continuarea procedurii vor participa apoi la interviul programat pentru 28 septembrie.

CNAS precizează că actuala procedură continuă procesul început în luna iunie, când au fost selectați directorii generali pentru celelalte case de asigurări de sănătate.

„Aceasta este a doua etapă de ocupare prin concurs a posturilor de directori generali ai caselor de asigurări de sănătate. În prima etapă, care a avut loc în luna iunie, s-au ocupat posturile de conducere menționate de la celelalte 23 de case de asigurări de sănătate”, precizează instituția citată.

Procedura de concurs urmărește evaluarea competențelor profesionale ale persoanelor care vor conduce structurile teritoriale ale sistemului de asigurări sociale de sănătate. Președintele CNAS afirmă că directorii generali trebuie selectați pe baza unor criterii obiective și transparente.