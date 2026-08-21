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CNAS caută 20 de directori generali în întreaga țară. Candidații au la dispoziție mai puțin de două săptămâni pentru înscriere

CNAS caută 20 de directori generali în întreaga țară. Candidații au la dispoziție mai puțin de două săptămâni pentru înscriere

SURSA FOTO: Dreamstime

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Publicat de Ramona-Sandrina Ilie la 21 august 2026, 10:22
Din cuprinsul articolului

Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) organizează un nou concurs pentru ocuparea a 20 de funcții de director general. Posturile sunt disponibile la casele de asigurări de sănătate din 19 județe și în cadrul structurii destinate sistemului de apărare, ordine publică și siguranță națională. Anunțul a fost făcut joi, 20 august, iar dosarele pot fi depuse până la începutul lunii septembrie.

CNAS organizează concurs pentru 20 de posturi de director general

CNAS a anunțat organizarea concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director general din cadrul a 20 de case de asigurări de sănătate. Procedura reprezintă a doua etapă de selecție a conducerilor acestor instituții și vizează posturile care nu au fost ocupate în prima rundă.

Concursul este organizat pentru casele de asigurări de sănătate din județele Brăila, Caraș-Severin, Călărași, Covasna, Dolj, Galați, Giurgiu, Hunedoara, Ialomița, Ilfov, Mehedinți, Neamț, Olt, Prahova, Sălaj, Sibiu, Suceava, Timiș și Vaslui.

Pe lista funcțiilor disponibile se află și postul de director general al Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești (CAS AOPSNAJ).

Horațiu Moldovan, CNAS
SURSA FOTO: Facebook – Horațiu Moldovan, CNAS

Dosarele de înscriere pot fi depuse până pe 3 septembrie

Persoanele interesate să participe la concurs trebuie să depună dosarele de înscriere cel târziu la 3 septembrie 2026, ora 17:00. Selecția documentelor va fi realizată ulterior, iar rezultatele acestei etape vor fi publicate pe 8 septembrie.

Candidații vor putea formula contestații după afișarea rezultatelor. Acestea urmează să fie soluționate până la 10 septembrie, înaintea desfășurării probelor propriu-zise.

Proba scrisă este programată pe 22 septembrie, iar interviul pe 28 septembrie

Calendarul stabilit de instituție prevede organizarea probei scrise în data de 22 septembrie, începând cu ora 10:00. Candidații care vor îndeplini condițiile necesare pentru continuarea procedurii vor participa apoi la interviul programat pentru 28 septembrie.

CNAS precizează că actuala procedură continuă procesul început în luna iunie, când au fost selectați directorii generali pentru celelalte case de asigurări de sănătate.

„Aceasta este a doua etapă de ocupare prin concurs a posturilor de directori generali ai caselor de asigurări de sănătate. În prima etapă, care a avut loc în luna iunie, s-au ocupat posturile de conducere menționate de la celelalte 23 de case de asigurări de sănătate”, precizează instituția citată.

Conducerea CNAS susține testarea obiectivă și transparentă a candidaților

Procedura de concurs urmărește evaluarea competențelor profesionale ale persoanelor care vor conduce structurile teritoriale ale sistemului de asigurări sociale de sănătate. Președintele CNAS afirmă că directorii generali trebuie selectați pe baza unor criterii obiective și transparente.

„Dorim ca toți directorii generali, în calitatea lor de manageri locali ai sistemului de asigurări sociale de sănătate, să aibă competența testată în mod obiectiv și transparent, prin concursul de ocupare a posturilor, în acord cu obiectivul larg de creștere a competenței profesioniștilor din sistem și răspunzând nevoii tot mai acute de calitate în acest domeniu”, a declarat președintele CNAS, conf. univ. dr. Horațiu-Remus Moldovan.

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Publicat în: Știri de ultimă oră

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Despre autor
Ramona-Sandrina Ilie

Sunt jurnalist cu peste 18 ani de experiență în presa scrisă și online, specializată în realizarea de interviuri, reportaje și articole de actualitate. De-a lungul carierei, am colaborat cu mai multe redacții și publicații, printre care Orient Românesc, Termene.ro, Elita României, Timpul, Moldova Invest, Curentul Internațional, Revista Timpul, Webcultura, Lumina, Vrancea Media și platforma lui Stelian Tănase. Am abordat o gamă variată de subiecte - de la economie, politică și business până la cultură, educație și teme sociale -, punând accent pe documentarea riguroasă și pe prezentarea clară și echilibrată a informației. Pe lângă activitatea jurnalistică, am participat la evenimente culturale și editoriale naționale și internaționale, am realizat interviuri cu personalități din diverse domenii și am dezvoltat proiecte editoriale, educaționale și culturale proprii. Sunt autor și coautor al mai multor cărți de poezie și proză, precum și al unor proiecte de documentare rezultate în urma cercetării de teren, a experienței directe și a interesului constant pentru istorie, cultură și societate. Motto de viață: „Cum realizăm imposibilul? Cu entuziasm!” – Paulo Coelho

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