Agricover lansează o platformă financiară dedicată fermierilor. Ce servicii pot fi folosite direct de pe telefon

Agricover a lansat Agricover Pay, o platformă financiară digitală destinată exclusiv fermierilor, despre care compania afirmă că este prima de acest tip din Europa. Aplicația reunește într-un singur loc contul de plăți, transferurile, un card Visa Platinum Business și accesul la finanțările Agricover Credit IFN. Platforma a fost dezvoltată pentru fermele din România, iar investiția realizată până în prezent depășește 12 milioane de lei.

Agricover Pay a fost construită pentru fermieri și integrează într-o singură aplicație mobilă mai multe servicii financiare necesare administrării activității unei ferme. Pe lângă contul de plăți și transferuri, utilizatorii primesc acces la cardul Visa Platinum Business, la finanțările Agricover Credit IFN și la informații relevante pentru piața agricolă.

Compania anunță că platforma va fi extinsă treptat cu noi servicii destinate administrării și dezvoltării fermelor din România.

Infrastructura financiară este asigurată de Agricover Payments, instituție de plată autorizată și supravegheată de Banca Națională a României, împreună cu parteneri strategici. Agricover Payments este membru principal al rețelei Visa și emite cardurile Visa Platinum Business oferite utilizatorilor aplicației. Tranzacțiile în lei și atribuirea IBAN-urilor virtuale sunt asigurate prin infrastructura Libra Internet Bank.

Investiția făcută până în prezent pentru dezvoltarea Agricover Pay a depășit 12 milioane de lei. Proiectul pornește de la experiența acumulată de Agricover în relația cu fermierii, inclusiv în ceea ce privește fluxurile financiare ale acestora și modelul de business dedicat agriculturii. Pentru dezvoltarea platformei au fost combinate soluții tehnologice proprii și parteneriate strategice, cu scopul reducerii timpului necesar implementării și utilizării eficiente a resurselor.

Andrei Vasile, CEO Agricover Payments, susține că noua platformă a fost concepută pornind direct de la particularitățile activității agricole și va funcționa complementar serviciilor oferite de sistemul bancar.

„Agricover Pay este platforma financiară construită nativ pentru fermieri, care digitalizează, conectează și integrează într-un singur loc serviciile financiare și informațiile esențiale pentru a lua cele mai bune decizii pentru afacerea lor. Antreprenorii din agricultură au nevoie de soluții simple, rapide și bine conectate între ele. Ne poziționăm ca o soluție complementară sistemului bancar, iar ca instituție de plată păstrăm agilitatea și viteza de execuție specifice unui fintech, pentru a putea lansa rapid produse și servicii noi, adaptate nevoilor reale ale fermierilor”, a declarat Andrei Vasile, CEO Agricover Payments.

O componentă importantă a platformei este cardul Visa Platinum Business, care este emis automat pentru fiecare cont nou deschis în Agricover Pay. Utilizatorii au astfel acces la infrastructura și standardele de securitate ale rețelei Visa, precum și la acceptarea internațională a cardului.

Elena Ungureanu, Country Manager Visa în România, arată că reunirea plăților digitale, finanțării și informațiilor într-o singură aplicație poate simplifica gestionarea resurselor financiare ale unei ferme.

„Agricultura are nevoi financiare specifice, iar tehnologia poate simplifica semnificativ modul în care fermierii își gestionează activitatea de zi cu zi. Integrarea plăților digitale, a accesului la finanțare și a informațiilor relevante într-o singură platformă le oferă mai multă flexibilitate și control asupra resurselor financiare și poate contribui la o gestionare mai eficientă a capitalului de lucru. Ne bucurăm să susținem, alături de Agricover, dezvoltarea unei soluții construite în jurul nevoilor reale ale fermierilor și să aducem avantajele plăților digitale Visa mai aproape de un sector esențial pentru economia românească”, a declarat Elena Ungureanu, Country Manager Visa în România.

Operațiunile realizate prin conturile de plăți ale platformei folosesc infrastructura bancară pusă la dispoziție de Libra Internet Bank. Aceasta include și alocarea IBAN-urilor virtuale necesare utilizatorilor, în timp ce fondurile clienților sunt protejate printr-un mecanism dedicat.

Parteneriatul pune la dispoziția Agricover Pay experiența băncii în serviciile financiare digitale și în integrarea tehnologiilor bancare moderne.

„Agricover Pay valorifică experiența Libra Internet Bank în dezvoltarea de servicii financiare digitale și integrarea tehnologiilor bancare moderne. Colaborarea cu Agricover și Visa demonstrează cum expertiza complementară a unor parteneri din domenii diferite poate fi transformată într-o experiență financiară simplificată, construită în jurul nevoilor fermierilor”, a spus Alexandru Biță, Chief Technology Innovation Officer Libra Internet Bank.

Fermierii care utilizează Agricover Pay își pot administra plățile direct din aplicația mobilă și pot folosi cardul Visa Platinum Business pentru cheltuielile curente ale fermei. Plățile pot fi efectuate atât în magazine, cât și online.

Integrarea platformei cu Agricover Credit IFN conectează accesul la finanțare cu efectuarea plăților. Clienții pot consulta în aplicație creditele pe care le au în derulare și disponibilul aferent liniilor de capital de lucru deja aprobate.

În acest fel, sumele disponibile pot fi accesate atunci când apare o nevoie de finanțare sau o oportunitate în activitatea fermei. Tot prin intermediul platformei, clienții vor putea iniția digital solicitări de finanțare către Agricover Credit IFN.

Agricover Pay este concepută și ca instrument utilizat în activitatea curentă a fermelor, nu doar pentru realizarea operațiunilor financiare. Aplicația oferă acces la informații considerate relevante pentru administrarea unei afaceri agricole.

Printre datele disponibile se află evoluția prețurilor la cereale, motorină și îngrășăminte. Prin conectarea cu celelalte companii din Grupul Agricover, utilizatorii vor putea consulta în aplicație facturile, istoricul tranzacțiilor și informațiile aferente relației comerciale cu grupul.

Agricover Payments face parte din Grupul Agricover și funcționează ca o companie agri-fintech axată pe dezvoltarea unor soluții financiare digitale integrate pentru fermieri. Activitatea companiei urmărește conectarea serviciilor financiare cu nevoile specifice sectorului agricol din România.

Agricover prezintă Agricover Pay drept prima platformă financiară digitală din Europa dedicată exclusiv fermierilor. Construită în jurul activității agricole, aceasta reunește contul de plăți, transferurile, cardul, accesul la finanțare și informațiile și serviciile relevante pentru funcționarea unei ferme.

Visa este o companie internațională specializată în plăți digitale și facilitează tranzacții între consumatori, comercianți, instituții financiare și entități guvernamentale. Rețeaua companiei este prezentă în peste 200 de țări și teritorii.

Compania își concentrează activitatea asupra infrastructurii necesare realizării plăților digitale și conectării participanților din sistemul financiar. Visa promovează accesul extins la serviciile de plată ca parte a dezvoltării economiei digitale.

Libra Internet Bank furnizează produse și servicii pentru profesii liberale, microîntreprinderi, IMM-uri și companii din sectoarele Real Estate și Agribusiness. Banca colaborează, de asemenea, cu fintech-uri internaționale care activează pe piața din România.

Instituția oferă plăți instant în lei și euro și dispune de un serviciu de inteligență artificială generativă bazat pe voce în aplicația sa de mobile banking. Libra Internet Bank are 59 de sucursale în București și în alte orașe mari din țară. Banca a fost înființată în 1996, la București, și face parte din grupul american de investiții New Century Holdings (NCH).