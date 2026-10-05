WhatsApp introduce o nouă funcție pentru părinți. Ce pot vedea și ce rămâne complet privat

WhatsApp introduce noi instrumente de control parental pentru conturile adolescenților, prin care părinții pot gestiona anumite setări de confidențialitate și pot primi notificări despre activitatea acestora. Funcțiile vizează inclusiv grupurile, Canalele și accesul la Meta AI. Părinții nu vor putea însă să citească mesajele sau să asculte apelurile personale, care rămân protejate prin criptare end-to-end.

Noile instrumente de control parental din WhatsApp au fost concepute pentru a le oferi părinților posibilitatea de a supraveghea anumite elemente ale activității adolescenților, fără acces la conversațiile private ale acestora.

Funcțiile sunt opționale și pot fi configurate de părinți împreună cu adolescenții. Potrivit WhatsApp, scopul este de a încuraja discuțiile în familie despre siguranța în mediul online, fără a elimina caracterul privat al comunicării.

„Părinții ne-au spus că vor să fie acolo să-i îndrume fără să le citească peste umăr”, explică WhatsApp în anunțul privind noua funcție.

Accesul părinților nu se extinde, așadar, asupra conversațiilor personale ale adolescenților. Mesajele și apelurile rămân protejate prin criptare end-to-end, ceea ce înseamnă că nu pot fi citite sau ascultate nici de părinți și nici de WhatsApp.

„Chiar și cu controalele activate, mesajele și apelurile personale ale adolescentului rămân private și protejate prin criptare end-to-end”, precizează WhatsApp.

Părinții vor putea primi notificări atunci când au loc anumite schimbări sau activități asociate contului adolescentului, fără ca aceste alerte să le ofere acces la conținutul conversațiilor.

Printre situațiile pentru care pot fi trimise notificări se numără:

adolescentul se alătură unui grup;

adolescentul părăsește un grup;

numărul membrilor unui grup din care face parte crește semnificativ;

adolescentul adaugă un contact;

apar anumite modificări ale contului, precum schimbarea fotografiei de profil.

Potrivit Centrului de ajutor WhatsApp, părinții pot consulta activitatea disponibilă în secțiunea dedicată controalelor parentale și pot stabili ce categorii de notificări doresc să primească.

Noile instrumente permit și administrarea unor setări de confidențialitate asociate contului adolescentului, oferindu-le părinților posibilitatea de a stabili anumite limite privind interacțiunile din aplicație.

De exemplu, părinții pot decide cine poate vedea fotografia de profil a adolescentului și cine îl poate adăuga în grupuri. De asemenea, pot fi administrate anumite opțiuni referitoare la actualizările de stare și la contacte.

În cazul în care adolescentul încearcă să modifice una dintre aceste setări pentru a o face mai puțin restrictivă, schimbarea necesită aprobarea părintelui. Confirmarea este realizată prin intermediul unui cod PIN stabilit de acesta.

Activitatea din grupurile WhatsApp reprezintă una dintre zonele vizate de noile controale, părinții putând fi informați despre anumite schimbări fără a vedea mesajele schimbate între membri.

Aceștia pot primi o notificare atunci când adolescentul intră într-un grup sau îl părăsește. O alertă poate fi transmisă și atunci când numărul membrilor unui grup din care face parte adolescentul crește semnificativ.

În acest mod, părinții pot avea informații despre comunitățile online în care intră adolescentul, însă nu primesc acces la mesajele trimise sau primite în grupurile respective.

Noile controale parentale vizează și Canalele WhatsApp, iar părinții pot stabili în ce condiții adolescentul poate utiliza această funcție a platformei.

Părinții pot permite accesul la toate Canalele, îl pot restrânge doar la cele aprobate de ei sau pot bloca în totalitate vizualizarea Canalelor.

Totodată, aceștia pot decide dacă adolescentul are sau nu permisiunea de a crea propriile Canale în aplicație.

Actualizarea introduce și posibilitatea de a controla nivelul de acces al adolescenților la Meta AI, părinții având la dispoziție două variante de utilizare a asistentului.

Prima este experiența standard destinată utilizatorilor cu vârsta de cel puțin 13 ani. A doua este o variantă mai restrictivă, denumită „Conținut limitat”.

Activarea acestei opțiuni reduce categoriile de subiecte pe care adolescentul le poate aborda în conversațiile cu asistentul AI.

WhatsApp precizează că instrumentele sunt dezvoltate treptat și urmează să fie extinse în funcție de reacțiile și observațiile primite din partea familiilor.

„Acesta este doar începutul”, transmite compania.

Folosirea noilor instrumente nu este obligatorie, iar părinții pot decide nivelul de supraveghere pe care îl consideră necesar pentru contul adolescentului.

„Părinții aleg de cât sprijin are nevoie adolescentul lor și pot ajusta sau dezactiva controalele în orice moment”, precizează WhatsApp.

Pentru utilizarea funcției, contul părintelui trebuie conectat la cel al adolescentului, conform informațiilor prezentate de Centrul de ajutor WhatsApp.

Implementarea noilor controale parentale se desfășoară treptat. Din acest motiv, funcțiile ar putea să nu fie disponibile simultan în toate țările sau pentru toate conturile.

WhatsApp menține limita generală de vârstă pentru utilizarea serviciului la 13 ani. În anumite țări, pragul poate fi mai ridicat, în funcție de prevederile legislației locale.