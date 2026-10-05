Visul unei case fără bani de la părinți. Ce șanse are un tânăr să obțină singur creditul în 2026

Un tânăr care vrea să-și cumpere singur o locuință în România, fără bani de la părinți și fără un codebitor, trebuie să treacă în 2026 de două obstacole importante: avansul și venitul necesar pentru susținerea ratei. Dobânzile, gradul maxim de îndatorare și prețul locuinței stabilesc, în practică, cât poate . De la 1 octombrie 2026, IRCC utilizat pentru trimestrul al patrulea este de 5,57%, foarte apropiat de nivelul din perioada precedentă.

Un tânăr poate obține singur un credit ipotecar în 2026, fără ca părinții să contribuie la achiziție și fără să existe obligatoriu un al doilea solicitant, dacă îndeplinește condițiile de eligibilitate ale băncii și are venituri suficiente pentru suma cerută. Banca analizează veniturile și obligațiile financiare existente ale solicitantului, iar criteriile concrete de eligibilitate diferă de la o instituție de credit la alta.

Una dintre limitele importante este gradul de îndatorare. Reglementările Băncii Naționale a României stabilesc, ca regulă generală, un plafon de 40% pentru ponderea obligațiilor lunare din credite în venitul net în cazul împrumuturilor în lei. Pentru creditul destinat primei locuințe, plafonul este majorat cu cinci puncte procentuale, până la 45%. Reglementarea permite și anumite excepții pentru o parte din creditele nou-acordate de bănci.

Asta înseamnă că o persoană cu un venit net de 5.000 de lei nu poate porni de la premisa că întreaga sumă rămasă după cheltuielile curente poate merge către rată. În scenariul general al unui grad de îndatorare de 40%, obligațiile lunare luate în calcul ar putea ajunge la aproximativ 2.000 de lei, dacă solicitantul nu are alte datorii.

Ofertele bancare din această perioadă arată cât de mult poate conta venitul atunci când un tânăr încearcă să cumpere singur o locuință. Exemplele reprezentative publicate de bănci nu sunt însă universale: dobânda și suma aprobată diferă în funcție de profilul clientului, venit, avans, perioada creditului și condițiile produsului.

Un exemplu publicat de BCR pentru un credit ipotecar de 350.000 de lei pe 25 de ani indică o rată de 2.135 de lei în primii trei ani, în condițiile unei dobânzi fixe de 4,99%. Oferta respectivă presupune însă un venit de cel puțin 10.000 de lei și îndeplinirea unor condiții comerciale ale băncii. După perioada de dobândă fixă, exemplul indică o rată de 2.694 de lei, calculată pe baza IRCC de 5,56%, valabil până la 30 septembrie și a marjei băncii utilizate la momentul simulării.

Un alt reper vine dintr-un exemplu ING valabil până la sfârșitul lunii septembrie. Pentru un împrumut ipotecar de 320.000 de lei pe 22 de ani, cu dobândă variabilă de 7,51%, formată din IRCC de 5,56% plus o marjă fixă de 1,95%, rata lunară în sistemul ratelor egale era de 2.480,44 lei.

Exemplele arată de ce două persoane care vor să împrumute aceeași sumă nu primesc neapărat aceleași condiții. Oferta finală este stabilită după analiza individuală făcută de bancă.

Pentru un tânăr fără sprijin financiar din familie, dificultatea nu începe neapărat în ziua în care trebuie achitată prima rată. Banii necesari înainte de semnarea creditului pot deveni primul obstacol.

Pe lângă avans, cumpărătorul trebuie să ia în calcul costurile conexe tranzacției și finanțării, care pot include:

evaluarea proprietății,

asigurările,

taxele aferente ipotecii

cheltuielile notariale.

Unele dintre acestea diferă în funcție de bancă, proprietate și valoarea tranzacției.

Există însă și varianta programului Noua Casă. Pentru 2026, plafonul garanțiilor alocate programului este de 500 de milioane de lei. Pentru creditele de până la 66.500 de euro destinate locuințelor eligibile, avansul minim este de 5%. Pentru creditele cu valori cuprinse între 59.501 și 119.000 de euro destinate locuințelor noi eligibile, avansul minim este de 15%.

Programul guvernamental poate rezolva o parte a problemei pentru persoanele care nu au economisit un avans mare, însă garanția statului nu înseamnă că solicitantul primește automat finanțarea.

Banca analizează în continuare capacitatea de rambursare. Solicitantul trebuie să se încadreze în criteriile de eligibilitate și să poată suporta rata lunară. FNGCIMM precizează că programul este destinat achiziției unei locuințe prin credite garantate de stat, iar în 2026 sunt înscrise în program mai multe instituții de credit.

Calculul simplu al gradului de îndatorare oferă doar o orientare. Banca verifică situația concretă a solicitantului, iar alte credite și obligații financiare reduc suma disponibilă pentru noua rată.

În plus, aprobarea unui împrumut la limita maximă permisă nu înseamnă că rata respectivă va rămâne la același nivel pe toată durata contractului. Multe credite ipotecare au o dobândă fixă pentru primii ani, urmată de una variabilă, formată din IRCC și marja fixă a băncii. Băncile avertizează în propriile exemple reprezentative că modificarea IRCC poate determina creșterea sau scăderea ratei.

De la 1 octombrie, IRCC aplicabil în trimestrul IV din 2026 este de 5,57%, față de 5,56% anterior. Pentru tânărul care încearcă să cumpere singur o locuință, diferența imediată este redusă, însă nivelul indicelui rămâne important pentru creditele cu dobândă variabilă și pentru perioada de după expirarea dobânzii fixe.