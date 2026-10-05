Nicușor Dan condamnă gesturile la adresa lui Cristian Tudor Popescu: Nu putem accepta într-o democrație

Președintele României, Nicușor Dan, a reacționat luni, 5 octombrie, după gesturile îndreptate împotriva jurnalistului Cristian Tudor Popescu. Șeful statului a afirmat că amenințarea, hărțuirea sau violența împotriva unui jurnalist pentru opiniile exprimate sunt inacceptabile. Mesajul a fost publicat după ce, la manifestația susținătorilor lui Călin Georgescu din fața Arestului Central din București, au fost aprinse lumânări în forma inițialelor CTP și s-a cântat „Veșnica pomenire”.

Nicușor Dan a intervenit public în cazul lui Cristian Tudor Popescu, calificând drept inacceptabilă transformarea unei dispute sau a unui dezacord politic într-o formă de presiune asupra unui jurnalist. Președintele a susținut că opiniile exprimate în spațiul public pot fi contestate, însă dezbaterea nu trebuie să ajungă la intimidare.

„Consider inacceptabile gesturile îndreptate împotriva jurnalistului Cristian Tudor Popescu și orice încercare de a transforma un dezacord politic într-un instrument de intimidare. Niciun jurnalist nu trebuie să devină ținta amenințărilor, a hărțuirii sau a violenței pentru opiniile pe care le exprima. Libertatea presei este garantatǎ de constituție, iar ea nu poate exista fără libertatea de a vorbi și de a relata fără teamă”, a scris Nicușor Dan.

Șeful statului a legat reacția sa de principiul libertății presei, precizând că protejarea acestuia nu trebuie să depindă de acordul sau dezacordul față de opiniile unui jurnalist. Nicușor Dan a arătat că problema depășește simpatiile politice și privește respectarea unor principii democratice.

„Apărarea acestui principiu nu ține de simpatii politice. Ține de respectul pentru democrație, pentru libertatea presei și pentru demnitatea fiecărui cetățean”, a mai scris el.

Nicușor Dan a făcut o distincție între dreptul de a critica opiniile unui jurnalist și folosirea amenințărilor sau a intimidării în cadrul unei dispute publice. Președintele a susținut că dezacordul, inclusiv unul profund, face parte din dezbaterea democratică, însă acesta nu justifică incitarea la ură.

„Putem fi în profund dezacord cu un jurnalist și putem critica opiniile sale, dar ceea ce nu putem accepta într-o democrație este transformarea dezbaterii publice în amenințare, intimidare și incitare la ură”, a scris Nicușor Dan.

Mesajul președintelui a fost publicat după incidentul petrecut sâmbătă seara, în timpul unei manifestații desfășurate în fața Arestului Central din București, unde susținători ai lui Călin Georgescu s-au adunat pentru a cere eliberarea acestuia. Mai mulți participanți au aprins lumânări pe asfalt, aranjându-le sub forma inițialelor CTP, și au cântat „Veșnica pomenire”. Imaginile au fost ulterior distribuite pe rețelele de socializare.

Cristian Tudor Popescu a reacționat duminică la imaginile apărute online. Incidentul a avut loc după declarațiile făcute de jurnalist despre posibilele consecințe politice pe care le-ar produce pentru AUR o eventuală moarte a lui Călin Georgescu.