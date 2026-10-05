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Călin Georgescu, din nou în fața judecătorilor. Proces important luni, la București. Ce se judecă

Călin Georgescu, din nou în fața judecătorilor. Proces important luni, la București. Ce se judecă

SURSA FOTO: Inquam Photos / George Călin - Călin Georgescu

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Publicat de Alexandra Iana la 5 octombrie 2026, 10:24
Din cuprinsul articolului

Călin Georgescu are luni un nou termen în procesul deschis împotriva Autorității Electorale Permanente (AEP), prin care contestă procesul-verbal de contravenție întocmit după alegerile prezidențiale. Dosarul se judecă la Judecătoria Sectorului 3 București, iar ședința este programată pentru ora 11:30.

Călin Georgescu, din nou în instanță în procesul cu AEP

Dosarul, înregistrat cu numărul 11299/301/2025, se află pe rolul Secției Civile a Judecătoriei Sectorului 3 București și are ca obiect o „plângere contravențională – PV seria A 0005450”.

Călin Georgescu figurează în proces în calitate de petent, în timp ce Autoritatea Electorală Permanentă este intimată. În cauză apare și Nicodim-Eugen Lupea, în calitate de intervenient. Termenul de luni, 5 octombrie, este stabilit pentru ora 11:30, la completul C2 Civil.

Procesul se află pe rolul instanței din aprilie 2025 și a trecut deja prin mai multe termene.

Instanța a respins mai multe cereri

În februarie 2026, Judecătoria Sectorului 3 a respins excepția necompetenței teritoriale și a decis continuarea judecării cauzei. Tot atunci, instanța a repus cauza pe rol în ceea ce privește cererea de ajutor public judiciar și admisibilitatea în principiu a cererii de intervenție.

Ulterior, pe 9 iunie, instanța a respins mai multe solicitări formulate în dosar. Printre acestea s-au aflat cererea de sesizare a Curții de Justiție a Uniunii Europene și cea privind sesizarea Curții Constituționale.

A fost respinsă și cererea de acordare a ajutorului public judiciar. Dosarul a continuat, iar după termenul din 22 iunie a fost stabilită o nouă ședință pentru 5 octombrie.

De la ce a pornit procesul cu Autoritatea Electorală Permanentă

Litigiul are legătură cu procesul-verbal de contravenție întocmit de AEP în urma alegerilor prezidențiale și cu modul în care au fost declarate contribuțiile și cheltuielile aferente campaniei electorale a lui Călin Georgescu.

AEP anunțase că Georgescu figura cu zero lei atât la contribuțiile electorale declarate, cât și la cheltuielile electorale. În urma verificărilor, fostul candidat la alegerile prezidențiale a primit o amendă de 200.000 de lei.

Georgescu a anunțat ulterior că a achitat parțial amenda și că a decis să conteste sancțiunea în instanță.

Procesul aflat luni pe rolul Judecătoriei Sectorului 3 privește tocmai plângerea contravențională formulată împotriva procesului-verbal al AEP și este distinct de dosarele penale în care Călin Georgescu este cercetat.

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Publicat în: Știri de ultimă oră

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Despre autor
Alexandra Iana

Sunt absolventă a Facultății de Jurnalism, Universitatea Hyperion. Deși, înainte să încep facultatea, mă visam la TV, pe parcurs am descoperit o pasiune tot mai mare pentru scris, așadar, în 2017, m-am alăturat site-ului Bugetul.ro. Acolo am lucrat timp de șapte ani, fiind locul unde am învățat și am acumulat experiență. Din iulie 2024, am acceptat provocarea de a mă alătura echipei Capital în calitate de editor, o „misiune” mai grea, dar nu imposibilă, alături de întreaga echipă cu care lucrez în fiecare zi.

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