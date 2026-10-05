Călin Georgescu, din nou în fața judecătorilor. Proces important luni, la București. Ce se judecă
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Călin Georgescu are luni un nou termen în procesul deschis împotriva Autorității Electorale Permanente (AEP), prin care contestă procesul-verbal de contravenție întocmit după alegerile prezidențiale. Dosarul se judecă la Judecătoria Sectorului 3 București, iar ședința este programată pentru ora 11:30.
Călin Georgescu, din nou în instanță în procesul cu AEP
Dosarul, înregistrat cu numărul 11299/301/2025, se află pe rolul Secției Civile a Judecătoriei Sectorului 3 București și are ca obiect o „plângere contravențională – PV seria A 0005450”.
Călin Georgescu figurează în proces în calitate de petent, în timp ce Autoritatea Electorală Permanentă este intimată. În cauză apare și Nicodim-Eugen Lupea, în calitate de intervenient. Termenul de luni, 5 octombrie, este stabilit pentru ora 11:30, la completul C2 Civil.
Procesul se află pe rolul instanței din aprilie 2025 și a trecut deja prin mai multe termene.
Instanța a respins mai multe cereri
În februarie 2026, Judecătoria Sectorului 3 a respins excepția necompetenței teritoriale și a decis continuarea judecării cauzei. Tot atunci, instanța a repus cauza pe rol în ceea ce privește cererea de ajutor public judiciar și admisibilitatea în principiu a cererii de intervenție.
Ulterior, pe 9 iunie, instanța a respins mai multe solicitări formulate în dosar. Printre acestea s-au aflat cererea de sesizare a Curții de Justiție a Uniunii Europene și cea privind sesizarea Curții Constituționale.
A fost respinsă și cererea de acordare a ajutorului public judiciar. Dosarul a continuat, iar după termenul din 22 iunie a fost stabilită o nouă ședință pentru 5 octombrie.
De la ce a pornit procesul cu Autoritatea Electorală Permanentă
Litigiul are legătură cu procesul-verbal de contravenție întocmit de AEP în urma alegerilor prezidențiale și cu modul în care au fost declarate contribuțiile și cheltuielile aferente campaniei electorale a lui Călin Georgescu.
AEP anunțase că Georgescu figura cu zero lei atât la contribuțiile electorale declarate, cât și la cheltuielile electorale. În urma verificărilor, fostul candidat la alegerile prezidențiale a primit o amendă de 200.000 de lei.
Georgescu a anunțat ulterior că a achitat parțial amenda și că a decis să conteste sancțiunea în instanță.
Procesul aflat luni pe rolul Judecătoriei Sectorului 3 privește tocmai plângerea contravențională formulată împotriva procesului-verbal al AEP și este distinct de dosarele penale în care Călin Georgescu este cercetat.
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Sunt absolventă a Facultății de Jurnalism, Universitatea Hyperion. Deși, înainte să încep facultatea, mă visam la TV, pe parcurs am descoperit o pasiune tot mai mare pentru scris, așadar, în 2017, m-am alăturat site-ului Bugetul.ro. Acolo am lucrat timp de șapte ani, fiind locul unde am învățat și am acumulat experiență. Din iulie 2024, am acceptat provocarea de a mă alătura echipei Capital în calitate de editor, o „misiune” mai grea, dar nu imposibilă, alături de întreaga echipă cu care lucrez în fiecare zi.
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