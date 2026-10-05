Dosarul lui Călin Georgescu se extinde. Socrul său, audiat de procurorii DIICOT. Legătura cu omul de afaceri care a făcut plângerea

Tatăl Cristelei Georgescu, Vasile Moldoveanu, a ajuns luni la DIICOT, unde este audiat în calitate de martor în dosarul în care ginerele său, Călin Georgescu, este cercetat pentru înșelăciune. Procurorii vor să clarifice împrejurările în care, în 2023, din contul lui Moldoveanu ar fi fost transferată suma de 118.000 de lei către omul de afaceri Răzvan Leu.

Vasile Moldoveanu, socrul fostului candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu, a fost chemat luni la sediul DIICOT pentru audieri.

Acesta are calitatea de martor în dosarul în care Călin Georgescu este cercetat pentru înșelăciune și în care prejudiciul reclamat este de aproximativ 1,1 milioane de euro.

Audierea lui Vasile Moldoveanu are legătură cu o tranzacție efectuată în octombrie 2023. Surse din anchetă arată că procurorii încearcă să stabilească în ce împrejurări au fost transferați 118.000 de lei din contul acestuia către omul de afaceri Răzvan Leu.

La detaliile tranzacției ar fi fost menționat că suma respectivă reprezenta un „împrumut”.

Răzvan Leu este omul de afaceri care a formulat ulterior plângerea de la care a pornit dosarul în care este anchetat Călin Georgescu.

Procurorii încearcă acum să clarifice inclusiv circuitul banilor și motivul pentru care suma de 118.000 de lei a plecat din contul tatălui Cristelei Georgescu către omul de afaceri.

Vasile Moldoveanu este audiat ca martor, astfel că prezența sa la DIICOT nu înseamnă că procurorii au formulat acuzații împotriva sa.

Dosarul în care este cercetat Călin Georgescu vizează un presupus prejudiciu de 1,1 milioane de euro.

Călin Georgescu a fost reținut inițial de procurorii DIICOT în dosarul de înșelăciune. Ancheta a pornit în urma plângerii formulate de Răzvan Leu, care susține că a fost prejudiciat cu aproximativ 1,1 milioane de euro.

După reținerea sa, procurorii au solicitat arestarea preventivă. Tribunalul București nu a admis inițial cererea DIICOT și a dispus măsura controlului judiciar.

DIICOT a contestat însă hotărârea, iar dosarul a ajuns la Curtea de Apel București.

Pe 29 septembrie 2026, instanța a admis contestația procurorilor și a dispus arestarea preventivă a lui Călin Georgescu pentru 30 de zile. Decizia Curții de Apel București este definitivă.

Aceeași măsură a fost dispusă și în cazul omului de afaceri Ionel Rusen, cercetat în același dosar.

În urma hotărârii instanței, Călin Georgescu a fost dus în arest, unde execută măsura preventivă stabilită pentru 30 de zile. Cercetările în dosar continuă, iar fostul candidat la alegerile prezidențiale beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei eventuale hotărâri definitive de condamnare.