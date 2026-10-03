Milioane de dolari pe numele viitorului premier. Ce arată cotele de pe Polymarket

Numele viitorului premier al României generează numeroase speculații în aceste zile, în contextul consultărilor convocate de președintele Nicușor Dan. Discuțiile privind persoana care ar putea prelua conducerea Guvernului au atras atenția și utilizatorilor platformei de predicții Polymarket. Sumele tranzacționate pe numele celor 38 de potențiali candidați ajung la aproximativ 4,5 milioane de dolari.

După anunțul președintelui, în spațiul public au apărut numeroase informații despre posibilele variante pentru funcția de prim-ministru. O parte dintre acestea au fost prezentate drept informații neconfirmate provenite din diverse surse. Analiști, jurnaliști, influenceri și politologi au avansat, în apariții televizate sau pe rețelele de socializare, numele mai multor persoane care ar putea fi luate în calcul pentru această funcție.

Printre persoanele menționate s-au numărat miniștri, politicieni, bancheri, consilieri prezidențiali, dar și alte persoane despre care s-a spus că ar putea deveni premier.

În funcție de sursa citată, au fost vehiculate variante diferite privind numărul și identitatea favoriților pentru funcția de șef al Guvernului. În spațiul public au apărut astfel mai multe nume, pe fondul așteptărilor legate de desemnarea viitorului premier.

Interesul pentru numele viitorului prim-ministru s-a reflectat și în tranzacțiile realizate pe Polymarket. Platforma de predicții include o piață dedicată persoanei care ar urma să ocupe funcția de premier al României.

Potrivit datelor prezentate pe platformă, tranzacțiile pentru această piață însumau aproximativ 4,4 milioane de dolari până sâmbătă, 3 octombrie. Piața rămâne însă activă, ceea ce înseamnă că atât valoarea sumelor tranzacționate, cât și procentele asociate fiecărui nume se pot modifica în funcție de evoluția opțiunilor utilizatorilor și de informațiile apărute în spațiul public.

Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor Publice, se afla pe primul loc în clasamentul cotelor prezentate de Polymarket. Numele său a fost vehiculat în repetate rânduri în timpul crizei politice ca posibilă variantă pentru funcția de premier, chiar dacă președintele a avut de fiecare dată o altă opțiune. Întrebat despre informațiile potrivit cărora ar putea fi luat în calcul pentru această funcție, Alexandru Nazare a evitat să se pronunțe asupra unei eventuale desemnări și a caracterizat informațiile drept speculații.

„Bineînțeles că e onorant ca numele meu să apară, să fie menționat în astfel de contexte, dar acestea sunt, în general, știri pe surse, și nu aș vrea să intru într-o discuție politică”, a declarat Alexandru Nazare.

Întrebarea de pe Polymarket este „Cine va fi următorul prim-ministru al României?”. Pentru această piață au fost incluse 38 de nume de potențiali candidați. Cotele afișate se pot modifica pe măsură ce utilizatorii platformei efectuează noi tranzacții.

Alexandru Nazare era cotat cu aproximativ 34,9%, fiind urmat de Sorin Grindeanu, cu 22,6%. Leonardo Badea ocupa următoarea poziție, cu 15,3%, în timp ce Eugen Tomac avea o cotă de 8,3%.

Pe următoarele poziții se aflau Dan Motreanu, cu 6,5%, Luca Niculescu, cu 6,0%, Radu Burnete, cu 5,7%, și Ilie Bolojan, cu 5,0%. Cătălin Predoiu era cotat cu 3,5%, iar Lucian Croitoru cu 2,3%.

Lista celor 38 de nume și cotațiile prezentate de ziare.com, cu precizarea că acestea se pot modifica, îi include pe Alexandru Nazare, cu 34,9%, Sorin Grindeanu, cu 22,6%, Leonardo Badea, cu 15,3%, și Eugen Tomac, cu 8,3%. Dan Motreanu este cotat la 6,5%, Luca Niculescu la 6,0%, Radu Burnete la 5,7%, iar Ilie Bolojan la 5,0%, potrivit ziare.com.

Cătălin Predoiu are o cotă de 3,5%, Lucian Croitoru este cotat cu 2,3%, Delia Velculescu cu 1,9%, iar Șerban Matei cu 1,8%. Alexandru Rogobete apare cu 1,6%, George Simion cu 1,5%, iar Victor Ponta cu 1,3%.

Călin Georgescu este cotat la 0,6%, în timp ce Traian Băsescu și Kelemen Hunor au câte 0,4%. Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureșan și Ionuț Dumitru sunt fiecare la 0,3%.

Mircea Geoană, Marcel Ciolacu, Sebastian Burduja, Elena Lasconi, Dacian Cioloș, Emil Boc, Raluca Turcan, Nicolae Ciucă, Mugur Isărescu, Anca Dragu, Lucian Isar și Vasile Dîncu au fiecare o cotă de 0,2%. Alexandru Rafila, Cătălin Drulă, Dominic Fritz, Ciprian Ciucu și Adrian Veștea apar cu câte 0,1%.