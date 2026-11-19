Aeroportul Internațional Timișoara „Traian Vuia” își reia activitatea normală începând cu 22 noiembrie 2026, după finalizarea lucrărilor de reabilitare a pistei de decolare-aterizare.

Lucrările de reabilitare a pistei de decolare-aterizare a Aeroportului Internațional Timișoara „Traian Vuia” au fost finalizate, iar operațiunile aeroportuare vor fi reluate începând cu 22 noiembrie 2026, de la ora 19:00. Pe durata intervențiilor, toate zborurile au fost direcționate către Aeroportul Arad.

Reprezentanții Aeroportului Internațional Timișoara au anunțat că lucrările au urmărit îmbunătățirea condițiilor tehnice de exploatare și menținerea infrastructurii aeroportuare la standardele necesare desfășurării operațiunilor în siguranță. Odată cu redeschiderea pistei, activitatea va reveni la normal, iar cursele vor fi operate conform programului stabilit inițial de companiile aeriene.

Companiile TAROM, HiSky și Wizz Air își vor relua zborurile de pe Aeroportul Internațional Timișoara, după ce au operat temporar de pe Aeroportul Arad. Totodată, Lufthansa și Turkish Airlines vor reveni la operarea curselor de pe aeroportul timișorean.

Lucrările la pista de aterizare-decolare au început la 2 noiembrie 2026 și au fost realizate în baza unui contract în valoare de 7,6 milioane de lei. Intervențiile au vizat reabilitarea suprafețelor de mișcare a aeronavelor, pe o suprafață totală de 36.122 de metri pătrați, cu scopul de a îmbunătăți condițiile de exploatare și de a crește durabilitatea infrastructurii aeroportuare.

În paralel, în baza unui contract separat, au fost executate lucrări de modernizare a sistemului de balizaj luminos al aeroportului.