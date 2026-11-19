Centrala pe lemne poate acumula gudron pe pereții cazanului și în coșul de fum, afectând randamentul încălzirii și crescând consumul de combustibil. Depunerile pot favoriza și incendiile de coș. Află cu ce se curăță gudronul, ce produse și instrumente sunt eficiente și ce greșeli trebuie evitate pentru a preveni deteriorarea instalației.

Centralele termice pe lemne au nevoie de întreținere regulată pentru a funcționa eficient și în siguranță. Una dintre problemele frecvente este formarea gudronului pe pereții cazanului și în instalația de evacuare a fumului.

Substanța are o consistență lipicioasă și o culoare închisă. Apare atunci când lemnul nu arde complet. Printre cauzele principale se numără combustibilul umed, temperatura prea scăzută din camera de ardere și alimentarea insuficientă cu aer.

În timp, depunerile se întăresc și formează un strat care afectează transferul căldurii. Totodată, pot îngusta traseele de evacuare a gazelor rezultate din ardere. Centrala consumă mai mult combustibil, iar apa ajunge mai greu la temperatura dorită.

Îndepărtarea gudronului se poate face prin mai multe metode. Procedura potrivită depinde de grosimea depunerilor, de construcția cazanului și de instrucțiunile producătorului.

Curățarea mecanică este una dintre soluțiile folosite pentru întreținerea centralelor pe lemne. Aceasta presupune îndepărtarea reziduurilor cu perii și raclete adaptate suprafețelor interioare ale echipamentului.

Periile metalice pot fi utilizate pe anumite componente din oțel sau fontă. Folosirea lor trebuie să respecte indicațiile din manualul centralei. Pentru suprafețele sensibile sunt necesare instrumente care nu provoacă zgârieturi sau deteriorări.

În cazul gudronului întărit pot fi folosite raclete speciale. Acestea trebuie manevrate cu atenție pentru a proteja pereții cazanului, sudurile și elementele de etanșare.

Pentru această operațiune poate fi utilizat un aspirator special pentru cenușă. Reziduurile trebuie să fie complet reci înainte de aspirare.

O altă soluție este folosirea produselor chimice antigudron. Acestea se găsesc sub formă de pulbere, tablete sau soluții destinate instalațiilor de încălzire cu combustibil solid.

Unele produse se introduc direct în focar. Substanțele active contribuie la modificarea structurii depunerilor și pot facilita desprinderea acestora de pe suprafețe.

Există și soluții care se aplică direct pe anumite componente ale cazanului. Compatibilitatea cu materialele din care este construit echipamentul este esențială. Produsele trebuie utilizate numai potrivit instrucțiunilor de pe ambalaj.

Produsele chimice nu înlocuiesc curățarea mecanică. De asemenea, nu garantează eliminarea depunerilor groase din coșul de fum. Solvenții inflamabili, combustibilii și amestecurile chimice preparate improvizat nu trebuie folosite pentru această operațiune.

Coșul de fum necesită instrumente adaptate diametrului și materialului tubulaturii. Pentru depunerile consistente sau foarte dure, curățarea poate necesita echipamente profesionale și intervenția unui specialist.

Frezele rotative și alte instrumente agresive nu sunt potrivite pentru toate tipurile de coșuri. Utilizarea lor necorespunzătoare poate deteriora tubulatura și componentele sistemului de evacuare.

Apa poate afecta anumite componente ale cazanului, izolațiile sau materialele refractare. Astfel de proceduri sunt permise numai dacă producătorul le recomandă explicit.

Înainte de orice intervenție, centrala trebuie oprită și lăsată să se răcească complet. Curățarea unui echipament fierbinte poate provoca arsuri și alte accidente.

După îndepărtarea gudronului trebuie verificate suprafețele interioare, garniturile și componentele care asigură evacuarea gazelor de ardere.

Depunerile foarte groase, lucioase sau întărite necesită o verificare suplimentară. Dacă acestea se regăsesc atât în cazan, cât și în coșul de fum, este recomandată evaluarea instalației de către un specialist înainte de repornire.

Gudronul acumulat în cantități mari poate fi inflamabil. În plus, eliminarea incompletă a depunerilor poate menține riscurile asociate funcționării centralei.

Prevenirea depunerilor depinde în mare măsură de combustibilul utilizat și de modul de exploatare a instalației. Lemnul trebuie să fie bine uscat înainte de introducerea în focar.

Pentru majoritatea centralelor pe lemne este recomandat combustibilul cu o umiditate de aproximativ 20% sau mai mică. Valoarea exactă trebuie raportată la specificațiile producătorului.

Lemnul umed produce mai mult fum și favorizează apariția condensului. Aceste condiții contribuie la formarea gudronului pe pereții cazanului și în sistemul de evacuare.

Temperatura de funcționare reprezintă un alt factor important. Arderea prelungită la temperaturi prea scăzute favorizează acumularea depunerilor. Aceeași problemă poate apărea atunci când centrala nu primește suficient aer pentru o ardere corespunzătoare.

În funcție de configurația instalației, o vană anticondens și un rezervor de acumulare pot contribui la funcționarea eficientă a cazanului. Utilizarea acestor componente trebuie să respecte proiectul sistemului de încălzire și recomandările producătorului.

Și tirajul coșului de fum trebuie verificat periodic. O evacuare necorespunzătoare a gazelor poate afecta procesul de ardere și poate accelera acumularea reziduurilor.

Frecvența operațiunilor de întreținere diferă de la o instalație la alta. Contează modelul centralei, calitatea combustibilului și numărul de ore de funcționare.

Instrucțiunile producătorului trebuie să stabilească intervalele de curățare pentru componentele cazanului. Utilizarea intensă sau arderea lemnului cu umiditate ridicată pot impune intervenții mai frecvente.

Coșul de fum trebuie verificat și curățat periodic de personal calificat. O verificare înainte de începerea sezonului rece este importantă pentru identificarea depunerilor și a eventualelor probleme de evacuare.

Inspecția anuală reprezintă un reper de întreținere. Totuși, în cazul instalațiilor utilizate intens, pot fi necesare verificări suplimentare pe parcursul sezonului de încălzire.

Există mai multe semne care pot indica acumularea gudronului. Printre acestea se numără evacuarea dificilă a fumului, apariția depunerilor negre și lipicioase, scăderea randamentului și mirosurile neobișnuite.

Pătrunderea fumului în locuință reprezintă un semnal de alarmă. La fel de importantă este activarea detectorului de monoxid de carbon. Acest gaz este toxic, nu are culoare și nu poate fi identificat prin miros.

Dacă apar astfel de situații sau există suspiciunea unui incendiu de coș, centrala trebuie scoasă din funcțiune. Repornirea este permisă numai după verificarea instalației și remedierea problemelor identificate, potrivit newsweek.ro.