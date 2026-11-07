Pericolul ascuns din locuințele încălzite cu sobe în sezonul rece. Greșelile care pot provoca incendii și intoxicații cu monoxid de carbon

Odată cu venirea sezonului rece, crește riscul producerii unor incendii sau al intoxicațiilor cu monoxid de carbon în locuințele încălzite cu sobe. Înainte de aprinderea primului foc, specialiștii recomandă verificarea întregii instalații de încălzire și curățarea coșului de fum, pentru a preveni incidentele care pot avea consecințe grave.

În multe case, soba rămâne principala sursă de căldură pe timpul iernii. O sobă defectă, un coș de fum necurățat sau o instalație improvizată pot provoca incendii și intoxicații, avertizează pompierii.

Importanța verificărilor periodice este evidențiată și de proprietarii care folosesc sobe pentru încălzirea locuințelor. Ecaterina, de exemplu, își încălzește casa atât cu ajutorul sobei, cât și cu cel al centralei termice și încearcă să ia din timp toate măsurile necesare pentru a evita problemele în timpul iernii.

Femeia apelează încă din primele luni ale anului la un specialist pentru verificarea echipamentelor. Centrala termică este verificată pentru a se asigura că funcționează corect, iar instalația, țevile și caloriferele sunt, de asemenea, controlate.

Curățarea sobei și a canalelor prin care este evacuat fumul trebuie realizată tot de o persoană care are cunoștințele necesare. Unele sobe sunt prevăzute cu un dop în partea din spate, care poate fi scos pentru curățarea depunerilor, fără să fie nevoie de demontarea capacului. La intervale de câțiva ani sau atunci când se acumulează multă zgură, specialistul poate decide că este necesară scoaterea capacului și curățarea tuturor canalelor de fum.

Verificările trebuie repetate periodic. Un alt proprietar a precizat că intenționează să facă din nou o verificare și o curățare completă în lunile ianuarie-februarie ale anului următor.

Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Galați recomandă verificarea sobelor înainte de punerea lor în funcțiune și evitarea oricăror improvizații sau echipamente de încălzire defecte.

Coșurile de fum trebuie curățate de personal specializat, iar focul nu trebuie aprins folosind lichide inflamabile. De asemenea, reviziile și verificările periodice ale instalațiilor trebuie efectuate exclusiv cu personal autorizat.

Un alt pericol apare atunci când lemnele, hainele sau alte materiale inflamabile sunt depozitate prea aproape de sobă ori de alte surse de căldură. Acestea pot favoriza izbucnirea unui incendiu, motiv pentru care trebuie păstrată o distanță de siguranță între materialele combustibile și echipamentele folosite pentru încălzirea locuinței.

Verificarea sobei, curățarea coșului de fum și folosirea unor instalații aflate în stare bună de funcționare sunt măsuri esențiale înainte de începerea sezonului rece. Neglijarea acestor operațiuni poate transforma încălzirea locuinței într-un risc pentru cei care locuiesc acolo.