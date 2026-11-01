Proprietarii de case trebuie să știe. Când ai nevoie de autorizație pentru grătarul construit în curte

Construirea unui grătar permanent în curtea casei nu ține doar de alegerea unui loc potrivit pentru gătit. Dacă amenajarea este realizată din cărămidă sau beton, este fixată pe teren și are fundație ori coș de fum, proprietarul trebuie să ia în calcul regulile de urbanism, regimul autorizațiilor și normele privind prevenirea incendiilor. Nici distanța de 60 de centimetri față de limita proprietății și nici cea de 10 metri prevăzută în anumite situații pentru utilizarea focului deschis nu pot fi considerate reguli universale pentru amplasarea unui grătar.

Una dintre cifrele care poate crea confuzie este cea de 60 de centimetri. Codul civil stabilește, ca regulă generală, o distanță minimă de 60 de centimetri față de linia de hotar pentru anumite construcții, lucrări sau plantații, în situațiile în care legea ori regulamentul de urbanism nu impune o distanță mai mare.

Asta nu înseamnă însă că orice proprietar își poate construi automat grătarul la 60 de centimetri de gard.

În primul rând, reperul este linia de hotar a proprietății, care nu coincide obligatoriu cu poziția gardului. În al doilea rând, regulamentele locale de urbanism pot impune retrageri mai mari.

Regulamentul General de Urbanism prevede, de asemenea, respectarea distanțelor minime față de limitele laterale și posterioare ale parcelei, dar și a cerințelor necesare intervenției în caz de incendiu.

O diferență importantă apare între un grătar mobil și unul realizat ca amenajare permanentă.

Legea nr. 50/1991 stabilește regimul autorizării lucrărilor de construire, reconstruire, modificare, extindere sau reparare. Prin urmare, un grătar realizat din zidărie și fixat permanent pe teren nu ar trebui considerat automat un simplu obiect de mobilier pentru grădină.

Înainte de realizarea unei asemenea amenajări, proprietarul poate solicita de la primărie un certificat de urbanism pentru a afla în ce categorie se încadrează lucrarea, care este regimul aplicabil terenului și dacă este necesară autorizația de construire.

Situația poate diferi de la o proprietate la alta tocmai pentru că trebuie luate în calcul caracteristicile construcției și reglementările urbanistice aplicabile zonei respective.

O altă categorie de obligații privește prevenirea incendiilor.

Prepararea alimentelor cu foc deschis trebuie realizată în locuri amenajate și în condiții care să împiedice propagarea focului către clădiri, depozite, vegetație, păduri, plantații sau alte elemente aflate în apropiere.

Normele de prevenire a incendiilor prevăd și restricții privind folosirea focului deschis la mai puțin de 40 de metri de locurile în care există pericol de explozie și, în anumite condiții, la mai puțin de 10 metri de materiale ori substanțe combustibile.

Cifra de 10 metri nu reprezintă însă o distanță generală pe care orice grătar trebuie să o păstreze față de gardul vecinului. Regula privește materialele sau substanțele combustibile și condițiile în care este utilizat focul deschis.

Contează, așadar, și materialul din care este construit gardul. Un gard din lemn sau dintr-un alt material combustibil prezintă alte riscuri decât unul realizat din beton sau zidărie.

În același timp, utilizarea focului deschis este interzisă în locurile cu pericol de incendiu și pe timp de vânt.

Proprietarii trebuie să țină cont și de Regulamentul Local de Urbanism. Acesta poate stabili retrageri mai mari decât regula generală prevăzută de Codul civil.

În funcție de localitate, zonă și caracteristicile parcelei, documentațiile urbanistice pot stabili distanțe de câțiva metri față de limitele proprietății.

De exemplu, în anumite situații reglementate urbanistic în Cluj-Napoca sunt prevăzute retrageri de minimum 3 metri față de limitele laterale ale parcelei pentru clădiri atunci când nu există calcane, existând și cazuri în care poate fi permisă o retragere mai mică, dar nu sub 2 metri și numai cu respectarea condițiilor aplicabile.

Și în documentații urbanistice din Iași există situații concrete în care apar retrageri de 4 sau 4,5 metri. Bucureștiul are, la rândul său, reguli diferențiate în funcție de zone și subzone.

Aceste valori nu trebuie însă transformate într-o „distanță legală pentru grătar”. Ele sunt exemple de reguli urbanistice aplicabile unor construcții și situații determinate. Pentru fiecare teren trebuie verificat separat regimul urbanistic.

Autorizația de construire și autorizația de securitate la incendiu sunt două lucruri diferite.

Nu orice grătar construit în curtea unei case unifamiliale intră automat în categoria construcțiilor pentru care este necesară o autorizație de securitate la incendiu. Categoriile de construcții și amenajări supuse avizării sau autorizării din acest punct de vedere sunt stabilite prin legislația specifică, inclusiv prin HG nr. 571/2016.

Chiar dacă o asemenea autorizație ISU nu este necesară într-un caz concret, rămân valabile normele de prevenire a incendiilor, regulile urbanistice și, după caz, obligația obținerii autorizației de construire.

Înainte de începerea lucrărilor, proprietarul trebuie să stabilească exact unde se află linia de hotar și ce Regulament Local de Urbanism se aplică terenului.

Trebuie verificat și dacă grătarul proiectat este o construcție pentru care se solicită autorizație, precum și distanța față de casa proprie și construcțiile vecine.

La amplasare contează inclusiv materialul gardului, existența lemnelor, arborilor, vegetației uscate, magaziilor ori altor materiale inflamabile în apropiere. Un alt element important este direcția fumului și posibilitatea ca acesta să afecteze proprietatea vecină.

Coșul de fum, acoperișul sau alte elemente constructive pot modifica, la rândul lor, încadrarea amenajării.

Problemele nu se limitează la eventualele neînțelegeri dintre vecini. Dacă grătarul se încadrează într-o categorie de lucrări pentru care este obligatorie autorizația de construire, realizarea lui fără documentele necesare poate constitui contravenție.

În funcție de încadrarea faptei, Legea nr. 50/1991 prevede pentru executarea fără autorizație a lucrărilor care necesită un asemenea document amenzi care pot ajunge până la 100.000 de lei. Sunt sancționate și situațiile în care lucrările sunt executate fără respectarea autorizației sau a proiectului tehnic.

Există și o altă problemă care poate apărea după construirea grătarului: efectele produse asupra vecinilor.

Dacă fumul, căldura, scânteile sau alte efecte depășesc inconvenientele normale ale relațiilor de vecinătate, persoana afectată se poate adresa instanței. Articolul 630 din Codul civil permite acordarea de despăgubiri și, atunci când este posibil, restabilirea situației anterioare. Dacă prejudiciul este iminent sau foarte probabil, pot fi dispuse și măsuri pentru prevenirea acestuia.

Simplul fapt că un vecin este deranjat de fum nu conduce însă automat la amendă sau la plata unor despăgubiri. Contează circumstanțele concrete, gravitatea inconvenientului, respectarea normelor aplicabile și existența unui prejudiciu.