Se întrerupe curentul electric în mai multe localități din România. Lista zonelor afectate în perioada 2–8 noiembrie

Locuitorii din mai multe localități ale județelor Ilfov și Giurgiu vor fi afectați de întreruperi programate ale alimentării cu energie electrică în perioada 2–8 noiembrie 2026. Rețele Electrice România a anunțat că măsurile sunt necesare pentru efectuarea unor lucrări de reparații, modernizare și mentenanță a rețelei de distribuție. În anumite zone, întreruperile pot dura până la opt ore.

Rețele Electrice România a publicat programul întreruperilor de energie electrică pentru prima săptămână a lunii noiembrie. În județul Ilfov, lucrările vor afecta mai multe localități, printre care Balotești, Domnești, Corbeanca, Bragadiru, Pantelimon și Ștefăneștii de Sus.

Luni, 2 noiembrie, sunt programate întreruperi în următoarele zone:

Balotești: străzile Broscari, Fieni, Prelungirea Fieni, Stejarilor și străzile adiacente, între orele 09:00 și 17:00.

Domnești: străzile Fortului, Valea cu Tei, Armoniei, Boema, Intrarea Sirenelor, Romaniței, Vicina, Mimozei și străzile adiacente, între orele 09:00 și 17:00.

Ștefăneștii de Sus: străzile Mimozelor, Brândușelor și Rozelor, între orele 09:00 și 16:00.

Marți, 3 noiembrie, vor avea loc întreruperi în:

Vlădiceasca: Casa Malih, Casa Secu, Casa ABI, Casa Verestoy, străzile Vlădicească, Drumul Renașterii, George Enescu, Constantin Nottara, Radu cel Mare și străzile adiacente, între orele 09:00 și 17:00.

Corbeanca: străzile Potcovarilor, Unirii (între Garoafei și Căminului), Conacului, Căminului, Ateneului și străzile adiacente, între orele 09:00 și 17:00.

Miercuri, 4 noiembrie, lucrările la rețeaua electrică vor continua în mai multe localități din Ilfov.

În Bragadiru, alimentarea cu energie electrică va fi întreruptă pe străzile Topaz, Ghidiceni, Mărțișor și pe străzile adiacente, între orele 09:00 și 17:00.

În Pantelimon, întreruperile sunt programate pe strada Răscoalei, numerele 87–93, inclusiv în Complexul Rezidențial Noon Residence Pantelimon, în intervalul 09:00–17:00.

În Afumați, lucrările vor afecta Șoseaua Ștefănești și strada Doamna Stanca, între orele 09:00 și 16:00.

Tot miercuri, în Corbeanca, alimentarea cu energie electrică va fi întreruptă pe străzile Cantonului, Ogorului, Molidului și pe străzile adiacente, între orele 09:00 și 17:00.

În Ghermănești, întreruperile programate între orele 09:00 și 17:00 vor afecta agenții economici RS Activ și Vectra SRL.

Joi, 5 noiembrie, sunt programate lucrări în Ștefăneștii de Sus, între orele 09:00 și 17:00, pe străzile Stadionului, Brazilor, Ficusului, Gladiolelor, Orhideelor, Busuiocului, Anemonelor, Begoniilor, Albăstrelelor, Rozmarinului, Garofițelor, Tufănelelor, Petuniilor, Mușcatelor, Lalelelor, Tuberozelor, Magnoliilor, Trandafirului și Aleea Sportului.

Vineri, 6 noiembrie, întreruperile programate vor afecta localitățile Bragadiru, Nuci și Lipia.

În Bragadiru, alimentarea cu energie electrică va fi întreruptă pe strada Curcubeului, între orele 09:00 și 17:00.

În Nuci, sunt vizate satele Sudiți și Merii Petchii în întregime, CEF Nuci, Balastiera Nuci, străzile Calea București, Narciselor, Islaz, Intrarea Salcâmilor și străzile adiacente. Întreruperile sunt programate în intervalele 09:00–13:00 și 15:30–19:30.

În Lipia, lucrările vor afecta Luxten Lighting Company Malu Roșu, străzile Malu Roșu, Lujerului, Lipia–Nuci și străzile adiacente.

Pentru această zonă sunt anunțate două intervale de întrerupere: 09:00–13:00 și 15:30–19:30.

Lucrările de mentenanță și modernizare a rețelei electrice vor afecta și mai multe localități din județul Giurgiu, în perioada 2–6 noiembrie.

Luni, 2 noiembrie, sunt programate întreruperi în:

Sfântu Gheorghe: DC96, între orele 09:00 și 17:00.

Grădinari: DC130, strada Principală, între orele 09:00 și 17:00.

Marți, 3 noiembrie, vor fi afectate:

Sfântu Gheorghe: DC96, între orele 09:00 și 17:00.

Grădinari: DC130, între orele 09:00 și 17:00.

Găiseanca: DN61, strada Nica, între orele 09:00 și 17:00.

Miercuri, 4 noiembrie, întreruperile sunt programate în:

Sfântu Gheorghe: strada Vrăbiilor, între orele 09:00 și 17:00.

Găiseanca: strada Puțului, între orele 09:00 și 17:00.

Joi, 5 noiembrie, vor fi afectate:

Găiseanca: DN61, între orele 09:00 și 17:00.

Florești: strada Ciobănești, între orele 09:00 și 17:00.

Sfântu Gheorghe: strada Vrăbiilor, între orele 09:00 și 17:00.

Vineri, 6 noiembrie, întreruperile vor avea loc în:

Sfântu Gheorghe: strada Tufei, între orele 09:00 și 17:00.

Florești: străzile Ograda și Fagului, între orele 09:00 și 17:00.

Rețele Electrice România publică periodic programul lucrărilor care necesită întreruperea temporară a alimentării cu energie electrică.

Consumatorii pot consulta lista actualizată pe site-ul oficial al operatorului, în secțiunea dedicată întreruperilor programate.

Pentru regiunea Muntenia, care include Bucureștiul și județele Ilfov și Giurgiu, deranjamentele pot fi semnalate la numărul gratuit 0800 070 888 sau la 021 9291.

Programul anunțat poate suferi modificări, motiv pentru care consumatorilor le este recomandat să verifice informațiile înaintea intervalelor în care sunt prevăzute lucrările.