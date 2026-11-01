Bulgaria introduce reguli stricte pentru navele din Marea Neagră. Noi obligații după atacurile cu drone

Autoritățile maritime din Bulgaria au introdus noi obligații pentru toate navele care intenționează să tranziteze apele teritoriale ale țării. Potrivit unui aviz extraordinar de navigație, căpitanii trebuie să transmită un raport detaliat cu două ore înainte de intrarea în apele bulgare. Măsurile vin pe fondul atacurilor recente asupra navelor comerciale din Marea Neagră, care au amplificat preocupările privind siguranța transportului maritim.

Autoritățile maritime bulgare au stabilit noi cerințe de raportare pentru toate navele care intenționează să navigheze prin apele teritoriale ale țării, potrivit publicației specializate Maritime.bg.

Măsurile au fost introduse printr-un aviz extraordinar de navigație și prevăd transmiterea obligatorie a unui raport specializat cu două ore înainte ca nava să intre în apele teritoriale bulgare.

Documentul trebuie să conțină informațiile de identificare ale navei, inclusiv denumirea acesteia, numărul unic de identificare IMO, pavilionul sub care navighează și indicativul radio.

De asemenea, căpitanii trebuie să comunice punctul exact de intrare, coordonatele geografice și ora estimată a pătrunderii în apele teritoriale, exprimată în UTC.

Raportul trebuie să includă și informații despre ultimul port în care nava a făcut escală, precum și despre următoarea destinație.

Noile reguli impun și declararea mărfurilor transportate, cu o atenție specială acordată încărcăturilor periculoase.

Autoritățile bulgare solicită informații despre eventualele substanțe nocive, gaze sau alte mărfuri care ar putea pune în pericol populația ori mediul înconjurător.

În plus, raportul trebuie să precizeze numărul total al persoanelor aflate la bord, inclusiv comandantul navei.

Sunt obligatorii și informațiile privind tipurile și cantitățile de combustibil și lubrifianți existente la bord.

Orice defecțiune sau problemă tehnică trebuie raportată imediat, iar documentul trebuie să cuprindă datele de contact ale managerului navei și alte informații operaționale relevante.

Prin introducerea acestor obligații, autoritățile urmăresc consolidarea controlului asupra traficului maritim și reducerea riscurilor pentru siguranța navigației și protecția mediului.

Noile cerințe au fost introduse pe fondul deteriorării situației de securitate din Marea Neagră, unde mai multe nave comerciale au fost vizate de atacuri cu drone.

Potrivit informațiilor prezentate de presa bulgară, cinci nave au fost atacate în ultima perioadă în zona economică exclusivă a Bulgariei.

Cel mai recent incident menționat a vizat nava Contship Jet, în apropierea Capului Kaliakra.

Șeful Armatei bulgare, amiralul Emil Eftimov, a declarat pentru postul bTV că dronele maritime care au lovit nava au venit dinspre est.

Acesta a precizat că armata bulgară dispunea de informații privind posibilitatea unui atac, însă restricțiile legale nu au permis intervenția împotriva dronelor în afara apelor teritoriale ale țării.

În contextul atacurilor asupra navelor comerciale, au apărut și acuzații privind proveniența dronelor utilizate.

Căpitanul Todor Georgiev, proprietarul unei agenții de transport maritim, a declarat pentru Radioul Național Bulgar că dronele care au vizat navele comerciale ar fi fost rusești.

Acesta a descris atacul drept o batjocură a Rusiei la adresa statelor vecine din regiunea Mării Negre.

Afirmațiile reprezintă evaluarea căpitanului bulgar, fără ca informațiile prezentate să stabilească oficial responsabilitatea pentru atac.

Noile obligații de raportare introduse de Bulgaria urmăresc creșterea nivelului de supraveghere a traficului maritim, într-un context în care incidentele de securitate afectează navigația comercială din regiune.