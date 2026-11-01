Munca de noapte își poate pune amprenta asupra sănătății. Ce trebuie să știe angajații din România

Angajații care lucrează în schimburi, în special cei care desfășoară activități pe timpul nopții, pot fi expuși unor probleme legate de somn, alimentație și stres. Medicul Claudia Manea Mahu, fost director al Direcției Medicale din Ministerul Afacerilor Interne, atrage atenția că programul solicitant și obiceiurile alimentare nepotrivite pot contribui la deteriorarea stării de sănătate pe termen lung.

În cadrul podcastului „Munca la feminin”, Claudia Manea Mahu a discutat despre condițiile în care lucrează femeile care au un program în schimburi, inclusiv angajatele din structurile Ministerului Afacerilor Interne.

Medicul a explicat că schimbarea frecventă a programului de somn poate perturba ritmul biologic al organismului.

„Da, schimbarea ritmului circadian vine și cu boli, vine și cu stres, vine cu tulburări hipnice.”

Potrivit specialistului, odihna insuficientă reprezintă un factor important care trebuie luat în considerare în cazul angajaților cu program neregulat.

„Nesomnul duce la o grămadă de afecțiuni, da? doar nedormind, privarea de somn este cruntă.”

Claudia Manea Mahu a atras atenția asupra obiceiului unor angajați de a amâna odihna, considerând că vor putea recupera ulterior somnul pierdut.

„Și faptul că dormim la un moment dat 10 ore nu înseamnă că am recuperat.”

În opinia sa, persoanele care lucrează în ture trebuie să își organizeze programul astfel încât să acorde prioritate odihnei după încheierea activității.

Medicul a recomandat și reducerea activităților solicitante după serviciu, pentru a permite organismului să se refacă.

Discuția a vizat și obiceiurile alimentare ale persoanelor care nu au posibilitatea să respecte un program regulat de masă.

Claudia Manea Mahu a povestit că, într-o perioadă solicitantă a carierei, obișnuia să consume covrigi sau produse de patiserie în timpul serviciului.

Ulterior, a observat că aceste obiceiuri au contribuit la creșterea în greutate și a început să își pregătească mâncarea de acasă.

Medicul a recomandat angajaților să își planifice mesele înainte de intrarea în tură și să aibă la îndemână alimente potrivite pentru pauzele scurte.

În cadrul interviului, aceasta a explicat că mesele echilibrate, care includ proteine și legume, pot contribui la menținerea sațietății și la evitarea consumului frecvent de produse de patiserie.

Un alt subiect abordat a fost stresul acumulat în perioadele de activitate intensă.

Claudia Manea Mahu a explicat că reacția organismului la stres diferă de la o persoană la alta, însă suprasolicitarea constantă poate deveni problematică.

„Stresul cronic este stresul acela de zi cu zi, care de fapt considerăm stres ceea ce depășește nivelul de adaptare al nostru.”

Fostul oficial din Ministerul Sănătății a relatat că a trecut personal printr-o perioadă profesională foarte solicitantă, în timpul căreia a neglijat unele nevoi ale organismului.

Medicul a subliniat că adaptarea programului alimentar, odihna și mișcarea sunt importante pentru persoanele care desfășoară activități profesionale solicitante.