Câți bani veți primi când ieșiți la pensie? Ce trebuie să verificați acum pentru a nu avea surprize mai târziu

Românii își pot verifica stagiul de cotizare, pot consulta punctajele înregistrate și pot simula valoarea pensiei prin noul portal al Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP). Platforma, lansată la 1 septembrie 2026, permite și transmiterea anumitor cereri online, precum și urmărirea stadiului acestora. Funcționalitățile au fost prezentate în cadrul emisiunii „Pensia ta”.

Noul portal al Casei Naționale de Pensii Publice include un spațiu privat virtual prin care utilizatorii pot consulta informațiile existente în evidențele sistemului public de pensii.

Printre serviciile disponibile se numără verificarea stagiului de cotizare realizat începând cu 1 aprilie 2001, consultarea punctajului cunoscut și accesarea rapoartelor privind perioadele lucrate.

În cadrul emisiunii „Pensia ta”, a fost explicată utilitatea acestor informații pentru persoanele care au avut mai mulți angajatori și vor să verifice dacă toate perioadele de activitate sunt înregistrate.

„Acest serviciu este foarte util pentru că ne permite să verificăm ce date sunt înregistrate în evidențele CNPP, fără să fie nevoie să ne deplasăm la sediul instituției doar pentru consultarea lor. De exemplu, dacă am avut mai mulți angajatori de-a lungul anilor, putem verifica informațiile disponibile despre perioadele de activitate și putem identifica eventualele neconcordanțe.”

Verificarea periodică a informațiilor poate ajuta la identificarea eventualelor probleme înainte de depunerea dosarului de pensionare.

„Este mai bine să identificăm din timp eventualele probleme și să solicităm lămuriri decât să descoperim neconcordanțe abia în momentul depunerii dosarului de pensionare.”

O altă funcționalitate disponibilă pe platformă este simulatorul de pensie. Acesta permite utilizatorilor să obțină o estimare a viitoarelor drepturi, pe baza informațiilor introduse și a datelor utilizate pentru calcul.

Portalul include opțiunile „Începe simularea” și „Istoric simulări”, astfel încât persoanele interesate pot efectua calcule și pot consulta estimările anterioare.

În emisiune s-a atras atenția că rezultatele nu trebuie confundate cu o decizie oficială de pensionare.

„Este important însă să nu confundăm estimarea cu valoarea oficială a pensiei. Rezultatul simulării nu este o decizie de pensionare și nu conferă dreptul la o anumită pensie. Cuantumul efectiv se stabilește de Casa Teritorială de Pensii după analizarea situației concrete și a documentelor relevante, potrivit legislației aplicabile.”

Separat, platforma oferă și un simulator pentru vârsta de pensionare. Utilizatorii trebuie să completeze informații precum data nașterii, sexul și numărul de copii crescuți, dar și să selecteze tipul de pensie pentru care doresc estimarea.

Pot fi introduse și informații despre perioadele lucrate în condiții deosebite sau speciale.

„Este un instrument util pentru planificarea viitorului, mai ales pentru persoanele care se apropie de vârsta pensionării și doresc să-și organizeze din timp documentele și demersurile necesare.”

Pentru accesarea serviciilor, utilizatorii trebuie să aibă un cont personal în spațiul privat virtual al Casei Naționale de Pensii Publice.

Conform informațiilor prezentate în emisiune, înregistrarea poate fi realizată prin identificare electronică folosind ROeID, prin certificat digital calificat sau printr-o procedură care presupune validarea cererii la casa teritorială de pensii.

Unele dintre aceste metode permit finalizarea înregistrării integral online, fără deplasarea la sediul instituției.

„Prin urmare, există și variante care permit înregistrarea integral online, fără deplasarea la sediul instituției.”

Totodată, persoanele care aveau deja un cont pe vechiul portal pot utiliza datele de autentificare existente, conturile fiind migrate în noul sistem, potrivit informațiilor prezentate.

După autentificare, utilizatorii pot consulta rapoartele disponibile, pot accesa serviciile electronice și pot verifica informațiile despre solicitările transmise.

Noul portal permite și depunerea electronică a anumitor cereri către Casa de Pensii.

În platformă sunt disponibile categorii referitoare la pensii, accidente de muncă și boli profesionale, bilete de tratament și pensii internaționale. În funcție de solicitare, utilizatorii trebuie să completeze informațiile cerute și să atașeze documentele necesare.

„Anumite solicitări pot fi inițiate electronic, fără ca persoana să fie nevoită să se deplaseze la ghișeu doar pentru depunerea cererii. Trebuie să precizăm însă că serviciile disponibile și documentele solicitate diferă în funcție de tipul demersului.”

Platforma include și o secțiune dedicată istoricului cererilor, unde utilizatorii pot consulta informațiile despre solicitările transmise și stadiul acestora.

În plus, prin intermediul contului personal pot fi depuse petiții și sesizări, pentru care este furnizat un număr de înregistrare.

La finalul emisiunii, a fost transmis și un îndemn pentru persoanele care nu au ajuns încă la vârsta pensionării.