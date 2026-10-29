FACIAS cere majorarea pensiilor în instanță. Casa Națională de Pensii solicită respingerea acțiunii

Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) solicită respingerea acțiunii prin care Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) încearcă să obțină reluarea indexării pensiilor. Instituția a invocat mai multe excepții procedurale în procesul aflat pe rolul Curții de Apel București, inclusiv în ceea ce privește dreptul fundației de a reprezenta interesele pensionarilor. FACIAS susține că înghețarea pensiilor, în contextul creșterii prețurilor, afectează milioane de români.

Casa Națională de Pensii Publice a depus o întâmpinare la Curtea de Apel București, prin care solicită respingerea acțiunii inițiate de FACIAS pentru reluarea indexării pensiilor.

Potrivit unui comunicat transmis joi, 29 octombrie, de fundație, CNPP contestă inclusiv dreptul organizației de a susține în instanță interesele pensionarilor afectați de suspendarea majorărilor anuale.

Acțiunea judiciară a fost inițiată în martie 2026, după ce mecanismul de indexare anuală a pensiilor nu a mai fost aplicat în anii 2025 și 2026.

FACIAS critică poziția instituției, considerând că aceasta încearcă să împiedice analizarea pe fond a solicitării privind actualizarea veniturilor pensionarilor.

În răspunsul transmis instanței, fundația a susținut că apărarea cetățenilor împotriva abuzurilor autorităților este prevăzută în obiectivele sale statutare și poate include inițierea unor acțiuni judecătorești pentru protejarea drepturilor acestora.

Pentru a combate argumentele CNPP referitoare la lipsa unui interes concret în proces, FACIAS anunță că a depus la dosar liste cu sute de pensionari care au solicitat sprijinul organizației.

Potrivit fundației, persoanele respective sunt beneficiare ale sistemului public de pensii și sunt afectate direct de neaplicarea indexării anuale.

Organizația consideră că acestea au un interes legitim în reluarea mecanismului de majorare a pensiilor, în special în condițiile în care creșterea prețurilor a redus puterea de cumpărare.

FACIAS solicitase încă din martie 2026 obligarea CNPP să inițieze demersurile pentru indexarea anuală a valorii punctului de referință. De asemenea, organizația a cerut sesizarea Curții Constituționale în legătură cu măsurile legislative prin care a fost suspendată actualizarea acestui indicator.

Instanța urmează să examineze excepțiile procedurale invocate de Casa Națională de Pensii și să stabilească dacă acțiunea poate fi analizată pe fond.

FACIAS atrage atenția că lipsa indexării pensiilor a coincis cu o creștere importantă a prețurilor de consum.

Potrivit datelor prezentate de fundație, între decembrie 2024 și septembrie 2026, prețurile au crescut cumulat cu aproximativ 15,6%.

Raportat la această evoluție, o persoană care avea o pensie de 2.000 de lei la sfârșitul anului 2024 ar avea nevoie de aproximativ 312 lei suplimentar în fiecare lună pentru a-și menține aceeași putere de cumpărare.

Calculul este unul orientativ și reflectă efectul inflației asupra valorii reale a pensiei. Suma de 312 lei nu reprezintă o majorare aprobată sau un drept individual stabilit printr-o hotărâre judecătorească.

Fundația susține că situația este deosebit de dificilă pentru pensionarii cu venituri mici, care trebuie să suporte cheltuielile tot mai mari fără o actualizare corespunzătoare a veniturilor.

Conform cifrelor invocate de FACIAS, în septembrie 2026, Casa Națională de Pensii Publice avea în evidență aproximativ 4,7 milioane de pensionari.

Dintre aceștia, peste 3,6 milioane primeau pensii care nu depășeau 4.000 de lei lunar.

În același timp, peste 800.000 de pensionari beneficiau de venituri de 1.281 de lei pe lună, potrivit datelor prezentate de organizație.

FACIAS consideră că menținerea pensiilor la același nivel, în condițiile scumpirilor din ultimii doi ani, accentuează dificultățile financiare ale persoanelor vârstnice.

Organizația solicită reluarea aplicării mecanismului de indexare, astfel încât veniturile pensionarilor să fie actualizate potrivit prevederilor legale.

Ce urmează în procesul dintre FACIAS și Casa Națională de Pensii

În cadrul procesului aflat pe rolul Curții de Apel București, FACIAS a solicitat respingerea excepțiilor procedurale invocate de CNPP și analizarea pe fond a cererii privind indexarea pensiilor.

Litigiul vizează obligațiile instituției în legătură cu mecanismul legal de actualizare a pensiilor, însă instanța nu a stabilit, în această etapă, că pensionarii trebuie să primească o anumită majorare.

O eventuală soluție favorabilă fundației ar trebui analizată în raport cu dispozițiile concrete ale hotărârii judecătorești și cu legislația aplicabilă.

Până la pronunțarea unei decizii, solicitarea de reluare a indexării rămâne obiectul unui litigiu, iar informațiile prezentate de FACIAS nu echivalează cu aprobarea unor majorări sau a unor plăți retroactive către pensionari.