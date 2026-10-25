Numărul românilor cu pensii speciale a depășit 12.000. Ce categorii de pensionari primesc cele mai mari sume

Numărul beneficiarilor de pensii speciale din România a ajuns la 12.003 în septembrie 2026, potrivit datelor Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP). Comparativ cu luna august, numărul acestora a crescut cu opt persoane. Din totalul beneficiarilor, 7.934 primesc și pensie calculată pe baza contribuțiilor la sistemul public. Cele mai mari pensii medii de serviciu sunt înregistrate în rândul foștilor magistrați.

Foștii magistrați reprezintă cea mai numeroasă categorie de beneficiari ai pensiilor speciale, conform datelor centralizate de Casa Națională de Pensii Publice pentru luna septembrie 2026. În baza Legii nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor și procurorilor, 5.875 de persoane încasau pensii de serviciu, dintre care 2.541 beneficiau și de pensie din bugetul asigurărilor sociale de stat (BASS).

Această categorie înregistra și cea mai ridicată pensie medie de serviciu, de 25.682 de lei, potrivit datelor CNPP, citate de Agerpres. În statisticile instituției, componenta medie aferentă BASS era de 7.617 lei, iar suma medie suportată de la bugetul de stat ajungea la 22.545 de lei.

Datele CNPP arată că, în septembrie, 776 de foști membri ai Corpului diplomatic și consular al României beneficiau de pensii de serviciu acordate în temeiul Legii nr. 216/2015. Dintre aceștia, 683 aveau și pensie din bugetul asigurărilor sociale de stat.

Pensia medie de serviciu pentru această categorie se situa la 7.062 de lei, din care 3.061 de lei reprezentau componenta suportată de la bugetul de stat.

În cazul foștilor funcționari publici parlamentari, care beneficiază de prevederile Legii nr. 215/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar, CNPP a raportat 856 de pensionari.

Dintre aceștia, 649 primeau și pensie din BASS. Pensia medie de serviciu era de 6.285 de lei, iar contribuția medie de la bugetul de stat se ridica la 3.554 de lei.

O altă categorie care beneficiază de pensii speciale este cea a personalului aeronautic civil navigant profesionist, pentru care drepturile de pensie sunt reglementate prin Legea nr. 83/2015, care completează Legea nr. 223/2007 privind statutul acestei categorii profesionale.

Potrivit statisticilor CNPP, în septembrie 2026 erau înregistrați 1.314 beneficiari ai acestor pensii de serviciu. Dintre ei, 1.313 aveau și o componentă de pensie finanțată din bugetul asigurărilor sociale de stat.

Pensia medie de serviciu pentru personalul aeronautic civil navigant profesionist ajungea la 13.179 de lei. Din această valoare, 8.140 de lei reprezentau suma medie suportată de la bugetul de stat.

În categoria beneficiarilor de pensii de serviciu se regăsesc și foștii angajați ai Curții de Conturi, pentru care Casa Națională de Pensii Publice a raportat 712 pensionari în luna septembrie.

Toți cei 712 beneficiari aveau și pensie din bugetul asigurărilor sociale de stat.

Pensia medie de serviciu pentru această categorie era de 10.790 de lei, din care 2.722 de lei reprezentau componenta medie finanțată de la bugetul de stat.

Personalul auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor reprezintă o altă categorie inclusă în statisticile privind pensiile speciale, în baza Legii nr. 130/2015 pentru completarea Legii nr. 567/2004 privind statutul acestei categorii profesionale.

Conform datelor CNPP, în septembrie 2026, numărul beneficiarilor din această categorie era de 2.470 de persoane. Dintre acestea, 2.036 încasau și pensie din bugetul asigurărilor sociale de stat.

Pensia medie de serviciu se situa la 7.381 de lei, din care 4.504 lei reprezentau suma medie suportată de la bugetul de stat.