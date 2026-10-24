CNPP, date despre indemnizația socială pentru pensionari. Bucureștiul și județele cu cei mai mulți beneficiari

Numărul beneficiarilor de indemnizație socială pentru pensionari a ajuns la 885.745 de persoane în septembrie 2026, cu 652 mai multe față de luna precedentă, potrivit datelor centralizate de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP).

Dintre aceștia, 850.009 erau pensionari din sistemul public, în timp ce 35.736 proveneau din fostul sistem de pensii al agricultorilor. Datele instituției arată diferențe între cele două categorii de beneficiari, atât în ceea ce privește valoarea medie a indemnizației sociale suportate de la bugetul de stat, cât și distribuția pensionarilor la nivel național. Cele mai numeroase grupuri de beneficiari din sistemul public au fost înregistrate în București și în mai multe județe din țară.

Pentru pensionarii din sistemul public, valoarea medie a indemnizației sociale suportate de la bugetul de stat a fost de 539 de lei în septembrie 2026. Cele mai mari valori medii au fost consemnate în județul Maramureș, unde suma a ajuns la 635 de lei, urmat de Hunedoara, cu 603 lei, și Cluj, cu 597 de lei.

Pe următoarele poziții s-au situat județele Bistrița-Năsăud, cu o valoare medie de 594 de lei, și Prahova, unde indemnizația medie a fost de 593 de lei. Aceste date reflectă nivelurile medii raportate pentru beneficiarii din sistemul public de pensii din județele menționate.

În ceea ce privește numărul persoanelor care au primit acest sprijin, Bucureștiul s-a situat pe primul loc, cu 40.537 de beneficiari. Capitala a fost urmată de județul Suceava, cu 36.130 de pensionari, și de Iași, unde au fost înregistrați 32.430 de beneficiari.

Alte județe cu un număr ridicat de pensionari care au primit indemnizație socială au fost Dolj, cu 30.271 de persoane, Maramureș, cu 29.299, și Prahova, cu 28.551. Cifrele centralizate de CNPP indică, astfel, o distribuție diferită a beneficiarilor în funcție de județ, în raport cu valorile medii ale sumelor suportate de la bugetul de stat.

În cazul pensionarilor proveniți din fostul sistem de pensii al agricultorilor, valoarea medie a indemnizației sociale suportate de la bugetul de stat a fost de 359 de lei în septembrie 2026. La nivelul județelor și al sectoarelor Capitalei, datele CNPP consemnează diferențe ale sumelor medii acordate acestei categorii de beneficiari.

Printre cele mai mari valori medii s-au numărat cele înregistrate în județul Ilfov, unde indemnizația a ajuns la 483 de lei, și în Hunedoara, cu 471 de lei. În București, sectorul 5 a raportat o valoare medie de 516 lei, iar sectorul 2, una de 437 de lei.

În privința numărului de beneficiari proveniți din fostul sistem de pensii al agricultorilor, județul Iași a ocupat primul loc, cu 2.772 de persoane. Acesta a fost urmat de Botoșani, cu 2.240 de beneficiari, și de Olt, unde au fost înregistrate 2.238 de persoane.

Pe lista județelor cu un număr ridicat de pensionari agricultori care au primit indemnizație socială s-a aflat și Suceava, cu 2.035 de beneficiari. Datele arată distribuția acestei categorii de pensionari în teritoriu, potrivit centralizării realizate de Casa Națională de Pensii Publice.

Potrivit CNPP, beneficiarii sistemului public de pensii ale căror venituri cumulate din pensii și indemnizații sunt mai mici de 1.281 de lei primesc lunar această sumă, denumită „Indemnizație socială pentru pensionari”. Măsura este prevăzută de Legea nr. 196/2009, cu modificările și completările ulterioare.

Indemnizația socială reprezintă un sprijin acordat pensionarilor ale căror venituri cumulate se situează sub pragul legal stabilit. Conform precizărilor instituției, plata are rolul de a asigura atingerea valorii de 1.281 de lei pentru beneficiarii care îndeplinesc condițiile prevăzute de legislație.

Datele pentru septembrie 2026 centralizate de CNPP cuprind atât numărul total al beneficiarilor, cât și valorile medii ale indemnizațiilor suportate de la bugetul de stat, defalcate în funcție de sistemul de pensii și de județul sau sectorul în care sunt înregistrați pensionarii.