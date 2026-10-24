Vrei să afli ce pensie ai putea primi? Unde poți verifica anii de cotizare și informațiile oficiale

Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) pune la dispoziția persoanelor asigurate și a pensionarilor aplicația MyCNPP, un instrument digital care permite consultarea informațiilor despre drepturile de pensie, verificarea stagiului de cotizare și transmiterea unor solicitări către instituție. Prin intermediul platformei, utilizatorii pot obține documente oficiale, pot urmări evoluția cererilor depuse și pot utiliza un simulator pentru estimarea pensiei viitoare.

Aplicația poate fi accesată de pe telefonul mobil, iar conectarea la cont se realizează folosind adresa de e-mail și parola sau prin identitatea digitală ROeID. Serviciile electronice oferite de CNPP facilitează accesul la datele personale și permit efectuarea de la distanță a anumitor operațiuni administrative.

MyCNPP poate fi instalată atât pe dispozitivele cu sistem de operare Android, prin Google Play, cât și pe telefoanele și tabletele Apple, prin App Store. Pentru a identifica aplicația corectă, utilizatorii trebuie să o caute după nume și să verifice dacă dezvoltatorul menționat este Casa Națională de Pensii Publice.

După descărcare și instalare, accesul la funcțiile care presupun consultarea datelor personale necesită autentificarea în sistem. Persoanele care au deja un cont pot folosi datele de conectare existente, în timp ce utilizatorii noi trebuie să parcurgă pașii necesari pentru înregistrare.

Înregistrarea pentru utilizarea serviciilor electronice ale CNPP poate fi realizată prin trei metode: autentificarea cu identitatea digitală ROeID, transmiterea unei solicitări semnate cu un certificat digital calificat sau depunerea unei cereri care necesită prezentarea personală la casa teritorială de pensii.

Persoanele care au deja un cont ROeID activ pot utiliza această identitate digitală pentru a accesa serviciile instituției. La prima conectare, contul necesar folosirii platformei CNPP poate fi creat pe baza informațiilor de identificare furnizate prin sistemul de identitate digitală.

O altă variantă presupune completarea cererii de înregistrare și semnarea documentului cu un certificat digital calificat. Solicitarea se transmite electronic către casa teritorială de pensii de care aparține persoana interesată, pentru verificare și aprobare. În această etapă, procedura nu presupune deplasarea la sediul instituției.

Utilizatorii care optează pentru metoda tradițională trebuie să completeze formularul de înregistrare și să îl transmită potrivit procedurii stabilite. După primirea numărului de înregistrare, aceștia trebuie să se prezinte la casa teritorială de pensii pentru semnarea fizică a cererii. În toate cele trei situații, adresa de e-mail introdusă trebuie să aparțină titularului contului și să fie corectă, deoarece aceasta este folosită pentru comunicările oficiale privind solicitările și drepturile de pensie.

Prin MyCNPP, utilizatorii pot consulta informații și documente referitoare la situația lor în sistemul public de pensii. Printre datele disponibile se află rapoartele privind stagiul de cotizare, punctajele acumulate, informațiile cuprinse în decizia de pensionare, copia scanată a cărții de muncă și datele referitoare la fondul de pensii din Pilonul II.

Rapoartele generate în format PDF pot fi semnate electronic de Casa Națională de Pensii Publice și descărcate pe dispozitivul utilizatorului. Aceste documente pot fi păstrate pentru consultări ulterioare, iar fișierele disponibile în istoricul contului pot fi accesate din nou, în funcție de serviciul utilizat și de informațiile înregistrate de instituție.

Platforma pune la dispoziția pensionarilor și talonul electronic de plată, pentru persoanele care încasează pensia într-un cont bancar. Documentul cuprinde date referitoare la sumele plătite și permite verificarea informațiilor privind plata lunară a drepturilor de pensie.

Accesul la aceste documente îi ajută pe utilizatori să consulte datele existente în evidențele sistemului public de pensii. În cazul în care apar neclarități sau sunt necesare informații suplimentare, aceștia pot utiliza serviciile de comunicare disponibile pentru a solicita lămuriri instituției competente.

Printre funcționalitățile platformei CNPP se numără simulatorul de pensie, un instrument care permite obținerea unei estimări pe baza stagiului de cotizare înregistrat în sistem. Prin intermediul acestuia, utilizatorii pot analiza felul în care diferite perioade de contribuție pot influența rezultatul calculului.

În funcție de opțiunile puse la dispoziție de simulator, pot fi luate în considerare și perioade suplimentare, precum stagiile de cotizare cumpărate sau perioadele viitoare de contribuție. Introducerea ori modificarea datelor permite compararea mai multor scenarii și observarea diferențelor dintre rezultatele obținute.

Estimarea oferită de simulator are caracter orientativ și nu înlocuiește decizia oficială de pensionare. Valoarea afișată nu reprezintă o garanție a sumei care va fi acordată efectiv, deoarece calculul final depinde de legislația aplicabilă, de îndeplinirea condițiilor legale de pensionare și de datele existente în evidențele Casei Naționale de Pensii Publice.

Instrumentul poate fi folosit și de persoanele care doresc să verifice momentul la care ar putea îndeplini condițiile necesare pensionării. CNPP descrie această funcționalitate prin formularea: „Estimează când și în ce condiții te poți pensiona”.

Aplicația MyCNPP permite transmiterea electronică a cererilor către casa teritorială de pensii responsabilă de soluționarea acestora. Pentru utilizarea serviciului, persoana interesată trebuie să selecteze formularul adecvat, să completeze datele solicitate, să atașeze documentele necesare și să trimită cererea potrivit procedurii aplicabile.

Solicitările disponibile acoperă mai multe categorii de servicii, printre care drepturile de pensie, biletele de tratament balnear, ajutorul de deces, pensiile internaționale, accidentele de muncă și bolile profesionale. Tipul de formular utilizat depinde de natura demersului administrativ pe care solicitantul dorește să îl efectueze.

După transmiterea documentelor, utilizatorii pot verifica evoluția solicitărilor prin accesarea secțiunii „Istoric cereri”. Acolo pot urmări stadiul de soluționare și pot consulta informațiile disponibile despre procesarea cererii. Dacă instituția solicită completări sau clarificări, acestea pot fi transmise prin intermediul serviciilor electronice, în funcție de procedura aplicabilă. Totodată, utilizatorii pot consulta rezoluția finală atunci când aceasta este disponibilă.

Pe lângă transmiterea cererilor referitoare la pensii și alte drepturi sociale, MyCNPP oferă acces la funcții pentru expedierea petițiilor și sesizărilor. Platforma permite, de asemenea, adresarea întrebărilor către un consultant și consultarea informărilor publicate de Casa Națională de Pensii Publice sau de instituțiile partenere.

Aceste servicii digitale permit efectuarea anumitor demersuri administrative fără prezența fizică la sediul casei de pensii. Posibilitatea de a rezolva o solicitare exclusiv online depinde însă de tipul serviciului ales și de cerințele procedurale stabilite pentru fiecare operațiune.

Prin intermediul contului, utilizatorii pot consulta informațiile disponibile, pot transmite documente și pot urmări comunicările legate de solicitările lor. Accesul la aceste funcții este condiționat de autentificare și de existența datelor necesare în sistemele instituției.

Pentru utilizarea anumitor funcții, aplicația poate solicita permisiunea de acces la camera telefonului, la fișierele stocate pe dispozitiv sau la notificări. Necesitatea acestor permisiuni depinde de operațiunea efectuată de utilizator.

Accesul la fișiere poate fi necesar pentru încărcarea documentelor solicitate la transmiterea unei cereri, în timp ce notificările pot fi utilizate pentru informarea persoanei cu privire la activitatea din cont. Permisiunile sunt asociate funcționalităților pentru care sunt solicitate, potrivit informațiilor prezentate de instituție.

Utilizatorii pot verifica și modifica ulterior aceste drepturi din setările telefonului mobil, unde pot gestiona accesul aplicației la funcțiile și resursele dispozitivului. Opțiunile disponibile pot varia în funcție de sistemul de operare și de versiunea acestuia.