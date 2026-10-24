Pensia mică nu este singurul criteriu pentru ajutorul la facturi. Ce verifică autoritățile în această iarnă

O pensie redusă nu asigură automat accesul la ajutoarele acordate pentru plata energiei. Pentru pensionarii care locuiesc împreună cu fiul, fiica sau nepoții, veniturile celorlalți membri ai gospodăriei pot influența calculul eligibilității și pot duce la pierderea anumitor forme de sprijin.

Regulile diferă în funcție de programul solicitat, iar neîncadrarea într-un anumit plafon nu înseamnă automat că pensionarul pierde accesul la toate ajutoarele disponibile. Fiecare schemă de sprijin are propriile limite de venit și condiții de acordare.

În 2026, trebuie diferențiate trei forme de sprijin: ajutorul pentru încălzirea locuinței, suplimentul pentru energie și tichetul electronic de energie, în valoare de 50 de lei pe lună, cunoscut și sub denumirea de „card de energie”.

Cele trei forme de sprijin pot fi cumulate dacă solicitantul îndeplinește condițiile prevăzute pentru fiecare program. Diferențele dintre plafoanele de venit, componența familiei și tipurile de cheltuieli eligibile sunt importante pentru stabilirea drepturilor.

O confuzie frecventă privește legătura dintre ajutorul pentru încălzire și venitul minim de incluziune. Beneficiarii nu trebuie să primească obligatoriu venit minim de incluziune (VMI) pentru a putea solicita sprijinul destinat încălzirii locuinței.

VMI este un beneficiu distinct de asistență socială, reglementat prin Legea nr. 196/2016. Ajutorul pentru încălzire și suplimentul pentru energie sunt prevăzute de Legea nr. 226/2021 și au plafoane proprii de eligibilitate.

Există totuși o legătură între aceste forme de sprijin, prin anumite reguli referitoare la verificarea veniturilor și a bunurilor deținute. De exemplu, pentru ajutorul de încălzire se utilizează lista bunurilor care conduc la excludere, prevăzută de normele privind venitul minim de incluziune.

Această legătură legislativă nu înseamnă însă că ajutorul pentru încălzire este rezervat persoanelor care primesc VMI. Pentru sezonul rece 1 noiembrie 2026 – 31 martie 2027, plafonul de venit este de 1.386 de lei net lunar pentru fiecare membru al familiei și de 2.053 de lei net lunar pentru persoana singură.

În cazul unei familii, veniturile eligibile se adună și se împart la numărul persoanelor luate în calcul potrivit legii. Prin urmare, plafonul de 2.053 de lei nu se aplică separat fiecărui pensionar care locuiește împreună cu alte persoane.

Ajutorul se acordă pentru sistemul principal de încălzire al locuinței, respectiv gaze naturale, energie termică furnizată prin sistemul centralizat, energie electrică sau combustibili solizi și petrolieri. Nu se acordă simultan pentru două sisteme de încălzire ale aceleiași locuințe.

Valoarea sprijinului depinde de veniturile solicitantului și de sursa de încălzire. Compensarea poate varia între 10% și 100% din valoarea de referință stabilită prin lege: 250 de lei lunar pentru gaze naturale, 500 de lei pentru încălzirea electrică și 320 de lei pentru combustibili solizi și petrolieri.

În cazul termoficării, calculul ține cont de prețul local și de consumul eligibil. Chiar dacă procentul de compensare ajunge la 100%, acest lucru nu înseamnă că statul acoperă orice factură, indiferent de valoare, deoarece se aplică limitele de calcul prevăzute de lege.

Spre deosebire de ajutorul pentru încălzire, care este destinat sezonului rece, suplimentul pentru energie reprezintă o formă distinctă de sprijin, acordată pe tot parcursul anului. Plafoanele de venit sunt aceleași: 1.386 de lei net lunar pentru fiecare membru al familiei și 2.053 de lei pentru persoana singură.

Cuantumurile lunare sunt de 30 de lei pentru energia electrică, 10 lei pentru gazele naturale, 10 lei pentru energia termică și 20 de lei pentru combustibilii solizi sau petrolieri. Sumele pot fi cumulate în funcție de sursele de energie utilizate în locuință.

De exemplu, o gospodărie eligibilă care folosește atât gaze naturale, cât și electricitate poate primi un supliment total de 40 de lei pe lună. Dacă energia electrică reprezintă singura sursă de energie utilizată, suplimentul este de 70 de lei lunar.

În această ultimă situație, suma de 70 de lei înlocuiește suplimentul obișnuit de 30 de lei pentru electricitate. Cele două valori nu se adună, astfel că sprijinul pentru energia electrică nu ajunge la 100 de lei lunar.

Sprijinul pentru plata electricității, reglementat prin OUG nr. 35/2025, se acordă printr-un tichet electronic de energie, care poate fi emis și pe suport de hârtie. Acesta nu trebuie confundat cu vechile carduri de energie, pentru care au existat alte reguli de acordare și utilizare.

Valoarea sprijinului este de 50 de lei lunar pentru un loc de consum eligibil, nu pentru fiecare persoană care locuiește acolo. Astfel, doi pensionari care împart aceeași locuință nu primesc automat câte 50 de lei fiecare.

Suma poate fi folosită exclusiv pentru plata facturilor de electricitate aferente locului de consum aprobat. Banii nu pot fi retrași în numerar și nu pot fi utilizați pentru achitarea facturilor la gaze naturale sau pentru cumpărarea lemnelor de foc.

Pentru acest program se aplică alte plafoane de venit decât cele prevăzute pentru ajutorul de încălzire. Persoana singură trebuie să aibă un venit net lunar de cel mult 1.940 de lei, în timp ce limita pentru fiecare membru al familiei este de 1.784 de lei net lunar.

Acordarea sprijinului prin tichetul de energie este prevăzută până la 31 decembrie 2026. Prin urmare, suma de 50 de lei nu poate fi considerată garantată automat și pentru lunile ianuarie, februarie și martie 2027, chiar dacă sezonul rece pentru care se acordă ajutorul de încălzire continuă până la sfârșitul lunii martie.

Persoanele care îndeplinesc condițiile legale pot beneficia simultan de ajutorul pentru încălzire, suplimentul pentru energie și tichetul de 50 de lei pentru plata electricității. OUG nr. 35/2025 precizează că sprijinul acordat prin tichet nu se ia în calcul la stabilirea altor drepturi sociale.

Astfel, cei 50 de lei nu se adaugă la pensie pentru calcularea eligibilității la ajutorul de încălzire. Valoarea tichetului nu determină, prin ea însăși, depășirea plafonului de venit pentru celelalte programe.

Un exemplu este cel al unui pensionar care locuiește singur, primește o pensie de 1.300 de lei, nu are alte venituri și îndeplinește toate celelalte condiții de acordare. Pentru o lună de iarnă în care programele se suprapun, acesta poate beneficia de 25 de lei pentru încălzirea cu gaze, reprezentând o compensare de 10% din valoarea de referință de 250 de lei.

La această sumă se pot adăuga 40 de lei reprezentând suplimentele pentru gaze și electricitate, precum și tichetul de 50 de lei destinat plății energiei electrice. Sprijinul total poate ajunge astfel la 115 lei pentru luna respectivă, cu respectarea limitelor aplicabile consumului facturat.

Sumele nu sunt înmânate împreună pensionarului, ci sunt utilizate prin mecanismele specifice fiecărui program. Fiecare formă de sprijin are propriile reguli privind acordarea și folosirea banilor.

Pentru stabilirea dreptului la ajutoarele pentru energie, familia nu este definită exclusiv prin relația dintre soț și soție. În cazul încălzirii cu gaze naturale, energie electrică sau termoficare, definiția legală poate include și alte persoane care au același domiciliu ori aceeași reședință și/sau locuiesc și gospodăresc împreună, inclusiv persoanele luate în calcul la întreținerea locuinței.

Pentru tichetul de electricitate, regula generală vizează persoanele care locuiesc la același loc de consum, indiferent dacă sunt rude sau nu. În cazul beneficiarilor de venit minim de incluziune se aplică o regulă specială, raportată la componența familiei din documentele de acordare a acestui beneficiu.

Prin urmare, un pensionar care locuiește cu fiica sa salariată nu poate declara doar valoarea propriei pensii, ignorând venitul acesteia. Nici faptul că factura de utilități este emisă exclusiv pe numele pensionarului nu elimină automat veniturile celorlalți membri din calculul eligibilității.

Există însă o particularitate pentru ajutorul destinat combustibililor solizi și petrolieri, pentru care legea prevede o definiție specială a familiei. Dacă în aceeași gospodărie locuiesc mai multe familii, încadrarea trebuie stabilită de serviciul de asistență socială, fără a transfera automat regulile aplicabile unei locuințe încălzite cu gaze naturale.

Situațiile de mai jos presupun venituri stabile, fără alte sume care trebuie adăugate la calcul și fără bunuri care să determine excluderea de la acordarea sprijinului. Pentru ajutorul de încălzire, exemplele au în vedere locuințe încălzite cu gaze naturale sau prin termoficare.

Un pensionar singur, cu o pensie de 2.000 de lei, se încadrează în plafonul de 2.053 de lei pentru ajutorul de încălzire și suplimentul pentru energie. În schimb, depășește plafonul de 1.940 de lei aplicabil tichetului de electricitate.

În cazul a doi pensionari care primesc fiecare câte 1.600 de lei, venitul mediu este de 1.600 de lei pe persoană. Gospodăria depășește plafonul de 1.386 de lei pentru ajutorul de încălzire și suplimentul pentru energie, dar se încadrează în limita de 1.784 de lei pe membru de familie pentru tichetul de electricitate. În aceste condiții, gospodăria poate primi 50 de lei lunar, nu 100 de lei.

O altă situație este cea a unei pensionare care primește 1.500 de lei și locuiește cu fiica sa, care are un venit salarial net eligibil de 3.000 de lei. Venitul total al celor două persoane este de 4.500 de lei, ceea ce înseamnă o medie de 2.250 de lei pe membru de familie. În acest caz, sunt depășite ambele plafoane aplicabile familiei: atât cel pentru încălzire și suplimentul pentru energie, cât și cel pentru tichetul de electricitate.

Calculul se schimbă dacă în aceeași locuință trăiește și copilul minor al fiicei, iar toate cele trei persoane sunt incluse în componența familiei. Dacă minorul nu are venituri care trebuie luate în calcul, media scade la 1.500 de lei pe persoană, prin împărțirea celor 4.500 de lei la trei membri.

În această situație, familia se poate încadra în plafonul pentru tichetul de electricitate, dar rămâne peste limita prevăzută pentru ajutorul de încălzire. Existența unui salariu în gospodărie nu exclude, așadar, automat dreptul la sprijin. Eligibilitatea depinde de valoarea veniturilor care intră în calcul și de numărul persoanelor între care acestea se împart.

Pe lângă pensii, pot influența eligibilitatea salariile, veniturile din activități independente, chiriile, drepturile de autor, dobânzile și dividendele. Pentru ajutorul de încălzire, documentele salariale trebuie să reflecte veniturile relevante potrivit cerințelor legale, inclusiv primele, orele suplimentare și bonurile de masă.

Perioada pentru care sunt verificate veniturile diferă în funcție de programul solicitat. Pentru ajutorul de încălzire, regula generală este verificarea veniturilor din luna anterioară depunerii cererii.

În cazul tichetului de electricitate, perioadele de referință nu sunt identice pentru toate tipurile de venit. Pensiile sunt raportate la luna anterioară solicitării, salariile la media ultimelor șase luni pentru care există obligația de raportare, iar anumite venituri, precum cele din chirii, activități independente sau investiții, la veniturile obținute în anul anterior, împărțite la 12.

Din acest motiv, încetarea recentă a unui venit nu înseamnă neapărat că acesta nu va mai influența imediat eligibilitatea pentru tichetul de electricitate. Calculul depinde de tipul venitului și de perioada de referință prevăzută pentru programul respectiv.

Nu toate sumele încasate de membrii unei familii sunt incluse în veniturile utilizate pentru stabilirea dreptului la ajutor. În cazul încălzirii, printre veniturile exceptate se numără alocația de stat pentru copii, bursele și anumite forme de sprijin pentru educație, prestațiile sociale prevăzute de Legea nr. 448/2006 și venitul minim de incluziune.

Astfel, dacă un nepot locuiește împreună cu bunicul sau bunica, alocația de stat ori bursa acestuia nu trebuie tratată automat ca un venit salarial. Regimul aplicabil depinde de tipul sumei încasate și de regulile programului pentru care se solicită sprijinul.

Situația este diferită în cazul unui nepot major care lucrează. Veniturile sale salariale pot fi incluse în calcul, dacă acesta face parte din componența familiei potrivit regulilor aplicabile.

Documentele trebuie prezentate serviciului local de asistență socială, care stabilește ce venituri sunt luate în calcul și ce excepții se aplică în situația concretă.

Pentru ajutorul de încălzire și suplimentul pentru energie, verificarea nu se limitează la veniturile lunare. Sunt analizate și bunurile deținute de membrii familiei, deoarece anumite proprietăți sau active pot determina excluderea de la acordarea sprijinului.

Pot conduce la pierderea eligibilității, în condițiile prevăzute de lista legală, deținerea unei alte locuințe, a anumitor terenuri, a unui autovehicul cu o vechime mai mică de zece ani sau existența unor economii bancare care depășesc plafonul stabilit.

Legislația prevede și excepții, inclusiv pentru anumite vehicule utilizate de persoane cu dizabilități și pentru unele cote de proprietate care nu pot fi valorificate. Verificarea vizează bunurile membrilor familiei, nu doar proprietățile pensionarului care depune cererea.

Lista de excludere aplicabilă ajutorului pentru încălzire nu trebuie transferată automat asupra tichetului de 50 de lei, deoarece acest program are condiții proprii. Totuși, veniturile obținute din bunuri, cum sunt chiriile și dobânzile, pot influența și eligibilitatea pentru tichetul de electricitate.

Pentru ajutorul de încălzire și suplimentul pentru energie, cererile se depun la primărie sau la serviciul local de asistență socială. Dosarul trebuie să conțină documentele referitoare la identitate, componența familiei, venituri, locuință și furnizorii de utilități.

Pentru acordarea sprijinului începând din noiembrie 2026, termenul care trebuie urmărit este 20 noiembrie. Respectarea calendarului de depunere este importantă pentru stabilirea perioadei de la care poate fi acordat ajutorul.

În cazul tichetului pentru electricitate, solicitarea se înregistrează prin aplicația EPIDS. Persoanele care nu folosesc internetul pot primi sprijin pentru depunerea cererii la poștă sau la primărie.

Solicitarea presupune furnizarea datelor membrilor familiei și a codului POD, identificatorul locului de consum înscris pe factura de electricitate. Pentru beneficiarii venitului minim de incluziune există o procedură de înregistrare prin instituțiile competente, fără completarea unei solicitări individuale în acest scop.

Dacă un copil figurează încă la adresa pensionarului, dar locuiește efectiv în altă parte, situația trebuie clarificată prin documente. Omiterea persoanei din cerere, fără justificarea situației reale, poate crea probleme în timpul verificărilor.

Pentru ajutorul de încălzire și suplimentul pentru energie, modificările privind componența familiei și veniturile trebuie comunicate în termen de cinci zile. Declararea incompletă a informațiilor poate duce la încetarea dreptului și la recuperarea sumelor primite necuvenit.

Pensionarul trebuie să păstreze cererea depusă, documentele anexate și decizia primită. În cazul unui refuz, poate solicita precizarea motivului concret, fie că este vorba despre venitul luat în calcul, persoanele incluse în componența familiei sau bunul care a determinat excluderea de la acordarea sprijinului.