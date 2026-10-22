Românii care economisesc pentru pensie pot beneficia de noi facilități fiscale

Legea 202/2026 introduce noi facilități fiscale pentru românii care aleg să economisească și să investească pentru pensie prin intermediul unor conturi dedicate. Regimul fiscal aplicabil diferă în funcție de tipul de cont ales, iar accesul la sumele acumulate este condiționat de îndeplinirea unor cerințe legale, legate de pensionare sau de împlinirea vârstei de 65 de ani.

Noile prevederi vizează atât persoanele fizice care doresc să își constituie economii pentru perioada pensionării, cât și angajatorii interesați să includă aceste instrumente în pachetele de beneficii oferite salariaților. Potrivit specialiștilor, alegerea tipului de cont trebuie făcută în funcție de situația fiscală a titularului, de condițiile în care vor putea fi retrase fondurile și de costurile percepute de administrator.

Mitel Spătaru, Tax Partner la Crowe România, explică faptul că legea stabilește două categorii de conturi de economii și investiții, fiecare cu un tratament fiscal propriu. Un element important este că opțiunea făcută la deschiderea contului nu poate fi schimbată ulterior.

„Legea permite deschiderea de conturi CEI-S, cu regim de scutire, și CEI-D, cu regim de deductibilitate. O persoană poate avea simultan ambele tipuri de conturi, la unul sau mai mulți administratori. Totuși, alegerea trebuie exercitată la momentul deschiderii, deoarece tipul contului nu poate fi modificat ulterior”, a declarat Mitel Spătaru, Tax Partner la Crowe România.

În cazul conturilor CEI-S, contribuțiile sunt realizate de titular, iar sumele retrase cu respectarea condițiilor prevăzute de lege beneficiază de scutire de la plata impozitului pe venit. Aceste sume nu sunt incluse nici în baza de calcul a contribuțiilor sociale obligatorii.

Pentru conturile CEI-D, facilitatea fiscală se aplică la alimentarea contului, prin deducerea contribuțiilor proprii sau prin regimul fiscal prevăzut pentru contribuțiile suportate de angajator. La retragerea banilor se aplică un impozit final de 10% asupra sumei retrase, potrivit explicațiilor oferite de reprezentantul Crowe România.

Legea prevede și un tratament fiscal distinct pentru veniturile obținute din investițiile realizate prin aceste conturi. În cazul conturilor administrate de un rezident fiscal român sau de un nerezident care are sediu permanent în România, veniturile obținute în interiorul contului pe perioada deținerii sunt considerate venituri din investiții neimpozabile.

Acest regim permite reinvestirea câștigurilor în interiorul contului, cu respectarea condițiilor referitoare la instrumentele financiare eligibile. Tratamentul fiscal aplicabil urmărește, astfel, să permită acumularea veniturilor din investiții pe durata deținerii contului, potrivit regulilor prevăzute de lege.

Există însă o diferență în cazul conturilor administrate de nerezidenți fiscali care nu au sediu permanent în România. Pentru veniturile obținute pe perioada deținerii se aplică regulile referitoare la veniturile din străinătate, în timp ce sumele retrase beneficiază de scutire de la plata impozitului pe venit în România.

Din acest motiv, rezidența fiscală a administratorului trebuie verificată înainte de aplicarea regimului fiscal corespunzător. Încadrarea corectă este importantă pentru stabilirea obligațiilor fiscale aferente veniturilor obținute și sumelor retrase din cont.

Potrivit noilor prevederi, conturile de economii și investiții pentru pensie vor putea fi administrate de bănci și de societăți de servicii de investiții financiare autorizate să desfășoare activități de administrare a portofoliilor.

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) trebuie să emită reglementările de aplicare în termen de 90 de zile de la publicarea legii. Administratorii vizați de dispozițiile tranzitorii beneficiază, la rândul lor, de un termen de conformare de 90 de zile de la publicarea normelor, urmând să respecte cerințele aplicabile înainte de a oferi acest serviciu.

Prin urmare, intrarea în vigoare a prevederilor fiscale nu înseamnă automat că toate instituțiile vizate vor putea pune imediat la dispoziția clienților aceste conturi. Disponibilitatea efectivă depinde și de emiterea normelor necesare și de îndeplinirea condițiilor de autorizare și conformare.

Salariații care contribuie din fonduri proprii la un cont CEI-D vor putea beneficia de deducerea contribuțiilor la calculul impozitului pe veniturile din salarii. Facilitatea se aplică la locul unde persoana fizică are funcția de bază, conform explicațiilor oferite de reprezentantul Crowe România.

Deducerea se acordă pentru luna în care contribuțiile au fost plătite, pe baza documentelor justificative emise de administratorul contului. Aceste documente trebuie să conțină informații care permit identificarea titularului și verificarea operațiunii efectuate.

Printre elementele necesare se numără datele de identificare ale persoanei fizice, data decontării tranzacției, valoarea contribuției și tipul contului în care au fost virate fondurile. Aceste informații sunt necesare pentru justificarea deducerii fiscale aplicate contribuțiilor.

Facilitățile prevăzute de lege vizează și persoanele fizice care obțin venituri din activități independente și determină venitul net anual în sistem real. În cazul acestora, contribuțiile proprii la conturile CEI-D pot fi încadrate drept cheltuieli deductibile.

Aplicarea deducerii presupune corelarea sumelor plătite cu documentele justificative și cu evidența contabilă a contribuabilului. Documentele emise de administrator trebuie să permită verificarea contribuțiilor efectuate și identificarea tipului de cont utilizat.

Pentru persoanele care desfășoară activități independente, respectarea cerințelor privind documentarea plăților și înregistrarea acestora este relevantă pentru aplicarea facilității fiscale prevăzute de Legea 202/2026, potrivit economica.net.