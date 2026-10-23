Se dau tichete sociale înainte de Crăciun. Cine poate primi 125 de lei și ce acte sunt necesare. Primăria Năvodari a făcut anunțul

Pensionarii cu venituri mici și persoanele vulnerabile pot primi tichete sociale înaintea sărbătorilor de iarnă, prin programe de sprijin derulate de autoritățile locale. La Năvodari, valoarea ajutorului ajunge la 125 de lei pentru fiecare beneficiar, în funcție de categoria din care face parte și de veniturile realizate. Distribuirea tichetelor pentru Crăciunul din 2026 este programată în perioada 3–18 decembrie.

Apropierea sărbătorilor aduce cheltuieli suplimentare pentru alimente, pregătirea mesei festive și produsele necesare gospodăriei. Pentru pensionarii cu venituri reduse și persoanele aflate în situații vulnerabile, acoperirea acestor costuri poate fi dificilă, motiv pentru care unele administrații locale acordă ajutoare suplimentare.

Pe lângă măsurile de sprijin disponibile la nivel național, primăriile pot finanța din bugetele locale programe destinate persoanelor defavorizate. Printre acestea se numără tichetele sociale oferite cu ocazia Crăciunului, acordate în funcție de criteriile stabilite de fiecare autoritate locală.

Persoanele interesate trebuie să verifice la primăria de domiciliu sau la direcția de asistență socială dacă există un asemenea program, care sunt condițiile de eligibilitate și ce documente trebuie depuse. Sumele și criteriile prezentate mai jos se referă la programul anunțat de Primăria Orașului Năvodari.

Primăria Orașului Năvodari, prin Direcția Generală de Asistență Socială, a anunțat acordarea tichetelor sociale pentru sărbătorile de Crăciun din 2026. Programul se adresează categoriilor de persoane defavorizate prevăzute de Hotărârea Consiliului Local nr. 35 din 21 februarie 2024.

Valoarea sprijinului este de 75 sau 125 de lei pentru fiecare beneficiar, în funcție de categoria de eligibilitate și, în cazul pensionarilor, de nivelul veniturilor proprii nete. Astfel, nu toate persoanele care îndeplinesc condițiile programului vor primi aceeași sumă.

Beneficiarii venitului minim de incluziune, acordat potrivit Legii nr. 196/2016, primesc tichete sociale în valoare de 125 de lei pentru fiecare membru al familiei. Ajutorul este calculat în funcție de numărul persoanelor din familie care intră în această categorie.

Tot 125 de lei de persoană primesc persoanele încadrate în grad de handicap grav sau accentuat. Aceeași valoare este prevăzută pentru persoanele care au peste 60 de ani și nu realizează venituri, potrivit informațiilor publicate de Primăria Năvodari.

Pentru pensionari, acordarea sprijinului depinde de veniturile proprii nete, care trebuie să fie mai mici sau egale cu 1.450 de lei pe lună. În interiorul acestui plafon sunt stabilite două niveluri de ajutor, în funcție de suma încasată de fiecare solicitant.

Pensionarii ale căror venituri nete sunt mai mici sau egale cu valoarea pensiei sociale minime în vigoare la data depunerii cererii beneficiază de tichete sociale în valoare de 125 de lei de persoană. În anunțul autorității locale, valoarea de referință a pensiei sociale minime este indicată la 1.281 de lei.

Pentru pensionarii care au venituri nete cuprinse între 1.282 și 1.450 de lei inclusiv, sprijinul acordat este de 75 de lei de persoană. Prin urmare, suma primită depinde de încadrarea solicitantului în pragurile de venit stabilite pentru program.

La verificarea eligibilității nu este luată în considerare exclusiv pensia. Potrivit precizărilor Primăriei Năvodari, calculul include și celelalte venituri realizate de solicitant, cum sunt cele provenite din salarii, chirii sau alte surse.

Persoanele care solicită sprijinul trebuie să completeze formularul de cerere pus la dispoziție de autoritatea locală. Acesta poate fi obținut de la sediul Direcției de Asistență Socială sau accesat prin linkul publicat în anunțul Primăriei Năvodari.

La depunerea solicitării, beneficiarii trebuie să prezinte actul de identitate atât în original, cât și în copie. Documentul este necesar pentru identificarea solicitantului și verificarea datelor furnizate.

În cazul pensionarilor, dosarul trebuie să conțină și o copie a cuponului de pensie. Acest document permite verificarea veniturilor din pensie, relevante pentru stabilirea categoriei de sprijin în care se încadrează solicitantul.

Persoanele cu handicap grav sau accentuat trebuie să prezinte, pe lângă actul de identitate, și o copie a certificatului de încadrare în grad de handicap. Documentele solicitate diferă, așadar, în funcție de categoria pentru care se acordă ajutorul social.

Potrivit programului anunțat de Primăria Năvodari, distribuirea tichetelor sociale va avea loc în perioada 3–18 decembrie 2026. Modalitatea de acordare diferă în funcție de categoria din care face parte fiecare beneficiar.

Persoanele încadrate în grad de handicap grav sau accentuat vor primi tichetele prin poștă. Această modalitate de distribuire este prevăzută exclusiv pentru beneficiarii care fac parte din această categorie.

Pentru celelalte categorii eligibile, tichetele vor putea fi ridicate de la Cantina de Ajutor Social. Beneficiarii trebuie să prezinte actul de identitate și să semneze pentru primirea acestora.

Perioada de distribuire este aceeași pentru toate categoriile vizate de program, respectiv între 3 și 18 decembrie 2026. Persoanele care solicită sprijinul trebuie să țină cont de documentele necesare și de modalitatea de ridicare stabilită pentru categoria din care fac parte.

Regulile programului prevăd că o persoană sau o familie poate primi tichete sociale pentru o singură categorie de persoane defavorizate din care face parte la data distribuirii. Restricția se aplică și atunci când sunt îndeplinite simultan condițiile de eligibilitate pentru mai multe categorii.

Astfel, îndeplinirea criteriilor pentru două sau mai multe tipuri de sprijin nu permite cumularea tichetelor aferente acestora. Ajutorul se acordă potrivit categoriei în care este încadrată persoana sau familia, conform regulilor stabilite de administrația locală.

Pentru persoanele cu handicap grav sau accentuat care îndeplinesc și criteriile unei alte categorii eligibile, tichetele sociale se acordă în baza încadrării la categoria persoanelor cu handicap, potrivit newsweek.ro.