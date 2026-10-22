CCR a rămas în pronunțare în 58 de dosare privind pensiile. Ce urmează pentru seniori

Curtea Constituțională a României (CCR) a analizat miercuri, 22 octombrie, un grup de 58 de dosare care vizează constituționalitatea unor prevederi din noua lege a pensiilor, intrată în vigoare la 1 septembrie 2024. Cauzele au fost conexate, iar după susținerea pledoariilor, judecătorii au rămas în pronunțare. Demersurile în instanță vizează, printre altele, formula de calcul a pensiilor, punctele de stabilitate acordate pentru vechimea în muncă și regulile privind recalcularea drepturilor de pensie.

Potrivit informațiilor prezentate de avocatul Ștefan Adrian Jurca, avocații implicați în dosare au susținut în fața judecătorilor argumentele privind neconstituționalitatea unor articole din Legea nr. 360/2023. Acesta a anunțat pe Facebook că toate cele 58 de dosare au fost conexate și că instanța constituțională urmează să se pronunțe asupra excepțiilor ridicate.

„Rupere! Avocații noștri, Casa de Avocatură Cliza Law Office și doamna Roxana Ana Tudose, au terminat pledoaria la CCR (Curtea Constituțională a României) cu privire la neconstituționalitatea unor articole din Legea 360/2023, legea pensiilor. Toate cele 58 de dosare au fost conexate. A contat, în discuțiile cu judecătorii CCR, faptul că pensiile în plată sunt afectate, vezi pensiile de urmaș și viitoarele indexări prevăzute de lege. Un punct aparte a fost ridicat de către avocații noștri cu privire la protecția pensiilor în aceleași condiții ca și pensiile magistraților, punct care l-a lăsat pe reprezentantul Ministerului Public ( Parchetul General) fără argumente. CCR a rămas în pronunțare. Dumnezeu să fie cu noi!”, a scris avocatul Ștefan Adrian Jurca pe Facebook.

Excepțiile de neconstituționalitate vizează mai multe articole din Legea nr. 360/2023, care reglementează modul de stabilire și recalculare a pensiilor. Potrivit informațiilor prezentate despre dosare, pe rolul Curții Constituționale au ajuns aproape 5.000 de cauze referitoare la prevederile noii legislații.

Printre dispozițiile contestate se numără articolele 83, 84, 85, 127 și 144. Acestea stabilesc regulile de calcul al pensiei, modalitatea de determinare a valorii punctului de referință, acordarea punctelor de stabilitate pentru anii de contribuție care depășesc anumite praguri și procedura prin care pot fi contestate deciziile de pensionare.

Articolul 83 alineatul (1) reglementează formula de calcul a pensiei. Cuantumul se stabilește prin înmulțirea numărului total de puncte acumulate de beneficiar cu valoarea punctului de referință.

Articolul 84 alineatul (1) privește stabilirea valorii punctului de referință (VPR), inclusiv raportarea acesteia la valoarea punctului de pensie și la stagiul mediu de cotizare de 25 de ani. Contestatarii solicită verificarea constituționalității modului în care a fost stabilit acest mecanism de calcul.

Articolul 85 alineatul (3) se referă la punctele de stabilitate acordate pentru perioadele de contribuție care depășesc 25, 30 și 35 de ani. Aceste puncte suplimentare influențează numărul total de puncte luate în calcul la stabilirea pensiei.

Un alt articol analizat este articolul 127, care reglementează contestarea deciziilor de pensionare. Potrivit prevederilor menționate în dosare, pensionarii pot ataca în instanță decizia emisă de casa teritorială de pensii în termen de 45 de zile de la comunicare. În cazul în care decizia nu este contestată în acest interval, aceasta devine definitivă, potrivit regulilor prevăzute de lege. O parte importantă a sesizărilor privește articolul 144, care stabilește regulile de recalculare a pensiilor acordate potrivit legislației anterioare.

Alineatul (1) reglementează recalcularea drepturilor aflate deja în plată la intrarea în vigoare a noii legi, pe baza numărului total de puncte și a valorii punctului de referință.

Alineatul (2) stabilește modul în care se formează numărul total de puncte folosit la recalculare, prin includerea punctajelor anuale realizate și a punctelor de stabilitate. Aceste prevederi sunt relevante pentru pensionarii ale căror drepturi au fost recalculate potrivit noii formule de calcul.

Articolul 144 alineatul (6) reglementează situațiile în care recalcularea ar conduce la un cuantum mai mic decât pensia aflată deja în plată. Într-o asemenea situație, pensionarul continuă să primească suma anterioară până când cuantumul rezultat din aplicarea noii formule o depășește.

Consecințele unei eventuale decizii de admitere a excepțiilor au fost analizate de expertul în pensii Sorin Nemeș. Potrivit explicațiilor sale, efectele unei hotărâri a CCR depind de situația juridică a fiecărui pensionar și de stadiul în care se află procesul sau contestarea deciziei de recalculare.

Deciziile Curții Constituționale sunt obligatorii de la publicarea lor în Monitorul Oficial și produc efecte pentru viitor. În situația unei hotărâri favorabile contestatarilor, aceasta ar trebui aplicată în cauzele aflate pe rol în care a fost invocată excepția de neconstituționalitate, în condițiile prevăzute de lege.

Pentru pensionarii ale căror procese sunt suspendate sau se află în curs de judecată la tribunal ori în apel, o asemenea decizie ar putea determina reluarea procedurilor. Instanțele ar urma să țină cont de soluția pronunțată de CCR atunci când judecă dosarele în care sunt relevante prevederile declarate neconstituționale.

În cazul pensionarilor care au pierdut definitiv procesul, dar au invocat excepția de neconstituționalitate, poate fi avută în vedere o cerere de revizuire. Potrivit explicațiilor prezentate de expert, aceasta trebuie depusă în termen de cel mult trei luni de la publicarea deciziei CCR în Monitorul Oficial, dacă sunt îndeplinite condițiile legale pentru această cale de atac.

Situația este diferită pentru persoanele care nu au contestat decizia de recalculare în termenul legal de 45 de zile. O eventuală hotărâre a Curții Constituționale nu anulează automat actele administrative care au devenit definitive. Pentru această categorie de pensionari, modificarea drepturilor ar putea depinde de intervenția ulterioară a Parlamentului sau a Guvernului asupra legislației.

În cazul în care CCR admite o excepție de neconstituționalitate, dispozițiile declarate neconstituționale sunt suspendate de drept pentru o perioadă de 45 de zile de la publicarea deciziei. În acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, poate pune prevederile în acord cu Constituția.

Dacă autoritățile competente nu modifică dispozițiile respective în termenul prevăzut, acestea își încetează efectele juridice. Aplicarea concretă a unei asemenea decizii depinde de conținutul hotărârii Curții, de prevederile vizate și de situația juridică a persoanelor afectate.

Pentru pensionarii care au beneficiat de recalcularea drepturilor potrivit Legii nr. 360/2023, efectele unei eventuale decizii ar putea fi diferite în funcție de articolul contestat. Formula de calcul, punctele de stabilitate, protecția cuantumului aflat în plată și procedura de contestare reprezintă aspecte distincte, fiecare având propriile implicații juridice.

La momentul anunțului făcut de avocatul Ștefan Adrian Jurca, Curtea Constituțională rămăsese în pronunțare în cele 58 de dosare conexate. O eventuală soluție urmează să fie raportată la articolele analizate și la efectele juridice stabilite de judecătorii constituționali.