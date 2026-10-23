CNPP a lansat aplicația MyCNPP. Românii își pot estima pensia și verifica vechimea în muncă direct de pe telefon

Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) pune la dispoziția pensionarilor și a persoanelor asigurate aplicația mobilă MyCNPP, prin intermediul căreia pot accesa informațiile personale din sistemul public de pensii, pot verifica stagiul de cotizare și pot obține o estimare a pensiei viitoare. Aplicația permite inclusiv transmiterea cererilor către instituție și urmărirea soluționării acestora, fără deplasări la ghișeu. Serviciile pot fi accesate prin autentificarea cu adresa de e-mail și parola sau prin identitatea digitală ROeID.

MyCNPP este aplicația mobilă oficială a Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP), concepută pentru a facilita accesul pensionarilor și al persoanelor asigurate la serviciile electronice ale instituției.

Prin intermediul acesteia, utilizatorii pot accesa de pe telefon funcționalitățile disponibile în Spațiul Privat Virtual (SPV) al CNPP. Printre serviciile oferite se numără consultarea informațiilor privind decizia de pensie, generarea rapoartelor oficiale, verificarea vechimii în muncă și transmiterea solicitărilor către casele teritoriale de pensii.

Aplicația permite și estimarea drepturilor viitoare de pensie, pe baza informațiilor existente în sistemul instituției.

Un alt serviciu disponibil este urmărirea cererilor deja depuse, astfel încât utilizatorii să poată verifica stadiul soluționării acestora.

Accesul la serviciile electronice se poate face indiferent de locul în care se află utilizatorul, fără să fie necesară deplasarea la sediul unei case de pensii pentru operațiunile care pot fi realizate integral online.

Aplicația MyCNPP este disponibilă pentru telefoanele și dispozitivele mobile care utilizează sistemele de operare Android și iOS.

Persoanele care folosesc dispozitive Android o pot descărca din Google Play (link AICI), în timp ce utilizatorii de iPhone o pot instala din App Store (link AICI).

Pentru instalare, trebuie căutată denumirea MyCNPP în magazinul de aplicații corespunzător dispozitivului. Înainte de descărcare, utilizatorii trebuie să verifice dacă dezvoltatorul indicat este Casa Națională de Pensii Publice.

Disponibilitatea aplicației pe ambele platforme este confirmată și pe site-ul oficial al instituției, în secțiunea dedicată protecției datelor personale.

După instalare, accesul la informațiile personale se realizează prin autentificarea cu adresa de e-mail și parola asociate contului sau prin intermediul identității digitale ROeID.

Persoanele care nu dețin deja un cont își pot crea unul direct din aplicație, utilizând una dintre procedurile de înregistrare puse la dispoziție de CNPP.

Casa Națională de Pensii Publice oferă trei modalități de înregistrare pentru accesarea serviciilor electronice: prin ROeID, printr-o cerere semnată cu certificat digital calificat sau printr-o solicitare care presupune prezentarea la ghișeu.

Prima variantă este înregistrarea prin ROeID, sistemul național de identificare electronică.

Această procedură poate fi utilizată de persoanele care dețin deja un cont ROeID activ. La prima autentificare, contul din Spațiul Privat Virtual al CNPP este creat pe baza datelor personale disponibile în sistemul național de identificare electronică.

A doua variantă presupune utilizarea unui certificat digital calificat.

Persoanele care aleg această metodă trebuie să completeze datele solicitate și să semneze electronic cererea de înregistrare.

Documentul este transmis ulterior către casa teritorială de pensii corespunzătoare domiciliului solicitantului, unde este analizat și supus aprobării.

În acest caz, procedura poate fi realizată fără deplasarea la sediul instituției.

A treia variantă este înregistrarea printr-o cerere care necesită prezentarea la ghișeu.

Solicitantul completează și transmite formularul de înregistrare, iar după primirea numărului de înregistrare trebuie să se prezinte la casa teritorială de pensii pentru semnarea olografă a documentului.

Spre deosebire de primele două metode, această procedură presupune o etapă care trebuie parcursă personal.

CNPP precizează că adresa de e-mail asociată contului trebuie să fie cea reală a titularului, deoarece aceasta este utilizată în cererile oficiale referitoare la drepturile de pensie.

MyCNPP permite accesarea mai multor categorii de informații și documente existente în sistemul Casei Naționale de Pensii Publice.

Utilizatorii pot genera rapoarte în format PDF, semnate electronic de CNPP, care conțin informații despre stagiul de cotizare și punctajele realizate de-a lungul activității profesionale.

De asemenea, aplicația oferă posibilitatea consultării cărții de muncă scanate și a informațiilor cuprinse în decizia de pensie.

Printre documentele disponibile se numără și cele referitoare la fondul de pensii Pilon II.

Rapoartele generate rămân disponibile în istoricul aplicației, astfel încât utilizatorii le pot consulta din nou sau le pot descărca ulterior.

Pensionarii care primesc pensia într-un cont bancar pot consulta și talonul electronic de plată.

Acesta este disponibil lunar și conține detaliile sumelor achitate, oferind beneficiarilor posibilitatea de a verifica informațiile referitoare la plata drepturilor de pensie direct de pe telefon.

Una dintre funcționalitățile aplicației MyCNPP este simulatorul de pensie, prin intermediul căruia persoanele asigurate pot obține o estimare a drepturilor viitoare.

Calculul pornește de la stagiul de cotizare înregistrat în evidențele Casei Naționale de Pensii Publice.

Utilizatorii au posibilitatea să introducă informații suplimentare referitoare la anumite perioade din trecut, la stagii de cotizare cumpărate sau la perioade viitoare de activitate.

Pe baza acestor informații, simulatorul permite observarea modificărilor care apar în rezultatul estimării.

Calculele realizate prin intermediul simulatorului au caracter orientativ, fiind destinate informării persoanelor interesate de condițiile și momentul pensionării.

În prezentarea platformei digitale, CNPP explică faptul că modulul de simulare furnizează informații despre drepturile de pensie și despre momentul în care acestea pot fi solicitate.

Pe site-ul instituției, instrumentul este prezentat ca un serviciu prin care utilizatorii pot estima când și în ce condiții se pot pensiona.

Astfel, persoanele care doresc să își planifice ieșirea la pensie pot consulta datele existente în sistem și pot analiza diferite scenarii privind stagiul de cotizare.

MyCNPP permite și transmiterea electronică a solicitărilor către casele teritoriale de pensii.

Pentru depunerea unei cereri, utilizatorul trebuie să completeze formularul corespunzător serviciului solicitat, să atașeze documentele necesare, să semneze și să transmită solicitarea către casa teritorială aleasă.

Serviciile disponibile acoperă mai multe categorii de drepturi și prestații administrate de instituție.

Prin aplicație pot fi transmise cereri referitoare la pensii, bilete de tratament și ajutorul de deces.

Sunt disponibile și servicii pentru pensiile internaționale, precum și pentru situațiile care privesc accidentele de muncă și bolile profesionale.

Prin digitalizarea acestor operațiuni, utilizatorii pot transmite documentele necesare fără să se deplaseze la sediul instituției, în cazul procedurilor care permit soluționarea online.

După transmiterea unei solicitări, utilizatorii pot urmări evoluția acesteia în secțiunea dedicată istoricului cererilor.

Aici sunt disponibile informații privind stadiul soluționării documentelor depuse.

În cazul în care instituția solicită informații suplimentare, utilizatorul poate răspunde prin intermediul aplicației.

Tot din această secțiune poate fi consultată rezoluția finală a cererii, după încheierea procesului de analiză.

Pe lângă serviciile privind drepturile de pensie, aplicația permite transmiterea petițiilor și sesizărilor.

Utilizatorii au și posibilitatea de a adresa întrebări unui consultant, precum și de a consulta informările publicate de CNPP sau de instituțiile publice partenere.

Aceste funcționalități reunesc într-o singură aplicație mai multe servicii de informare și comunicare cu instituția.

Pentru utilizarea anumitor funcționalități, aplicația MyCNPP poate solicita acces la unele resurse ale dispozitivului mobil. Printre acestea se numără camera telefonului, fișierele stocate pe dispozitiv și funcția de notificare.

Accesul la cameră sau la fișiere poate fi necesar pentru încărcarea documentelor care trebuie atașate cererilor transmise electronic.

De asemenea, permisiunea pentru notificări poate fi utilizată pentru transmiterea informărilor către utilizatori.

Potrivit CNPP, aceste permisiuni sunt solicitate atunci când serviciul accesat necesită utilizarea funcționalităților respective.

Instituția precizează că utilizatorii pot retrage ulterior permisiunile acordate, prin intermediul setărilor dispozitivului mobil.

Prin aplicația MyCNPP, pensionarii și persoanele asigurate au astfel acces la informații despre contribuțiile înregistrate, documentele de pensie, estimarea drepturilor viitoare și serviciile electronice de depunere și urmărire a cererilor, direct de pe telefon.