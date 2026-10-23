Apple a lansat iPhone Duo, primul său telefon pliabil. Cererea a depășit oferta, iar livrările au fost amânate până în ianuarie

Apple a început vineri, 23 octombrie, comercializarea iPhone Duo, primul său smartphone pliabil, intrând oficial pe o piață dominată până acum de producători precum Samsung Electronics și Huawei Technologies. Lansarea a atras un interes considerabil, iar cererea a depășit rapid stocurile disponibile. În numai câteva minute de la deschiderea precomenzilor, termenele estimate de livrare au ajuns până la sfârșitul lunii ianuarie. Cu toate acestea, primele recenzii sunt împărțite, specialiștii apreciind designul dispozitivului, dar semnalând și o serie de compromisuri.

Vânzările iPhone Duo au început vineri, 23 octombrie, marcând intrarea Apple pe segmentul smartphone-urilor pliabile. Analiștii urmăresc cu atenție evoluția noului dispozitiv, încercând să determine dacă producătorul american poate transforma această categorie de produse într-un segment de masă, așa cum iPhone a contribuit la redefinirea pieței smartphone-urilor.

Lansarea reprezintă și un prim test important pentru John Ternus, noul director general al Apple. Fostul responsabil al diviziei hardware a preluat conducerea companiei în septembrie și a prezentat iPhone Duo la mai puțin de o săptămână după instalarea în funcție, conform Reuters.

Succesul comercial al telefonului ar putea avea implicații importante pentru întreaga industrie, în condițiile în care piața dispozitivelor pliabile rămâne relativ restrânsă.

Producători precum Samsung Electronics și Huawei Technologies comercializează de mai mulți ani smartphone-uri pliabile premium, însă această categorie nu a reușit până acum să atingă nivelul de popularitate al telefoanelor convenționale.

Intrarea Apple ar putea schimba această situație, în special datorită bazei sale extinse de utilizatori și interesului pentru produsele din segmentul premium.

Primele semnale privind interesul cumpărătorilor au apărut încă de la deschiderea precomenzilor, vinerea trecută.

În numai câteva minute, termenele estimate de livrare afișate de Apple pentru iPhone Duo au fost decalate până la sfârșitul lunii ianuarie, pe fondul unei cereri care a depășit oferta disponibilă.

Compania americană a descris reacția clienților drept una extraordinară, subliniind amploarea interesului pentru primul său telefon pliabil.

La Sydney, unde se afla primul magazin Apple care a început comercializarea dispozitivului în ziua lansării, cumpărătorii s-au așezat la coadă înainte de deschiderea unității.

Magazinul și-a început programul la ora locală 08:00, echivalentul orei 21:00 GMT din ziua precedentă.

Printre primii cumpărători s-a numărat Simon Krishnan, un inginer în vârstă de 48 de ani, care a plătit 3.899 de dolari australieni, echivalentul a aproximativ 2.734 de dolari americani, pentru un iPhone Duo cu o capacitate de stocare de 512 GB.

Acesta a explicat că achiziția reprezintă un lux personal, având în vedere prețul ridicat al dispozitivului, însă a considerat că merită să profite de ocazia de a încerca noul produs.

Lansarea noului dispozitiv are loc într-un context dificil pentru piața telefoanelor mobile din China.

Cererea redusă din partea consumatorilor, combinată cu majorarea costurilor pentru memoriile utilizate în smartphone-uri, a contribuit la creșterea prețurilor și la scăderea livrărilor.

Piața chineză a înregistrat șase trimestre consecutive de declin al livrărilor de smartphone-uri. Cu toate acestea, cota de piață a Apple a început să își revină.

Evoluția este susținută de schimbarea comportamentului cumpărătorilor. O parte dintre consumatori aleg dispozitive premium, în timp ce alții caută produse cât mai accesibile, ceea ce pune presiune asupra producătorilor concentrați pe segmentul de preț mediu.

Interesul pentru iPhone Duo a fost vizibil și în Shanghai. Liu Wei, un angajat în domeniul sănătății în vârstă de 26 de ani, s-a așezat la coadă în fața unui magazin Apple din centrul orașului încă de la ora 06:00.

Deși deține deja un smartphone pliabil produs de Xiaomi, acesta a decis să cumpere și primul dispozitiv pliabil al Apple.

Tânărul a explicat că utilizează produsele companiei americane de mulți ani și că are mai multă încredere în acest brand. Din acest motiv, a ales să achiziționeze telefonul chiar în ziua lansării, pentru a-l testa.

Interesul pentru noul smartphone s-a manifestat și în Hong Kong, unde unii cumpărători încearcă să profite de disponibilitatea limitată a produsului.

Un bărbat în vârstă de 38 de ani, identificat doar cu prenumele May, deoarece a refuzat să își dezvăluie numele complet din motive de confidențialitate, a reușit să cumpere online un iPhone Duo cu o capacitate de stocare de 256 GB.

Dispozitivul are un preț de comercializare de 17.499 de dolari din Hong Kong, echivalentul a aproximativ 2.231,73 dolari americani.

Cumpărătorul intenționează să revândă telefonul pentru a obține un profit de aproximativ 4.000 de dolari din Hong Kong.

Acesta a tratat posibilul câștig cu umor, apreciind că suma ar fi suficientă pentru câteva mese.

Situația evidențiază interesul pentru achiziționarea dispozitivului imediat după lansare, inclusiv în scopul revânzării.

Primele evaluări ale iPhone Duo evidențiază atât punctele forte ale noului smartphone, cât și anumite limitări care ar putea influența decizia de cumpărare.

Printre caracteristicile apreciate se numără designul dispozitivului și mecanismul de pliere.

Balamaua a fost descrisă drept solidă și foarte puțin vizibilă, ceea ce reprezintă o realizare importantă pentru categoria telefoanelor pliabile.

La multe dintre modelele existente pe piață, pliul vizibil al ecranului a reprezentat o problemă și un posibil motiv pentru care cumpărătorii au evitat aceste dispozitive.

În cazul iPhone Duo, Apple pare să fi redus considerabil acest inconvenient.

Totuși, specialiștii au identificat și o serie de compromisuri.

Unul dintre acestea privește sistemul de camere, care nu include un obiectiv telefoto. Absența acestuia ar putea dezamăgi utilizatorii interesați de funcțiile fotografice avansate.

O altă problemă este legată de aplicațiile dezvoltate de companii terțe, unele dintre acestea necesitând în continuare adaptări pentru dimensiunile noului ecran.

Recenziile au evidențiat și faptul că iPhone Duo este mai puțin practic atunci când este pliat, în special pentru activitățile rapide pe care utilizatorii le desfășoară zilnic pe un iPhone convențional.

Din acest motiv, mai mulți specialiști cunoscuți au recomandat unei părți importante dintre clienții Apple să nu cumpere noul dispozitiv.

John Gruber, comentator Apple cu experiență și autor al blogului Daring Fireball, a testat iPhone Duo timp de o săptămână.

Acesta a apreciat experiența utilizării dispozitivului, însă a considerat că telefonul oferă mai degrabă impresia unui prototip extrem de bine finisat decât a unui produs final pe care și-ar dori să îl cumpere și să îl folosească zilnic.

O evaluare similară, dar cu unele nuanțe, a fost prezentată de comentatorul de tehnologie Marques Brownlee, cunoscut și sub numele MKBHD.

Într-o recenzie publicată pe YouTube, acesta a explicat că iPhone Duo nu reprezintă neapărat o alegere potrivită pentru utilizatorii obișnuiți, care folosesc telefonul în principal pentru mesaje, rețele sociale și navigare pe internet.

În schimb, dispozitivul poate fi atractiv pentru persoanele care nu consideră prețul de aproximativ 2.000 de dolari un obstacol important și care sunt interesate de noul format.

Brownlee a subliniat că utilizarea telefonului presupune o perioadă de acomodare și acceptarea unor compromisuri, inclusiv absența identificării faciale.

După depășirea acestei perioade de adaptare, experiența poate deveni una plăcută pentru utilizatorii interesați de tehnologia pliabilă.

Deși interesul pentru noul telefon este ridicat, disponibilitatea limitată ar putea reprezenta o problemă pentru cumpărătorii care speră să îl achiziționeze direct din magazine.

Apple a transmis agenției Reuters că posibilitatea cumpărării fără o comandă prealabilă diferă în funcție de țară.

În Statele Unite, Australia, Canada, Mexic și în mare parte din Marea Britanie și Europa, magazinele vor avea stocuri limitate pentru vânzarea directă.

Situația este diferită în China, Franța, Hong Kong, India și Japonia.

În aceste piețe, dispozitivele vor fi disponibile numai pentru clienții care au plasat anterior o comandă online.

Restricțiile privind disponibilitatea ar putea provoca nemulțumiri în rândul persoanelor care se prezintă la magazinele Apple în speranța de a cumpăra telefonul în ziua lansării.

În același timp, termenele de livrare extinse până la sfârșitul lunii ianuarie indică dificultatea de a acoperi imediat cererea pentru noul model.

Analiștii consideră că lansarea iPhone Duo ar putea reprezenta un moment important pentru evoluția pieței smartphone-urilor pliabile.

Francisco Jeronimo, vicepreședinte al companiei de cercetare de piață IDC, a explicat că telefoanele pliabile reprezintă deja o categorie consacrată, însă adoptarea lor a rămas relativ limitată în comparație cu smartphone-urile tradiționale.

Intrarea Apple pe această piață ar putea contribui la popularizarea formatului în rândul unui public mult mai larg.

Potrivit estimărilor IDC, Apple ar urma să dețină 44% din valoarea pieței globale a telefoanelor pliabile în 2026, deși dispozitivele sale ar reprezenta numai 31% din numărul total de unități livrate.

Diferența dintre cele două procente reflectă ponderea importantă pe care produsele Apple ar urma să o aibă în valoarea totală a vânzărilor din această categorie.

Pentru 2027, IDC estimează că producătorul american va deveni liderul pieței telefoanelor pliabile atât în ceea ce privește valoarea, cât și numărul de unități livrate.

După o săptămână în care a utilizat iPhone Duo, Francisco Jeronimo a apreciat că Apple a reușit să demonstreze avantajele acestui format.

Analistul a remarcat și forma dispozitivului, care, atunci când este pliat, amintește de un pașaport. Totuși, succesul pe termen lung va depinde de capacitatea companiei de a transforma entuziasmul inițial în disponibilitate comercială, adoptare pe scară largă și interes constant din partea consumatorilor.