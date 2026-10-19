Apple, lansare majoră pe 28 octombrie. Compania ar putea prezenta primul său MacBook Pro cu ecran tactil și un iMac cu procesor M6

Apple pregătește un nou eveniment de lansare pe 28 octombrie, în cadrul căruia ar putea prezenta noi computere Mac, inclusiv primul MacBook Pro cu ecran tactil, un iMac cu procesor M6 și o tabletă iPad mini actualizată. Anunțul vine după interesul ridicat pentru primul iPhone pliabil al companiei, în timp ce analiștii au opinii diferite privind evoluția acțiunilor Apple.

Apple a anunțat un eveniment de lansare a unor produse pentru 28 octombrie, trimițând luni invitații reprezentanților presei și analiștilor pentru o „experiență Apple în Los Angeles”.

Mesajul electronic conține expresia „Pro and tell”, ceea ce sugerează că lansarea se va concentra pe dispozitive premium din gama „Pro”, echipate cu procesoare puternice dezvoltate de companie.

Ben Reitzes, analist la Melius Research, a scris luni, într-o notă adresată investitorilor, că se așteaptă ca Apple să prezinte noi computere Mac în această toamnă, „inclusiv un notebook cu ecran tactil”, relatează CNBC.

Acesta a afirmat că, pentru directorul general John Ternus, care i-a succedat lui Tim Cook luna trecută, ritmul lansărilor reprezintă o „schimbare semnificativă” față de strategia anterioară, care presupunea organizarea a două evenimente pe an.

Acesta va fi al treilea eveniment de lansare organizat de Apple în scurta perioadă de când Ternus conduce compania. Evenimentul are loc după o prezentare organizată la sediul central al companiei, dedicată noilor iPhone-uri, inclusiv modelului pliabil Duo, și după o întâlnire la New York, axată pe hub-uri pentru locuințe inteligente și pe o nouă boxă cu ecran, denumită HomeView.

Apple a actualizat în august computerele desktop Mac Mini și Mac Studio, echipându-le cu procesoare noi. În primăvară, compania a reînnoit gama MacBook Pro și a lansat un nou laptop accesibil, MacBook Neo.

În schimb, computerul desktop iMac nu a mai fost actualizat din octombrie 2024.

În cel mai recent trimestru, vânzările de computere Mac au reprezentat aproximativ 10% din veniturile totale ale Apple, compania rămânând puternic dependentă de vânzările de iPhone-uri.

Chiar dacă au o pondere mai redusă în veniturile companiei, computerele Mac au devenit una dintre cele mai puternice componente ale strategiei Apple în domeniul inteligenței artificiale. Acest lucru se datorează procesoarelor dezvoltate de companie, care pot accesa cantități mai mari de memorie, la viteze superioare celor oferite de alte procesoare destinate consumatorilor.

Acțiunile Apple au crescut cu 26% de la începutul acestui an, depășind performanța indicelui bursier S&P 500.

Săptămâna trecută, Apple și Meta au încheiat un parteneriat pentru a integra un model de inteligență artificială cu ponderi deschise, dezvoltat de Meta, pe mai multe computere Mac Studio de ultimă generație.

Apple a manifestat în trecut rezerve față de laptopurile cu ecran tactil. În 2018, Craig Federighi, directorul responsabil de dezvoltarea software-ului companiei, a explicat că utilizarea unor astfel de dispozitive ar putea provoca oboseală din cauza poziției ergonomice necesare.

Potrivit Bloomberg, viitorul MacBook Pro cu ecran tactil ar reprezenta o abatere de la strategia de lungă durată a Apple, care a păstrat interacțiunile tactile în principal pentru gama iPad.

Pe lângă noile computere MacBook Pro, compania ar urma să prezinte un iMac echipat cu procesor M6 și o versiune modernizată a tabletei iPad mini.

Potrivit Bloomberg, magazinele Apple se pregătesc să înceapă comercializarea noilor produse pe 6 noiembrie.

Aceste anunțuri vin după lansarea recentă a dispozitivului pentru locuințe inteligente HomeView, a unei versiuni actualizate de Apple TV și a celei de-a doua generații a boxei HomePod mini.

Lansarea noilor computere Mac are loc în timp ce primul smartphone pliabil al companiei, iPhone Duo, se pregătește să ajungă în magazine vineri, 23 octombrie.

Estimările privind livrarea dispozitivului, al cărui preț este de 1.999 de dolari, au fost împinse până în ianuarie 2027 la doar câteva minute după deschiderea precomenzilor de vineri. Situația reflectă cererea inițială puternică și disponibilitatea limitată a produsului.

Apple a descris cererea drept „nimic mai puțin decât extraordinară”. Cu toate acestea, unii analiști rămân precauți în privința perspectivelor de creștere ale companiei.

Potrivit publicației Barron’s, Brandon Nispel, analist la KeyBanc, și-a menținut recomandarea „Underweight” pentru acțiunile Apple și un preț-țintă de 250 de dolari.

Acesta a invocat mai multe motive de îngrijorare, printre care creșterea prețurilor iPhone-urilor, reducerea promoțiilor oferite de operatorii de telefonie mobilă și tendința consumatorilor de a păstra mai mult timp dispozitivele pe care le dețin deja. Acești factori ar putea reduce numărul utilizatorilor care aleg să își schimbe telefoanele.

În schimb, Ben Reitzes, analist la Melius Research, și-a menținut recomandarea „Buy”, care indică achiziția acțiunilor, precum și prețul-țintă de 370 de dolari.

Acesta consideră că investițiile relativ moderate ale Apple în infrastructura de inteligență artificială, comparativ cu cele ale marilor concurenți din sectorul tehnologic, au contribuit la susținerea cotației acțiunilor companiei.