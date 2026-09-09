Primul iPhone pliabil ar putea costa peste 2.000 de dolari. Apple pregătește o schimbare majoră în gama sa de telefoane

Apple urmează să deschidă miercuri o nouă etapă în istoria companiei, când noul director general John Ternus va urca pentru prima dată pe scenă la evenimentul anual dedicat lansării noilor modele de iPhone.

Ternus a preluat conducerea companiei de la fostul CEO Tim Cook la 1 septembrie și este așteptat să coordoneze una dintre cele mai importante lansări de produse din ultimii ani. În centrul evenimentului s-ar putea afla primul iPhone pliabil produs de Apple, alături de noile modele iPhone 18 Pro și de actualizările pregătite pentru gama Apple Watch.

Apple este așteptată să prezinte primul său smartphone pliabil, într-un moment în care acest segment este deja dominat de producători precum Samsung. Potrivit informațiilor publicate de Bloomberg, dispozitivul ar urma să adopte un design similar cu cel al altor telefoane pliabile importante de pe piață.

Prețul ar putea fi însă unul dintre principalele obstacole pentru cumpărători. Noul iPhone pliabil ar putea costa peste 2.000 de dolari, ceea ce l-ar plasa într-o categorie de preț foarte ridicată.

Pentru comparație, Samsung Galaxy Z Fold 8, care are un design asemănător unei cărți de pașapoarte, pornește de la 1.899 de dolari. Versiunea mai scumpă Galaxy Z Fold 8 Ultra are un preț de pornire de 2.099 de dolari.

Chiar și în aceste condiții, un iPhone pliabil ar putea atrage un interes considerabil din partea consumatorilor care își doresc un dispozitiv diferit de telefoanele clasice, cu formă dreptunghiulară și ecran rigid. Prețul ridicat ar putea descuraja o parte dintre cumpărători, însă pentru Apple produsul ar putea fi profitabil chiar dacă doar o parte dintre clienții fideli ai companiei ar decide să îl cumpere, notează Yahoo! Finance.

Pe lângă telefonul pliabil, Apple este așteptată să prezinte și cele mai noi modele iPhone 18 Pro. Acestea ar urma să fie echipate cu cea mai nouă generație de procesoare din seria A și să beneficieze de îmbunătățiri importante ale sistemului foto.

Printre schimbările pregătite s-ar putea afla o diafragmă îmbunătățită, care ar permite un control mai bun al luminii și ar putea contribui la îmbunătățirea performanțelor camerelor.

Apple a modificat deja aspectul gamei Pro odată cu lansarea iPhone 17, astfel că este puțin probabil ca modelele din acest an să primească schimbări estetice majore. Compania ar putea păstra, în linii mari, designul introdus anterior și să se concentreze mai mult pe componente și funcții.

Unul dintre aspectele încă neclare este dacă Apple va prezenta în această etapă și modelele standard iPhone 18. Potrivit site-ului specializat MacRumors, care citează Economic Daily News, compania ar putea amâna lansarea modelului de bază până la începutul anului viitor.

În acest scenariu, iPhone 18 standard ar urma să fie lansat împreună cu iPhone 18e și cu cea de-a doua generație a iPhone Air.

O asemenea decizie ar reprezenta o schimbare majoră pentru strategia Apple privind lansările de iPhone. În mod tradițional, compania a prezentat simultan, în fiecare an, modelele standard și versiunile Pro.

Separarea lansărilor ar putea avea însă și un avantaj financiar pentru Apple. Distribuirea vânzărilor pe o perioadă mai lungă ar putea reduce variațiile sezoniere ale veniturilor și ar permite companiei să își repartizeze vânzările pe un interval mai larg.

Evenimentul nu se va concentra exclusiv pe iPhone. Potrivit lui Mark Gurman, Apple este așteptată să prezinte Apple Watch Series 12 și Apple Watch Ultra 4.

Noile ceasuri ar urma să primească atât actualizări la nivelul componentelor interne, cât și îmbunătățiri software. Apple se confruntă însă cu o concurență tot mai puternică în zona dispozitivelor pentru fitness și monitorizarea sănătății.

Printre companiile care exercită presiune asupra Apple se află Oura, producătorul unui inel inteligent destinat monitorizării diferiților indicatori de sănătate și activitate. Samsung are, de asemenea, propria gamă de inele inteligente.

Concurența din această categorie ar putea determina Apple să își dezvolte în continuare dispozitivele și software-ul pentru a evita pierderea utilizatorilor care își doresc funcții suplimentare și un nivel mai ridicat de monitorizare prin intermediul dispozitivelor purtabile.

Dincolo de produsele prezentate, atenția va fi îndreptată și asupra lui John Ternus. Noul CEO va participa pentru prima dată la evenimentul anual de lansare a iPhone-ului în această calitate, după ce a preluat conducerea Apple de la Tim Cook la 1 septembrie.

Telefoanele pliabile au apărut pe piață cu mult înainte ca Apple să anunțe intrarea în acest segment. Royole a prezentat FlexPai în 2018, considerat primul smartphone pliabil comercial, iar în 2019 Samsung a lansat Galaxy Fold și a contribuit la dezvoltarea unei categorii care avea să fie preluată ulterior și de alți mari producători.