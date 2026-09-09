Dispare o figură-cheie din istoria Hong Kongului. Tung Chee-hwa a murit
Tung Chee-hwa. Sursa foto: Wikipedia
Tung Chee-hwa, primul lider post-colonial al Hong Kongului, a murit marți, la vârsta de 89 de ani. Decesul său a fost anunțat miercuri de cabinetul său, potrivit agenției dpa. Reprezentanții săi au precizat că Tung a încetat din viață liniștit, având familia alături. John Lee, actualul șef al executivului Hong Kongului, a salutat contribuția fostului lider și a descris realizările sale pentru metropolă drept „excepțional de semnificative”.
A murit Tung Chee-hwa, omul care a deschis o nouă eră pentru Hong Kong
Hong Kongul a revenit sub administrația Chinei în 1997, după încheierea perioadei de dominație britanică. La preluarea controlului, Beijingul a promis menținerea anumitor libertăți în fosta colonie, pe baza principiului cunoscut drept „o singură țară, două sisteme”.
Tung Chee-hwa a devenit astfel prima persoană care a ocupat funcția de lider al teritoriului după retrocedare. În primul său discurs rostit în această calitate, la 1 iulie 1997, el declara: ‘Cred cu tărie că viitorul Hong Kongului ca Regiune Administrativă Specială a Chinei va fi mai glorios și mai încununat de succes’.
Născut la Shanghai, Tung provenea din mediul de afaceri și era cunoscut drept un magnat al transportului maritim. Numirea sa în funcția de conducere a fost făcută de un comitet susținut de autoritățile comuniste chineze.
De la speranțe la proteste de stradă și critici
La acel moment, el era considerat o persoană fără experiență politică semnificativă. Ascensiunea sa la conducerea Hong Kongului a avut loc într-o perioadă în care noua administrație trebuia să gestioneze tranziția după revenirea teritoriului la China.
Primele sale mandate au fost marcate de dificultăți economice majore. La scurt timp după retrocedare, criza financiară și monetară asiatică, pornită din Thailanda și extinsă ulterior în mai multe economii din regiune, a afectat și Hong Kongul.
Una dintre consecințele resimțite pe plan local a fost spargerea unei bule imobiliare. Guvernul condus de Tung a fost criticat pentru modul în care a gestionat efectele crizei economice și monetare.
Realegerea și criza SARS
În ciuda criticilor, Tung Chee-hwa a fost reales în 2002 pentru un nou mandat de cinci ani. Perioada următoare a adus însă o nouă situație dificilă pentru Hong Kong, de această dată pe fondul unei epidemii. În 2003, sindromul respirator acut sever, cunoscut sub numele de SARS, a afectat metropola și a provocat moartea a peste 280 de persoane.
Tot în vara anului 2003, nemulțumirile politice au căpătat amploare. Sute de mii de locuitori ai Hong Kongului au participat la proteste față de proiectul de lege privind combaterea subversiunii. Criticii considerau că această normă reprezenta o amenințare la adresa libertăților pe care China le promisese Hong Kongului după retrocedare. În urma presiunii publice, guvernul a decis ulterior să retragă proiectul legislativ.
Protestele au fost urmate de solicitări pentru o participare politică mai mare a populației și pentru introducerea alegerilor directe pentru conducerea Hong Kongului. Tung Chee-hwa a respins aceste cereri, menținând poziția în acord cu direcția stabilită de Beijing.
Disputa privind gradul de participare politică și organizarea alegerilor a rămas una dintre problemele importante ale perioadei în care s-a aflat la conducerea teritoriului. Tung a părăsit funcția la începutul anului 2005, când și-a anunțat demisia invocând probleme de sănătate.
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