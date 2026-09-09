România cere mai mulți bani pentru zootehnie. Ce reguli europene vrea să schimbe

România solicită o finanțare europeană coerentă pentru zootehnie și condiții mai flexibile pentru fermieri. Poziția a fost prezentată de Tanczos Barna la reuniunea informală a miniștrilor Agriculturii din Uniunea Europeană, desfășurată între 6 și 8 septembrie, la Dublin. Oficialul român a cerut sprijin pentru modernizarea fermelor, dar și modificarea regulilor aplicate în cazul focarelor de boală.

Zootehnia trebuie susținută prin instrumente financiare europene adaptate investițiilor necesare în ferme, a declarat marți, 9 septembrie, Tanczos Barna, vicepremier și ministru interimar al Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Oficialul român a prezentat această poziție în cadrul reuniunii informale organizate la Dublin, în Irlanda.

Tanczos Barna a atras atenția că Uniunea Europeană trebuie să își protejeze capacitatea de producție zootehnică și să evite creșterea dependenței de produse importate din țări în care nu sunt respectate standarde similare celor impuse fermierilor europeni.

„Zootehnia are un rol strategic, iar UE trebuie să își mențină capacitatea de producție pentru necesitățile proprii și să evite înlocuirea producției prin importuri fără standarde echivalente”, a afirmat ministrul.

Pentru România, creșterea animalelor reprezintă o componentă importantă atât a agriculturii, cât și a economiei din mediul rural. Tanczos Barna a susținut că fermierii trebuie ajutați să depășească dificultățile actuale și să își continue investițiile în exploatații.

Fondurile destinate sectorului ar trebui să acopere modernizarea exploatațiilor agricole, introducerea tehnologiilor digitale, procesarea producției primare și extinderea sistemelor de irigații. Ministrul a subliniat că accesul la finanțare este deosebit de important pentru fermele mici și mijlocii, care dispun de resurse proprii limitate pentru asemenea proiecte.

Dezvoltarea activităților de cercetare și introducerea soluțiilor inovatoare sunt necesare pentru consolidarea competitivității sectoarelor zootehnic și proteic, a transmis reprezentantul României în timpul discuțiilor de la Dublin.

Reducerea dependenței Uniunii Europene de importurile de proteine vegetale reprezintă un alt obiectiv susținut de România. Potrivit ministrului, obiectivele stabilite la nivel european nu pot fi atinse în lipsa unor surse adecvate și predictibile de finanțare.

Miniștrii Agriculturii au analizat Strategia pentru creșterea animalelor și Planul Uniunii Europene privind proteinele. Prin intermediul acestor documente, Comisia Europeană urmărește să sprijine dezvoltarea zootehniei și să încurajeze extinderea suprafețelor cultivate cu plante proteice.

Noile cerințe europene privind bunăstarea animalelor trebuie introduse treptat, pentru ca fermierii să aibă timpul și resursele necesare adaptării, a susținut ministrul interimar al Agriculturii.

Modificările legislative trebuie să fie însoțite de măsuri de sprijin financiar. În acest fel, investițiile efectuate deja în exploatații ar urma să fie protejate, iar competitivitatea fermierilor europeni nu ar fi pusă în pericol de costurile suplimentare.

Tanczos Barna a cerut și aplicarea unor reguli proporționale în domeniul transportului animalelor, adaptate condițiilor concrete în care se desfășoară aceste activități.

Prevenirea și combaterea bolilor la animale au reprezentat teme importante ale intervenției susținute de Tanczos Barna, în condițiile în care sectoarele ovin și porcin din România se confruntă cu probleme epidemiologice și economice.

Ministrul a salutat intenția de a fundamenta măsurile pentru prevenirea și controlul bolilor pe date științifice. El a solicitat însă ca principiile acestei abordări să fie transpuse cât mai repede în legislația Uniunii Europene.

„Legislația actuală este foarte rigidă și poate genera măsuri disproporționate. Din cauza unui singur focar pot fi afectați zeci de mii de fermieri cu efective de animale sănătoase, iar câteva focare pot conduce la restricții de export și la pierderea unor piețe internaționale pentru UE”, a afirmat ministrul.

Oficialul român a propus flexibilizarea normelor referitoare la regionalizare, compartimentare și vaccinare. Aplicarea măsurilor ar trebui să țină cont de situația epidemiologică din fiecare zonă, astfel încât fermierii care dețin animale sănătoase să nu suporte consecințele unor focare apărute în alte regiuni.

Situația bolilor care afectează sectorul ovin a fost discutată separat de Tanczos Barna cu miniștrii Agriculturii din Bulgaria, Grecia și Croația, în marja reuniunii europene desfășurate la Dublin.

Cele patru țări se confruntă cu dificultăți asemănătoare în sectorul creșterii animalelor. Reprezentanții acestora au convenit să colaboreze și să își acorde sprijin reciproc pentru gestionarea problemelor comune.

La reuniunea informală din Irlanda au fost prezenți miniștrii Agriculturii din statele membre, reprezentanți ai Comisiei Europene și alți oficiali europeni. Programul evenimentului a cuprins vizite la obiective agricole irlandeze, în special la unități din sectorul zootehnic și la centre implicate în activități de cercetare și inovare agricolă.