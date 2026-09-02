Vești proaste pentru fermieri. Guvernul a stabilit că nu vor primi ajutorul de 800 de euro. Care este noua sumă aprobată

Cultivatorii de cartofi vor beneficia în acest an de un sprijin de maximum 300 de euro pe hectar, după mai multe luni de discuții privind valoarea ajutorului destinat producătorilor. Guvernul a aprobat în cele din urmă această variantă, deși Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale solicitase inițial o sumă considerabil mai mare.

Viceprim-ministrul și ministrul interimar al Agriculturii, Tanczos Barna, a explicat că a acceptat valoarea de 300 de euro pe hectar pentru ca producătorii de cartofi să beneficieze totuși de o formă de sprijin în 2026, conform AGRO TV.

Decizia vine după mai multe luni în care autoritățile au discutat nivelul ajutorului destinat cultivatorilor de cartofi. În cele din urmă, varianta de 300 de euro pe hectar a fost acceptată, în condițiile în care Ministerul Agriculturii nu a reușit să obțină suma solicitată inițial.

„Până la urmă s-a aprobat și la cartof acea sumă de 300 de euro/hectar, pentru că am cedat până la urmă și am spus ok, să fie cum vor ceilalți și cum ne aprobă, doar să fie într-un fel și să se plătească odată ceva și pentru producătorii de cartofi”, a declarat Tanczos Barna la AGRO TV.

Valoarea aprobată acum este mult sub nivelul propus de Tanczos Barna la începutul verii. În luna iunie, ministrul anunța că a solicitat majorarea sprijinului destinat cultivatorilor de cartofi până la 800 de euro pe hectar.

Argumentul prezentat la acel moment era că și suma de 800 de euro pe hectar ar reprezenta doar o parte redusă din costurile necesare pentru înființarea unui hectar de cultură de cartofi.

În cadrul discuțiilor cu Guvernul fusese transmisă inclusiv o variantă care prevedea acordarea celor 800 de euro în două tranșe. Astfel, fermierii ar fi urmat să primească 300 de euro pe hectar în 2026, iar diferența de 500 de euro pe hectar în 2027.

Propunerea privind acordarea integrală a celor 800 de euro pe hectar, împărțită pe cei doi ani, nu a primit însă aprobarea necesară.

În forma aprobată de Guvern, schema de ajutor de minimis pentru producția de cartof de consum beneficiază de un buget total de 26,625 milioane de lei.

Sprijinul este de maximum 300 de euro pe hectar și se acordă proporțional cu suprafața efectiv cultivată. Prin urmare, suma maximă nu este acordată automat pentru orice fermier înscris în schemă, ci este raportată la suprafața eligibilă cultivată cu cartof de consum.

Pentru accesarea ajutorului există și condiții privind suprafața și producția obținută. Fermierii trebuie să cultive cel puțin 0,3 hectare cu cartof de consum și să obțină o producție minimă de 12 tone pe hectar.

De asemenea, beneficiarii trebuie să fie înscriși în Registrul agricol și să poată demonstra că au valorificat producția obținută. Aceste cerințe fac parte din condițiile prevăzute de schema de ajutor de minimis.

Tanczos Barna a evidențiat și contextul în care a fost finalizată schema de sprijin. Potrivit ministrului interimar al Agriculturii, aprobarea ajutorului pentru cultivatorii de cartofi se numără printre măsurile pe care Ministerul Agriculturii a reușit să le finalizeze în perioada în care Guvernul funcționează în regim interimar.

Valoarea obținută pentru fermieri este însă considerabil mai mică decât suma solicitată inițial de MADR. În locul sprijinului de 800 de euro pe hectar propus în luna iunie, producătorii de cartofi vor primi în acest an cel mult 300 de euro pe hectar, în funcție de suprafața efectiv cultivată și de îndeplinirea condițiilor stabilite prin schemă.

Fermierii ale căror culturi au fost afectate de seceta severă și valurile de căldură din 2025 ar urma să primească despăgubiri de aproximativ 100 de lei pe hectar în cazul pierderilor maxime. Suma va fi calculată în funcție de gradul de afectare a culturilor, astfel că despăgubirea va scădea proporțional pentru fermierii ale căror culturi nu au fost afectate în totalitate.

Anunțul a fost făcut de viceprim-ministrul și ministrul interimar al Agriculturii, Tanczos Barna, în cadrul emisiunii Agricultura la Raport, realizată de Ovidiu Ghinea la AGRO TV.

Valoarea despăgubirilor este considerabil mai mică decât cea acordată fermierilor în anii anteriori. În trecut, producătorii agricoli ale căror culturi erau calamitate puteau primi despăgubiri de până la 1.000 de lei pe hectar.

Pentru anul 2025, însă, nivelul maxim estimat este de aproximativ 100 de lei pe hectar, iar suma efectivă va fi stabilită în funcție de procentul de afectare a culturilor. Tanczos Barna a explicat că Ministerul Agriculturii nu poate obține o sumă mai mare din partea Ministerului Finanțelor, întrucât bugetul disponibil nu permite suplimentarea despăgubirilor.

„În jur de 100 de lei maxim, dar după aceea se calculează în jos, în funcție de gradul de afectare. Deci nu mai este 1.000 de lei, sume care erau plătite acum mulți ani. Pur și simplu, sincer vă spun, nu am cum să scot mai mult de la Ministerul de Finanțe, pentru că nu se aprobă, nu sunt bani”, a declarat Tanczos Barna la AGRO TV.

Pentru finanțarea despăgubirilor destinate fermierilor afectați de secetă, România beneficiază și de fonduri europene. Comisia Europeană a alocat țării aproximativ 14,9 milioane de euro din rezerva agricolă.

Banii sunt destinați fermierilor afectați de seceta severă și de valurile de căldură produse în 2025. În cazul României, măsura europeană vizează în principal culturile de porumb și floarea-soarelui.

Finanțarea europeană reprezintă baza pachetului de sprijin pregătit pentru producătorii agricoli afectați de fenomenele climatice din anul trecut.

Regulile europene permit României să suplimenteze suma primită de la Comisia Europeană cu fonduri de la bugetul național în valoare de până la 200% din alocarea europeană.

În cazul celor 14,9 milioane de euro primite de România, această regulă ar permite, teoretic, o suplimentare cu încă 29,8 milioane de euro din fonduri naționale. Bugetul de stat nu permite însă utilizarea întregii marje de finanțare disponibile.

Potrivit lui Tanczos Barna, România nu va putea dubla suma europeană în limita maximă permisă de regulile europene. Ministerul Agriculturii intenționează să aloce din bugetul național aproximativ aceeași sumă primită de la Comisia Europeană, respectiv încă aproximativ 14,9 milioane de euro.

„Suma aceasta de 14,9 milioane de euro primită de la Comisia Europeană pentru seceta anului 2025 ar trebui completată de statul membru cu maxim dublul acestei sume. Nu există dublu, mergem cu simplu, mai completăm cu 14,9 milioane, avem niște bănuți în buget și încercăm să facem plățile”, a explicat ministrul interimar al agriculturii.

Astfel, fondurile europene și contribuția națională ar urma să formeze împreună un pachet principal de sprijin de aproape 30 de milioane de euro pentru fermierii afectați de seceta și căldura extremă din 2025.

Nivelul efectiv al despăgubirii nu va fi același pentru toți fermierii. Aproximativ 100 de lei pe hectar reprezintă nivelul maxim estimat pentru culturile afectate în proporție maximă, iar suma va fi redusă în funcție de gradul de calamitate.