Patru noi programe de sprijin pentru fermieri din septembrie. Sunt disponibile fonduri de aproape 180 de milioane de euro

Fermierii din România pot accesa, începând de marți, 1 septembrie, patru noi programe de sprijin disponibile prin Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) și Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR).

Programele beneficiază de finanțare de la bugetul de stat și din fonduri europene și urmăresc să sprijine producătorii agricoli atât pentru modernizarea și dezvoltarea fermelor, cât și pentru compensarea parțială a costurilor ridicate, potrivit Agrointel.

Ministrul Agriculturii, Tanczos Barna, a anunțat că începutul toamnei vine cu noi forme de sprijin pentru agricultori. Potrivit acestuia, în cadrul celor patru programe sunt puse la dispoziția fermierilor fonduri de aproape 180 de milioane de euro.

„Astăzi se deschide depunerea cererilor în cadrul a patru programe. Punem la dispoziția agricultorilor fonduri de aproape 180 de milioane de euro pentru modernizarea și dezvoltarea fermelor, și pentru compensarea parțială a costurilor ridicate”, a anunțat vicepremierul.

Unul dintre programele lansate la 1 septembrie vizează crescătorii din sectorul suin. Aceștia pot beneficia de un sprijin de 11,9 euro pentru fiecare loc de cazare destinat porcilor grași și de 13,7 euro pentru fiecare loc de cazare destinat animalelor de reproducție.

Un alt program se adresează crescătorilor din sectorul bovin, pentru care este prevăzut un sprijin de 68 de euro pentru fiecare cap de bovină. În același timp, fermierii pot accesa schema de sprijin DR 14, destinată investițiilor în fermele de mici dimensiuni.

Cea de-a patra măsură este schema de sprijin DR 18, care finanțează investiții în domeniul floriculturii, precum și în culturile de plante medicinale și aromatice. Astfel, cele patru programe acoperă atât sprijinul direct pentru anumite sectoare zootehnice, cât și investițiile în ferme și în domenii agricole specializate.

Printre aceste măsuri, cel mai așteptat ajutor este cel destinat fermelor de vaci și bivolițe. Crescătorii din acest sector au semnalat existența unei crize puternice, determinată de mai mulți factori, printre care stocurile reduse de furaje, prețul scăzut al laptelui și diminuarea consumului de produse lactate.

Prin deschiderea celor patru programe de la 1 septembrie, agricultorii au la dispoziție noi surse de finanțare pentru dezvoltarea fermelor și pentru reducerea parțială a presiunii generate de costurile ridicate. Fondurile disponibile provin atât din bugetul de stat, cât și din finanțări europene, iar valoarea totală anunțată pentru aceste măsuri se apropie de 180 de milioane de euro.