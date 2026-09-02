Românii care călătoresc cu trenul pot beneficia de reduceri semnificative. CFR Călători a anunțat ce condiții trebuie îndeplinite

CFR Călători pune la dispoziția pasagerilor Cardul TrenPlus, o ofertă nominală și netransmisibilă care permite cumpărarea unui număr nelimitat de bilete de tren cu o reducere de 25%. Cardul este emis exclusiv în format digital, pe suport de tip card, are o perioadă de valabilitate de un an, iar biletele achiziționate trebuie să aibă datele de călătorie cuprinse în perioada de valabilitate a cardului.

Prețul unui Card TrenPlus este de 187 de lei, tarif valabil începând cu 14 decembrie 2025 și care include TVA de 21%. Cardul poate fi utilizat pentru trenurile Regio și Interregio, la clasa 1 și clasa a 2-a, indiferent de relația de transport. Biletele pot fi cumpărate online, de la casele de bilete cu emitere electronică, de la automatele de vânzare din gări sau, în anumite situații, direct din tren, atunci când călătorul urcă dintr-o stație nedeservită de personalul CFR Călători ori în afara programului caselor de bilete.

Cardul TrenPlus nu oferă însă reducere pentru călătoriile cu trenurile Intercity. În acest caz, diferențele tarifare se achită integral. Cardul poate fi emis cu valabilitate chiar din ziua emiterii, iar data de început a valabilității poate fi stabilită doar în perioada în care este permisă vânzarea cu anticipație.

Reducerea de 25% este disponibilă numai la achiziționarea biletelor online, de la casele de bilete cu emitere electronică sau de la automatele de vânzare din gări. Oferta nu poate fi cumulată cu alte facilități sau reduceri acordate de CFR Călători și nici cu reducerile prevăzute de alte oferte comerciale, precum cele pentru călătorii dus-întors sau pentru cumpărarea anticipată, ori cu facilități stabilite prin acte normative. Tariful pentru rezervarea locului la vagon clasă se achită integral în cazul trenurilor cu regim de rezervare, iar suplimentul pentru pat la vagon de dormit sau cușetă se plătește, de asemenea, integral.

La controlul din tren, călătorul trebuie să prezinte, împreună cu biletul, Cardul TrenPlus în baza căruia a fost emis biletul și un document de identificare cu fotografie și CNP, respectiv cartea de identitate, buletinul sau pașaportul. Atât cardul, cât și actul de identitate trebuie prezentate în original. În cazul în care unul dintre acestea lipsește la control, pasagerul este considerat ca neavând o legitimație de călătorie valabilă și trebuie să achite tariful de taxare în tren.

Biletul emis cu reducere în baza Cardului TrenPlus beneficiază de aceleași drepturi privind modificarea contractului de transport ca un bilet la preț întreg cumpărat de la ghișeele CFR Călători, din stații sau agenții de voiaj, de la automatele CFR Călători ori online, de pe site-ul companiei, prin secțiunea dedicată cumpărării sau contului personal. Biletele cu reducere pot fi restituite potrivit condițiilor generale de restituire. În cazul pierderii sau furtului cardului, titularul trebuie să își procure un nou card, contra cost.

Suportul fizic de tip card pentru oferta TrenPlus costă 5,5 lei și are o perioadă de valabilitate de patru ani. Acesta este emis pe baza unei cereri completate de client la casele de bilete din stațiile sau agențiile de voiaj CFR Călători. Posesorii ofertei TrenPlus în format digital pot cumpăra bilete cu reducere de la orice ghișeu sau automat de bilete CFR Călători, inclusiv de la Kiosk, precum și online, de pe site-ul companiei sau din aplicația pentru telefoanele mobile. O ofertă TrenPlus emisă inițial pe suport fizic din carton termoreactiv poate fi preschimbată, la solicitarea călătorului, în format digital, păstrând aceeași perioadă de valabilitate și fiind încărcată pe suportul de tip card. Dacă suportul de card este pierdut, furat sau deteriorat, acesta poate fi înlocuit contra tarifului de emitere a unui nou suport. În cazul înlocuirii, oferta TrenPlus în format digital care este încă valabilă se transferă automat pe noul card.

Verificarea în tren a Cardului TrenPlus în format digital se realizează automat prin dispozitivul mobil folosit de personalul de tren. După scanarea cardului sunt afișate informațiile despre oferta digitală, inclusiv perioada de valabilitate și datele de identificare ale clientului, acestea fiind comparate cu informațiile din actul de identitate. Este scanat și biletul emis în baza Cardului TrenPlus, iar data călătoriei trebuie să se regăsească în perioada de valabilitate a ofertei. Biletul poate fi asociat fie cu cardul în format fizic, fie cu oferta înregistrată pe suportul de card.

Cardul TrenPlus poate fi achiziționat numai de la casele de bilete ale stațiilor și agențiilor de voiaj CFR Călători care dispun de sistem electronic pentru emiterea legitimațiilor de călătorie. Oferta este disponibilă oricărui călător, indiferent de vârstă. Pentru emitere este necesară completarea unei cereri scrise, în care trebuie menționate data de începere a valabilității, numele posesorului, CNP-ul, adresa și numărul de telefon, precum și, opțional, alte date de contact, cum ar fi adresa de e-mail.