Capacul borcanului s-a umflat în cămară? De ce nu este bine să guști din conținut

Un capac bombat la un borcan păstrat în cămară nu este un detaliu care ar trebui ignorat. În cazul unui produs corect conservat și sigilat, capacul trebuie să rămână fix și ușor tras spre interior după răcire. Dacă începe să se umfle după o perioadă de depozitare, în interior se pot produce gaze ca urmare a alterării alimentului.

Situația trebuie tratată cu atenție mai ales în cazul conservelor pregătite în casă. Unele microorganisme se pot dezvolta în alimente conservate incorect, iar simplul fapt că produsul arată sau miroase normal nu reprezintă o garanție că acesta poate fi consumat în siguranță.

Într-un borcan conservat corect se formează vacuum pe măsură ce produsul se răcește. Presiunea din interior scade, iar capacul este tras ușor spre interior.

Un capac care se bombează în direcția opusă poate indica apariția unei presiuni în interiorul recipientului.

Experții în siguranța alimentară arată că bacteriile și drojdiile care se dezvoltă într-un aliment alterat pot produce gaze. Acestea se acumulează într-un recipient închis, cresc presiunea și pot determina umflarea capacului.

În situații mai grave, presiunea poate deveni suficient de mare încât sigiliul să cedeze și produsul să înceapă să curgă.

Prin urmare, un capac care a devenit bombat după săptămâni sau luni de depozitare poate reprezenta un semn de alterare a alimentului.

Există însă o situație care nu trebuie confundată cu alterarea unui produs depozitat.

Imediat după procesarea termică a conservelor făcute în casă, borcanele sunt încă fierbinți, iar procesul de formare a vacuumului nu este neapărat finalizat.

Pe măsură ce borcanul se răcește, conținutul se contractă și se formează vacuumul care trage capacul spre interior.

Din acest motiv, experții recomandă ca sigilarea să fie verificată după ce borcanele s-au răcit timp de aproximativ 12 până la 24 de ore.

Un capac care încă nu este tras complet spre interior imediat după procesare nu trebuie astfel confundat cu unul care s-a umflat după ce borcanul a stat o perioadă în cămară.

După răcirea completă, capacul unui borcan corect sigilat ar trebui să fie ușor concav și să nu se miște atunci când este apăsat în centru.

Există o verificare simplă care poate fi făcută după răcirea borcanelor. Centrul capacului poate fi apăsat ușor cu degetul. Dacă acesta se mișcă în sus și în jos sau produce acel sunet caracteristic de „click”, borcanul poate să nu fie sigilat corespunzător.

În cazul unui borcan conservat în casă, problema poate fi observată chiar în primele 24 de ore. Dacă produsul a fost pregătit folosind o rețetă și o metodă de conservare testate acesta poate fi reprocesat în maximum 24 de ore, cu respectarea procedurii corecte.

O altă soluție poate fi refrigerarea imediată și consumarea produsului într-un interval corespunzător.

Situația este însă complet diferită dacă borcanul a fost sigilat, a stat depozitat săptămâni sau luni, iar ulterior capacul s-a bombat. În acest caz poate exista un proces de alterare, iar produsul nu trebuie gustat pentru a verifica dacă mai este bun.

Capacul umflat nu este singurul semnal de alarmă. Un produs conservat poate prezenta și alte modificări care indică o posibilă alterare.

Trebuie acordată atenție lichidului care devine neobișnuit de tulbure, bulelor care se ridică prin produs fără o explicație normală, mucegaiului, modificărilor de culoare sau scurgerilor din jurul capacului.

Urmele de produs uscat pe exteriorul borcanului pot arăta că acesta a curs la un moment dat, chiar dacă în momentul verificării nu mai există lichid în jurul capacului.

Un alt semn evident apare la deschidere. Dacă lichidul sau spuma țâșnesc din recipient, produsul trebuie considerat suspect.

Un miros neobișnuit este, de asemenea, un motiv pentru a nu consuma alimentul. Problema este că absența mirosului nu demonstrează că produsul este sigur.

Aceasta este una dintre cele mai importante reguli privind conservele făcute în casă. Un aliment contaminat nu trebuie neapărat să miroasă sau să arate alterat.

Unul dintre cele mai grave riscuri este botulismul, o intoxicație rară, dar foarte gravă, provocată de toxina produsă de bacteria Clostridium botulinum.

Experții în controlul alimentelor avertizează că toxina botulinică nu poate fi văzută, mirosită sau gustată.

Prin urmare, metoda de a gusta puțin din produs pentru a vedea dacă „mai este bun” nu este sigură.

Chiar și o cantitate mică dintr-un aliment contaminat cu toxină botulinică poate fi periculoasă.

Riscul nu este identic pentru toate produsele. Alimentele cu aciditate redusă reprezintă o preocupare importantă în ceea ce privește dezvoltarea Clostridium botulinum atunci când conservarea nu este realizată corect.

În această categorie intră majoritatea legumelor, dar și carnea, carnea de pasăre, peștele și fructele de mare.

Aciditatea alimentului este foarte importantă deoarece Clostridium botulinum se poate dezvolta în anumite medii lipsite de oxigen și cu aciditate redusă, exact tipul de condiții care poate exista într-un borcan închis ermetic.

Din acest motiv, pentru conservarea în casă a alimentelor cu aciditate redusă trebuie utilizată metoda adecvată de procesare sub presiune.

Simpla introducere a borcanelor într-o oală cu apă clocotită nu este considerată o metodă suficientă pentru toate tipurile de alimente.

Temperatura apei aflate la fierbere nu este suficient de ridicată pentru distrugerea sporilor de Clostridium botulinum în condițiile necesare conservării în siguranță a alimentelor cu aciditate redusă.

Dacă un borcan depozitat are capacul vizibil bombat, recomandarea sigură nu este deschiderea și degustarea alimentului.

Este recomandat să nu fie consumate alimente din recipiente care prezintă semne precum umflarea, scurgerile sau deteriorarea. Aceeași precauție trebuie aplicată atunci când recipientul elimină lichid sau spumă la deschidere ori alimentul prezintă mucegai sau alte semne neobișnuite.

În cazul unui produs suspect, acesta trebuie eliminat astfel încât să nu poată fi consumat accidental nici de oameni, nici de animale.

Pentru recipiente suspecte de contaminare cu toxină botulinică trebuie respectate cu atât mai mult recomandările autorităților privind manipularea și eliminarea în siguranță. Nu este indicată manipularea inutilă a alimentului și nici gustarea acestuia.

Modul în care sunt depozitate conservele poate influența atât siguranța, cât și calitatea produselor.

Pentru conservele pregătite în casă este recomandat un spațiu curat, uscat, răcoros și întunecat.

Pentru păstrarea unei calități bune o temperatură de aproximativ 10 până la 21 de grade Celsius.

Borcanele nu ar trebui ținute lângă aragaz, cuptor, centrală, conducte fierbinți sau alte surse de căldură. Nici expunerea directă la soare nu este indicată.

Temperaturile ridicate accelerează pierderea calității produselor și pot afecta conservarea acestora.

Trebuie evitate și zonele cu umiditate ridicată. Umezeala poate favoriza coroziunea capacelor metalice și poate afecta în timp integritatea recipientului și a sigiliului.

O altă măsură simplă este etichetarea borcanelor. Pe etichetă pot fi trecute denumirea produsului și data la care acesta a fost conservat.

În acest fel, borcanele mai vechi pot fi consumate înaintea celor pregătite recent și este evitată păstrarea lor ani întregi fără să mai știm când au fost făcute.

Este recomandă pregătirea unei cantități de conserve de casă care poate fi consumată în aproximativ un an.

De asemenea, este recomandată folosirea conservelor făcute în casă în aproximativ un an pentru o calitate optimă.

Asta nu înseamnă că un produs devine automat periculos în ziua în care a trecut un an. Durata păstrării depinde de produs, metoda de conservare și condițiile de depozitare. Etichetarea ajută însă la gestionarea corectă a alimentelor din cămară.

Problema recipientelor umflate nu este limitată la conservele făcute în casă. Și în cazul produselor comerciale trebuie verificată integritatea ambalajului înainte de cumpărare și înainte de consum.

Un borcan cu capac bombat, cu scurgeri, cu sigiliul deteriorat sau cu alte modificări evidente nu ar trebui consumat.

Produsele comerciale pot avea perioade de păstrare mult mai lungi decât conservele pregătite în gospodărie, deoarece sunt procesate industrial în condiții controlate. Acest lucru nu înseamnă însă că un recipient deteriorat sau umflat trebuie considerat sigur doar pentru că termenul de valabilitate nu a expirat.

Integritatea ambalajului rămâne esențială.

Înainte de deschiderea unui borcan păstrat o perioadă mai lungă, merită verificat capacul și aspectul exterior al recipientului.

Capacul trebuie să fie bine fixat, fără umflături și fără semne că sigiliul a cedat. Borcanul nu trebuie să prezinte scurgeri, iar capacul metalic nu ar trebui să fie puternic ruginit sau deteriorat.

După deschidere trebuie observate eventualele modificări neobișnuite ale produsului.

În cazul conservelor făcute în casă, siguranța începe însă mult înainte de această verificare. Trebuie folosite rețete testate, trebuie respectate timpii și metodele de procesare recomandate pentru tipul respectiv de aliment, iar borcanele trebuie depozitate în condiții corespunzătoare.

Un capac bombat după depozitare trebuie privit ca un semnal de alarmă. Iar dacă există dubii privind siguranța unei conserve, verificarea prin gustare nu este o soluție.