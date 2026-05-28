Ce aditivi alimentari sunt folosiți în produsele alimentare din România? Ce efecte au E-urile asupra sănătății

Te-ai uitat vreodată pe eticheta unui produs alimentar și ai văzut o listă lungă de „E-uri” imposibil de descifrat? De la mezeluri și sucuri până la iaurturi și dulciuri, aditivii alimentari sunt peste tot în România. Află cât de periculoși sunt, de fapt, și care dintre ei ar trebui să nu te îngrijoreze.

În România, ca stat membru al Uniunii Europene, utilizarea aditivilor alimentari (cunoscuți popular sub numele de „E-uri”) este reglementată direct de legislația comunitară, în principal prin Regulamentul (CE) nr. 1333/2008. Orice „E” permis în România a fost în prealabil evaluat și aprobat de Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară, iar respectarea limitelor legale este controlată la nivel național de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor.

Litera „E” provine pur și simplu de la „Europa”; indică faptul că substanța a fost testată și este legală și sigură pentru consum în cadrul unei Doze Zilnice Acceptabile.

Există sute de aditivi aprobați legal, așa că aceștia sunt clasificați în funcție de rolul lor tehnologic. Lista acestor aditivi este într-o continuă actualizare. Când noi studii științifice relevă anumite riscuri, Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară modifică regulile. Iată principalele categorii de E-uri folosite legal în produsele alimentare din România, alături de câteva dintre cele mai comune exemple:

coloranți (E100 – E199): Sunt folosiți pentru a adăuga sau a restabili culoarea unui produs alimentar.

conservanți (E200 – E299): Previn dezvoltarea bacteriilor, mucegaiurilor și a altor microorganisme, prelungind termenul de valabilitate al alimentelor.

antioxidanți și corectori de aciditate (E300 – E399): Împiedică oxidarea alimentelor (râncezirea grăsimilor sau schimbarea culorii).

agenți de îngroșare, emulgatori și stabilizatori (E400 – E499): Ajută la amestecarea ingredientelor care în mod normal nu s-ar combina (ex: apa și uleiul) și conferă textura dorită produselor (cremozitate, consistență).

corectori de pH și agenți antiaglomeranți (E500 – E599)

potențiatori de aromă (E600 – E699): Amplifică gustul și mirosul existent al alimentelor.

îndulcitori și agenți de glazurare (E900 – E999)

amidonuri modificate (E1400 – E1499): Sunt obținute prin tratarea amidonului normal (de porumb, cartof) pentru a rezista la procesare termică și îngheț (ex: E1420). Folosite intens în sosuri tip ketchup, maioneză sau iaurturi cu fructe.

Deși toți acești aditivi sunt aprobați pentru consum în Uniunea Europeană, profilul lor de siguranță diferă. Unii sunt complet inofensivi, în timp ce alții prezintă riscuri potențiale pentru sănătate, fie în cazul unui consum excesiv, fie pentru persoanele cu anumite sensibilități.

E250

În sine, nitritul nu este cancerigen. Totuși, în prezența proteinelor din carne și expus la temperaturi ridicate (ex: prăjirea baconului) sau în mediul acid din stomac, E250 se poate transforma în nitrozamine. Nitrozaminele sunt compuși cancerigeni dovediți, asociați în mod direct de Organizația Mondială a Sănătății cu un risc crescut de cancer colorectal.

În doze foarte mari (greu de atins prin alimentație), poate bloca transportul oxigenului în sânge (methemoglobinemie). Din cauza acestor riscuri grave, E250 este permis doar în limite extrem de stricte.

E211

Reacții alergice și hiperactivitate: Poate agrava simptomele de astm și poate provoca erupții cutanate la persoanele sensibile. De asemenea, a fost asociat cu creșterea nivelului de hiperactivitate (ADHD) la copii, mai ales când este consumat împreună cu anumiți coloranți artificiali.

E150a-d

În procesul de producție pentru E150c (caramel amoniacal) și E150d (caramel sulfit de amoniu – folosit în cola), se formează un compus numit 4-MEI (4-metilimidazol). Această substanță este clasificată ca „posibil cancerigenă pentru om” în urma studiilor pe animale. Legislația impune limite maxime stricte de 4-MEI în acești coloranți pentru a menține consumul în zona de siguranță.

E330

Fiind un acid, consumul frecvent și susținut de produse care îl conțin (în special băuturi carbogazoase, energizante sau sucuri) atacă și subțiază smalțul dinților, favorizând apariția cariilor.

Acidul citric industrial nu este extras din lămâi, ci este produs cu ajutorul unei ciuperci (mucegaiul Aspergillus niger). Deși produsul final este purificat, persoanele extrem de sensibile pot raporta uneori disconfort digestiv sau reacții alergice ușoare.

E200

Este considerat unul dintre cei mai siguri conservanți. Totuși, la unele persoane predispuse, poate declanșa reacții alergice ușoare de contact (urticarie, iritații ale pielii), deși cazurile de reacții sistemice prin ingerare sunt extrem de rare.

E100

Este un colorant natural foarte sigur. Efectele negative (greață, diaree, disconfort biliar) apar exclusiv la doze uriașe, complet imposibil de atins din consumul de alimente colorate cu E100 (pot apărea doar în cazul excesului de suplimente alimentare cu extract concentrat).

E300

La nivelurile folosite în tehnologia alimentară ca antioxidant, nu are niciun efect negativ (dimpotrivă, este o vitamină esențială). Orice surplus minor este eliminat natural de corp. Doar megadozele (din suplimente, nu din alimente) pot cauza pietre la rinichi sau diaree. Singura excepție negativă este interacțiunea cu E211, menționată mai sus.

E901

Corpul uman nu digeră ceara de albine, așa că aceasta trece pur și simplu prin sistemul digestiv fără a fi absorbită. Singurul risc teoretic (și extrem de rar) îl reprezintă reacțiile alergice în cazul persoanelor cu alergii severe la miere, polen sau alte produse apicole.