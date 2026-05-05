Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) trage un semnal de alarmă cu privire la pesticide. Analiza, bazată pe datele din 2024, arată că alimentele provenite din afara UE eșuează la controalele de frontieră de trei ori mai des decât cele produse în interiorul blocului comunitar. Cu toate acestea, aproximativ 99% dintre probele analizate respectă limitele stabilite la nivel european.

Printre produsele la care au fost identificate tot mai des depășiri se numără ardeii dulci, unde numărul cazurilor aproape s-a dublat față de 2018. Tendințe similare sunt observate și în cazul strugurilor de masă și al uleiului de măsline extravirgin. De asemenea, ouăle, care nu ridicau probleme în urmă cu câțiva ani, încep să apară în statistici cu depășiri ale limitelor admise de pesticide.

Datele arată că produsele considerate cu risc ridicat la granițele Uniunii Europene sunt respinse mai frecvent decât cele produse intern. Din peste 39.000 de probe analizate în 2024, 3,6% au fost respinse și nu au ajuns pe piață. Cele mai multe probleme au fost identificate la chimenul din India, rodiile și roșiile din Turcia, precum și la ceaiul verde provenit din China și Vietnam.

În ceea ce privește substanțele implicate, o parte semnificativă a depășirilor înregistrate în produsele cultivate în UE este legată de etefon, un regulator de creștere utilizat pentru accelerarea coacerii. Acesta a fost depistat frecvent în ardei dulci și banane, deși nu este autorizat pentru aceste culturi, ceea ce ridică semne de întrebare privind respectarea normelor. Alte depășiri sunt asociate cu substanțe permise în Uniunea Europeană, dar doar în anumite limite stricte, precum insecticidul flonicamid și erbicidul glufosinat, identificate în concentrații peste pragurile legale. Situațiile pot indica utilizarea unor doze mai mari decât cele autorizate sau nerespectarea perioadelor de pauză dintre tratamente și recoltare.

Raportul subliniază că aceste cazuri nu sunt generalizate, dar apar recurent în anumite culturi și regiuni, devenind astfel un punct de atenție pentru autorități. Depășirea limitelor nu indică automat un risc imediat pentru consumatori, însă semnalează probleme de conformare și poate duce la retragerea produselor de pe piață sau la sancțiuni pentru producători.

Potrivit evaluării Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară, riscul pentru consumatori rămâne redus, deoarece pragurile stabilite sunt mult sub nivelurile considerate periculoase pentru sănătate. Totuși, raportul apare într-un context sensibil, în care fermierii europeni reclamă concurența importurilor și solicită reguli mai stricte, în timp ce Comisia Europeană pregătește măsuri pentru întărirea controalelor la frontieră.