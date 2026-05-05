Pacienții vulnerabili, inclusiv cei din rândul unei categorii de pensionari, ar putea primi un sprijin concret prin compensarea scutecelor pentru adulți sau a produselor absorbante, potrivit unui proiect legislativ semnat de mai mulți parlamentari. Inițiativa prevede ca aceste produse, esențiale în anumite afecțiuni, să fie decontate în proporție de 80% din prețul de referință.

Proiectul se adresează persoanelor asigurate care necesită utilizarea acestor produse din motive medicale. Sunt vizate în mod direct persoane vârstnice, pacienți cu boli cronice, persoane imobilizate, pacienți cu dizabilități sau cei aflați în proces de recuperare după intervenții medicale.

Inițiatorii subliniază că utilizarea acestor produse nu reprezintă o opțiune, ci o necesitate medicală strictă. Lipsa acestora afectează direct igiena, starea de sănătate și condițiile de viață ale pacienților.

Pentru familiile care îngrijesc bolnavi la domiciliu, costurile pot deveni dificil de susținut, ajungând chiar la aproximativ 1000 de lei lunar, în funcție de necesarul individual. Această cheltuială se adaugă altor costuri medicale, precum tratamentele, consultațiile și transportul, informează Bihon Online.

Pentru pensionari și ceilalți beneficiari eligibili, proiectul stabilește un mecanism clar de compensare, prin care statul ar urma să acopere 80% din costul produselor absorbante. Diferența de 20% ar reveni pacientului, calculată la prețul de referință.

Accesul la acest sprijin nu ar fi automat, ci condiționat de existența unei prescripții medicale. Medicul specialist ar avea responsabilitatea de a evalua starea pacientului și de a recomanda utilizarea acestor produse, stabilind în același timp cantitatea necesară și durata tratamentului.

Aplicarea concretă a măsurii ar urma să fie detaliată prin norme ulterioare, în cazul în care proiectul va fi adoptat de Parlament și promulgat.

Această abordare urmărește direcționarea resurselor către pacienții care au cu adevărat nevoie, evitând utilizarea nejustificată a sistemului de compensare.

Pentru mulți pacienți, inclusiv pensionari, utilizarea produselor absorbante este esențială pentru menținerea unei stări de sănătate adecvate. Persoanele care suferă de incontinență sau care nu se pot deplasa independent depind de aceste produse în mod constant.

Specialiștii avertizează că utilizarea insuficientă sau necorespunzătoare poate duce la complicații serioase, precum infecții urinare, iritații cutanate severe sau escare. Aceste afecțiuni implică tratamente suplimentare și costuri medicale mai ridicate.

Inițiatorii proiectului consideră că măsura nu are doar un caracter social, ci și unul preventiv, contribuind la reducerea presiunii asupra sistemului medical prin evitarea complicațiilor.

Prin asigurarea accesului constant la aceste produse, se poate îmbunătăți semnificativ calitatea vieții pacienților și se pot preveni intervenții medicale costisitoare.

Un element important al inițiativei legislative este eliminarea distincției dintre afecțiunile temporare și cele permanente în acordarea acestui sprijin. Astfel, pensionari și alți pacienți ar putea beneficia de compensare indiferent de durata afecțiunii, dacă există o justificare medicală.

Această prevedere ar permite accesul la produse compensate inclusiv pentru pacienții aflați în recuperare după intervenții chirurgicale, accidente sau tratamente care afectează temporar mobilitatea sau controlul funcțiilor fiziologice.

Prin această abordare, proiectul urmărește să trateze nevoia medicală în mod egal, fără a discrimina în funcție de durata bolii.

Decizia finală privind acordarea produselor ar rămâne în sarcina medicului specialist, care stabilește necesitatea în fiecare caz în parte.

Produsele absorbante pentru adulți sunt utilizate într-o varietate de situații medicale, iar pensionari reprezintă o categorie semnificativă în rândul beneficiarilor. Printre pacienții care au nevoie frecvent de aceste produse se numără cei care suferă de incontinență urinară sau afecțiuni neurologice.

De asemenea, sunt incluse persoanele care au suferit accidente vasculare cerebrale, pacienții diagnosticați cu demență sau cei imobilizați la pat. Aceste situații impun utilizarea constantă a produselor pentru menținerea igienei și prevenirea complicațiilor.

Produsele sunt necesare și în contextul recuperării postoperatorii, în cazul unor afecțiuni oncologice sau în timpul tratamentelor care afectează funcționarea normală a vezicii urinare.

În numeroase state europene, astfel de produse sunt deja incluse în sistemele de sănătate, fie prin compensare parțială, fie prin furnizare directă, în funcție de severitatea cazurilor.

Tabel sinteză – măsura propusă pentru pensionari și pacienți: