Se pregătește o nouă reformă a pensiilor. Veniturile pensionarilor ar putea crește semnificativ. Cine ar putea beneficia

O nouă reformă a sistemului de pensii ar putea aduce venituri semnificativ mai mari pentru viitorii pensionari. Comisia pentru pensii propune introducerea unui sistem bazat pe capitalizare, prin care contribuțiile vor fi investite, iar randamentele obținute vor completa pensiile publice. Potrivit estimărilor, beneficiile suplimentare ar putea ajunge la peste 770 de euro pe lună pentru persoanele care contribuie timp de 45 de ani.

Comisia pentru pensii din Germania urmează să prezinte cancelarului Friedrich Merz și ministrului Muncii, Bärbel Bas, un amplu plan de reformă a sistemului public de pensii.

Elementul central al proiectului îl reprezintă introducerea unui pilon suplimentar bazat pe acumularea de capital, menit să completeze pensia publică și să ofere venituri mai mari după retragerea din activitate.

Potrivit specialiștilor care au lucrat la proiect, noul mecanism ar putea genera majorări importante ale pensiilor pentru persoanele care economisesc pe termen lung.

Estimările Comisiei arată că efectele noului sistem ar putea fi considerabile.

„Conform proiecțiilor noastre, așa-numitul pensionar standard ar putea primi, în medie, cu 150 de euro mai mult pe lună într-o pensie bazată pe capital după o perioadă de economisire de 20 de ani și chiar cu peste 770 de euro mai mult după 45 de ani”, a declarat Tabea Bucher-Koenen, membră a Comisiei, pentru „Der Spiegel”.

Aceasta conduce departamentul de cercetare privind pensiile și piețele financiare sustenabile din cadrul Universității din Mannheim.

Potrivit raportului, calculele sunt exprimate la nivelul prețurilor din anul 2026.

În analiza Comisiei este utilizat conceptul de „pensionar standard”, indicator folosit frecvent în dezbaterile privind sistemul public de pensii din Germania.

Acesta reprezintă un angajat ipotetic care a lucrat timp de 45 de ani și a încasat permanent salariul mediu pe economie.

După majorarea pensiilor aplicată în luna iulie, pensia brută a unui astfel de beneficiar este de 1.913,40 euro pe lună.

Reforma propusă prevede creșterea treptată a contribuțiilor obligatorii la pensii cu până la două puncte procentuale din venit.

Costul suplimentar ar urma să fie împărțit în mod egal între angajatori și salariați.

Fondurile colectate nu vor fi folosite imediat pentru plata pensiilor, ci vor fi investite pe piețele financiare. Ulterior, câștigurile obținute din aceste investiții vor fi utilizate pentru majorarea pensiilor viitoare.

Specialiștii susțin că acest mecanism poate contribui la reducerea presiunii exercitate asupra sistemului public de pensii de îmbătrânirea populației.

Jörg Rocholl, membru al Comisiei pentru pensii și președinte al Universității ESMT Berlin, consideră că introducerea unui pilon bazat pe capital este necesară în contextul schimbărilor demografice.

„Adăugarea de fonduri de capital va ajuta în contextul schimbărilor demografice”, a declarat acesta pentru „Der Spiegel”.

Expertul apreciază că beneficiile unei astfel de reforme pot fi importante pentru economia germană.

„Acesta ar putea fi un progres pentru țara noastră.”

Propunerea nu este însă lipsită de controverse.

Reprezentanții mediului de afaceri atrag atenția că majorarea contribuțiilor obligatorii ar însemna costuri mai mari cu forța de muncă pentru companii.

Jörg Rocholl admite că preocupările angajatorilor sunt justificate, însă consideră că avantajele pe termen lung sunt mai importante.

Potrivit acestuia, companiile au și ele interesul ca sistemul public de pensii să rămână sustenabil.

Renta bazată pe capital are, în opinia sa, „avantaje macroeconomice copleșitoare pentru țara noastră”.

De aceea, expertul spune că speră „interesele individuale vor trece pe plan secund”.

Dacă reforma va fi adoptată, Germania ar introduce unul dintre cele mai importante mecanisme de capitalizare a pensiilor din ultimele decenii, într-un moment în care tot mai multe state europene caută soluții pentru a face față îmbătrânirii populației și presiunilor tot mai mari asupra sistemelor publice de pensii.