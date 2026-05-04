Procesul de acordare a biletelor pentru tratament balnear aferente seriei 2/2026 a fost demarat simultan în mai multe județe, fiecare casă de pensii primind un număr limitat de locuri în stațiuni balneare consacrate.

Casa Județeană de Pensii Sălaj a anunțat că i-au fost repartizate 80 de bilete, distribuite în stațiunile 1 Mai, Bizușa, Covasna, Moneasa și Geoagiu. Seria începe în intervalul 13–16 mai 2026, în funcție de stațiune, ceea ce presupune o planificare diferențiată a plecărilor.

În paralel, Casa Județeană de Pensii Bihor a primit 72 de bilete pentru tratament balnear, repartizate astfel: 50 pentru Băile 1 Mai, 14 pentru Moneasa, 4 pentru Geoagiu Băi și câte 2 pentru Buziaș și Covasna. Distribuirea se face în baza punctajului obținut de solicitanți.

Și Casa Județeană de Pensii Bistrița-Năsăud a confirmat alocarea a 47 de bilete pentru aceeași serie, cu intrare din 13 mai 2026, în stațiuni precum Băile 1 Mai, Bizușa, Buziaș, Covasna și Geoagiu Băi.

Numărul ridicat de solicitări confirmă interesul crescut pentru tratament balnear, fiind înregistrate deja 1.568 de cereri la nivelul unui singur județ, ceea ce indică o competiție ridicată pentru obținerea locurilor.

Ridicarea biletelor pentru tratament balnear se face într-un interval limitat, stabilit de fiecare instituție, iar nerespectarea termenelor duce automat la redistribuirea locurilor.

În județul Sălaj, biletele pot fi ridicate în perioada 4 – 7 mai 2026, între orele 08:00 – 14:00, respectiv până la 13:00 vinerea. Locurile neridicate vor fi redistribuite în intervalul 11 – 13 mai 2026, în funcție de punctaj.

În Bihor, programul este organizat de luni până joi între 08:00 – 14:00 și vineri între 08:00 – 12:00, cu termen limită pentru ridicare stabilit la 6 mai 2026. Redistribuirea se face în 7 mai, de la ora 08:00.

Procedura de eliberare este strict reglementată. Beneficiarii trebuie să prezinte actul de identitate în original, cuponul de pensie din aprilie 2026 sau adeverință de venit, precum și bilet de trimitere emis de medicul de familie sau specialist, în care este menționată stațiunea recomandată.

Durata unui sejur este de 16 zile și include cazare, trei mese zilnice și tratament pe o perioadă de 12 zile, conform pachetelor standard stabilite la nivel național.

Ridicarea biletelor se face personal sau printr-o persoană împuternicită, doar în baza unei procuri autentificate, care să ateste explicit dreptul de ridicare.

Accesul la tratament balnear pentru persoanele cu dizabilități este condiționat de respectarea unor reguli suplimentare privind însoțirea și capacitatea de autonomie pe durata sejurului.

Persoanele încadrate în grad de handicap grav, care beneficiază de asistent personal sau indemnizație pentru însoțitor, precum și pensionarii de invaliditate gradul I, pot primi bilete doar dacă sunt însoțite. Însoțitorii trebuie să îndeplinească prevederile legale stabilite prin Legea nr. 360/2023.

Există însă și o excepție importantă. Beneficiarii pot accesa tratament balnear fără însoțitor dacă depun o declarație pe proprie răspundere care atestă că se pot descurca singuri pe durata sejurului.

Această măsură este justificată de faptul că bazele de tratament funcționează în regim hotelier și nu oferă supraveghere medicală continuă, ca în cazul unităților spitalicești.

Datele disponibile pentru județul Argeș arată o planificare etapizată a seriilor de tratament balnear pe tot parcursul anului 2026, începând din aprilie și până în decembrie.

Fiecare serie are un calendar clar de publicare a anunțurilor, depunere a cererilor și repartizare a biletelor, ceea ce permite o distribuire uniformă a locurilor disponibile.

Seria 2, care face obiectul actualelor distribuiri la nivel național, este programată pentru luna mai 2026, cu publicarea anunțurilor la finalul lunii aprilie și intrări începând din 13 mai.

Acest calendar indică o organizare standardizată la nivel național, cu aproximativ două serii pe lună în sezonul cald, când cererea pentru tratament balnear este maximă.

Casei Judeţene de Pensii Bistrița-Năsăud – Repartizarea biletelor de tratament – seria 2/2026

Tabel sinteză – Distribuirea biletelor de tratament balnear, seria 2/2026: