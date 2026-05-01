Casa Județeană de Pensii Cluj a transmis că pentru seria 2 din 2026 au fost repartizate 38 de bilete de tratament balnear, în stațiunile Bizușa, Buziaș, Covasna, Geoagiu, 1 Mai și Moneasa.

Biletele pot fi ridicate de pensionari începând cu data de 30 aprilie 2026, de la sediul instituției, la ghișeele 7 și 8, conform programului de lucru. De luni până joi, programul este între orele 08:00 și 14:00, iar vineri între 08:00 și 13:00. Ultima zi pentru ridicarea biletelor este 6 mai 2026.

Programul casieriei este între 08:00 și 11:30.

Casa de Pensii a precizat că redistribuirea biletelor rămase disponibile pentru seria 2 va avea loc în data de 7 mai 2026.

Biletul de tratament se eliberează personal titularului sau unei persoane desemnate prin procură autentificată la notarul public, din care să rezulte clar că mandatarul este împuternicit să ridice biletul de tratament balnear.

Pe lângă locurile repartizate la Cluj, și Casa Județeană de Pensii Bistrița-Năsăud a anunțat o nouă serie de bilete de tratament balnear, aferentă celei de-a doua etape din 2026.

În total, sunt disponibile 47 de locuri pentru beneficiari, cu intrări în stațiuni programate începând din 13 mai 2026. Pensionarii pot alege sejururi de tratament în stațiuni precum Băile 1 Mai, Bizușa, Buziaș, Covasna și Geoagiu Băi.

Biletele pot fi ridicate direct de la sediul instituției până cel târziu la data de 7 mai 2026. Programul cu publicul este de luni până joi între orele 08:30 și 15:00, iar vineri între 08:30 și 13:00.

Reprezentanții Casei de Pensii au precizat că biletele care nu sunt ridicate până la termenul-limită vor fi redistribuite începând cu 8 mai, de la ora 08:30.

Și în județul Mureș interesul pentru aceste bilete rămâne ridicat. La Casa de Pensii Mureș au fost înregistrate peste 2.300 de cereri pentru acordarea facilităților balneare.

Directorul instituției, Stelian Stoica, a explicat că prima serie a început pe 27 aprilie, iar județului Mureș i-au fost repartizate 70 de bilete de tratament.

Acesta a precizat că numărul stațiunilor disponibile a fost mai redus și a inclus unități aflate în cadrul Societății de Tratament Balnear și Recuperarea Capacității de Muncă din structura Casei Naționale de Pensii Publice, respectiv 1 Mai, Amara, Bizușa, Buziaș, Covasna, Geoagiu, Moneasa și Pucioasa.

Stelian Stoica a mai arătat că seria a doua va începe pe 13 mai.

În paralel, Casa Națională de Pensii Publice a lansat și seria a doua de licitație publică pentru așa-numitele „stațiuni mari”. Sovata este singura stațiune din județul Mureș inclusă în această categorie, alături de Felix, Călimănești, Herculane, Govora, Bazna, Tușnad, Vatra Dornei, Olănești și Mangalia.

Conform Ordinului nr. 75 din 20 aprilie 2026 al președintelui Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP), solicitarea se face în limita locurilor disponibile și pe baza unor documente obligatorii.

Solicitanții trebuie să depună o cerere tip, un bilet de trimitere eliberat de medicul de familie sau de medicul specialist și, după caz, alte documente justificative.

Potrivit criteriilor aprobate de Casa Națională de Pensii Publice, durata sejurului unui bilet de tratament este de 16 zile, iar tratamentul balnear se acordă pentru 12 zile .

Distribuirea se face în funcție de punctaj, iar biletele pot fi acordate atât gratuit, cât și cu suportarea unei contribuții individuale, în funcție de categoria beneficiarului și de veniturile acestuia.

Pot beneficia gratuit de tratament balnear pensionarii de invaliditate, persoanele care beneficiază de prevederi din legi speciale cu caracter reparatoriu, veteranii de război, persoanele persecutate politic, persoanele cu handicap, precum și cei care au suferit accidente de muncă sau boli profesionale, în condițiile prevăzute de lege .

Pentru pensionarii din sistemul public care beneficiază de bilet cu suportarea unei contribuții individuale, criteriile principale sunt cuantumul pensiei, categoria de pensie și dacă au mai beneficiat de tratament balnear în ultimii doi ani.

De exemplu, pensionarii care nu au beneficiat de bilet în ultimii doi ani primesc punctaj mai mare, iar cei care au mai fost recent la tratament primesc un punctaj mai mic. De asemenea, pensionarii de invaliditate primesc cel mai mare punctaj în funcție de categoria pensiei .

Contribuția individuală pentru pensionarii din sistemul public este, în general, de 50% din cuantumul total brut al pensiei, inclusiv pensia din alte sisteme neintegrate sistemului public, dacă acestea există.