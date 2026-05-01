Președintele Federației Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR) a explicat că fluxul de turiști depinde în mare măsură de condițiile meteo, precizând că, în cazul unei veri călduroase, oamenii vor continua să aleagă litoralul, indiferent de alte evoluții.

„Din punctul de vedere al rezervărilor de până acum, în ultimele două, trei săptămâni am recuperat terenul şi suntem la nivelul rezervărilor de anul trecut în ceea ce priveşte încasările. Ca număr de rezervări, avem mai puţine persoane care au rezervat până acum, mai puţin cu 20%”, a afirmat Dragoş Răducan.

Președintele FPTR a explicat că s-a schimbat modul în care turiștii achiziționează serviciile pe litoralul românesc.

Acesta a arătat că, în prezent, vacanțele sunt rezervate prin plata unui avans minim, de regulă nerambursabil, urmând ca suma integrală să fie achitată cu câteva zile sau săptămâni înainte de cazare. În acest context, el a precizat că există în continuare rezervări confirmate.

De asemenea, reprezentantul FPTR a subliniat că, în cazul unei veri călduroase, litoralul românesc va continua să atragă turiști.

„Dacă vom avea o perioadă de stabilitate economică, politică, socială, aş vrea şi internaţională să spun, vom avea rezervări şi vor veni turiştii pe litoralul românesc. Am spus deja patru sau cinci elemente care ne complică viaţa. Şi, cel mai important dintre toate, vremea. E important cum va fi vremea. Dacă va fi o vară călduroasă, vom avea turişti indiferent ce se întâmplă. Dacă va fi o vară ploiasă, nu vom avea turişti, indiferent dacă celelalte elemente se vor îmbunătăţi”, a mai precizat preşedintele FPTR.

Dacă în anii trecuți turiștii luau cu asalt cluburile de pe litoral în minivacanța de 1 Mai, în 2026 cererea este mai redusă.

Hotelierii au pregătit aproximativ 20.000 de camere, însă estimările arată că doar 15.000 – 18.000 de turiști își vor petrece minivacanța în stațiunile de la malul mării.

Potrivit președintelui Federației Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR), Dragoș Răducan, citat de News.ro, scăderea este influențată de vremea instabilă și de dificultățile economice.

„Dacă ar fi să folosesc un singur cuvânt pentru a descrie perioada de 1 Mai, aș spune: trist. Trist legat și de vremea de afară. Nici vremurile, nici vremea nu sunt de partea turismului de 1 Mai. Hotelierii de pe litoral au pregătit aproximativ 20.000 de locuri de cazare, dar având în vedere cum va fi vremea, luând în calcul scumpirea carburantului, schimbarea mentalității turiștilor, care stau cu banii și așteaptă vremuri mai bune și le este frică să cheltuie pentru distracții, ne așteptăm undeva la 15.000-18.000 de turiști”, a declarat Dragoș Răducan pentru sursa citată mai sus.

Pe litoral, deși sunt prevăzute câteva spectacole pentru minivacanța de 1 Mai, o parte dintre evenimente nu vor mai avea loc din cauza lipsei aprobărilor necesare. În aceste condiții, oferta de divertisment rămâne limitată, iar organizarea este afectată de dificultăți administrative.

În plus, plajele, chiar dacă au fost atribuite prin licitație, nu sunt încă disponibile pentru utilizare de către operatorii economici, ceea ce reduce și mai mult capacitatea de pregătire a stațiunilor pentru turiști.

În acest context, lipsa unei coordonări eficiente și a implicării autorităților locale este percepută ca un factor care afectează negativ turismul intern, existând riscul ca tot mai mulți turiști să opteze pentru destinații din afara țării în perioada minivacanței.