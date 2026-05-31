Cum reușesc românii să plătească mai puțin pe vacanțe cu ajutorul AI-ului. Aproape 2 din 3 turiști îl folosesc pentru planificare

Românii adoptă într-un ritm accelerat inteligența artificială și plățile digitale pentru vacanțe, arată cel mai recent studiu Visa. Peste 60% dintre turiștii din țara noastră folosesc deja instrumente AI pentru planificare, România fiind lider regional în deschiderea către „agentic commerce” – delegarea totală a rezervărilor către asistenți virtuali. În plus, avantajele oferite de bănci la plățile în străinătate devin decisive în alegerea sau schimbarea instituției financiare de către călători.

Inteligența artificială și plățile digitale transformă rapid modul în care românii își organizează călătoriile. Potrivit celui mai recent studiu Visa Travel & Payment Intentions CEE 2026, 64% dintre românii care călătoresc folosesc deja instrumente AI pentru planificarea vacanțelor, de peste cinci ori mai mult decât anul trecut.

În acelaşi timp, România este lider în Europa Centrală şi de Est în ceea ce priveşte deschiderea către „agentic commerce”: 40% dintre turiștii români declară că ar fi dispuși să utilizeze un agent AI pentru întregul proces de planificare și plată al călătoriei, comparativ cu doar 19% în Cehia.

Turiştii români folosesc instrumente cu inteligență artificială pentru că vor să obţină recomandări locale, cele mai bune oferte și inspirație; cele mai apreciate beneficii ale AI sunt economisirea timpului, disponibilitatea permanentă și ușurința în utilizare.

Deși inteligenţa artificială nu este încă percepută de turiştii români ca un instrument de bază în economisirea banilor, România se remarcă prin faptul că 31% dintre utilizatori consideră că aceasta îi ajută totuşi să plătească mai puţin – cel mai ridicat procent din regiune.

„Astăzi, AI nu mai este doar un instrument, ci un asistent util care îi sprijină pe utilizatori în alegerea destinațiilor, construirea itinerariilor sau găsirea celor mai bune opțiuni pentru călătorii. Următorul pas este agentic commerce – adică atunci când AI nu doar sugerează idei, ci poate fi autorizat să acționeze în numele nostru, de exemplu prin identificarea și rezervarea unor călătorii personalizate. Aceasta este direcția pe care Visa o dezvoltă împreună cu partenerii săi, iar obiectivul nostru este ca utilizatorii să aibă control deplin asupra deciziei finale și a plății”, a declarat Elena Ungureanu, Country Manager Visa în România.

Plățile digitale continuă să fie alegerea preferată a românilor în călătorii: 55% spun că intenționează să plătească în străinătate folosind același card pe care îl utilizează și în România, iar 33% preferă plățile cu smartphone, smartwatch sau portofele digitale la destinaţie.

În plus, România este una dintre cele mai digitalizate piețe din regiune în ceea ce privește plățile pentru călătorii: 73% dintre turiștii români folosesc carduri sau portofele digitale pentru rezervările online de cazare, iar peste 80% utilizează aceste metode pentru plata transportului.

Studiul Visa mai arată că românii sunt printre cei mai receptivi consumatori din regiune la beneficiile asociate cardurilor bancare. Majoritatea celor care călătoresc în străinătate spun că ar lua în calcul schimbarea băncii pentru beneficii precum retrageri gratuite de numerar la ATM-uri din străinătate (68%), asigurări complete de călătorie (66%) sau cursuri valutare avantajoase (65%).

Consumatorii români sunt tot mai interesați și de servicii suplimentare cu valoare adăugată. Respondenții cu venituri ridicate care intenționează să călătorească în străinătate spun că ar fi dispuși să plătească, în medie, 9 lei pe lună pentru acces la un instrument AI de planificare a călătoriilor, 8 lei pentru o aplicație mobilă cu funcționalități suplimentare pentru călătorii și 8 lei pentru un pachet care include beneficii precum reduceri la închirieri auto în străinătate.

„Consumatorii se așteaptă din ce în ce mai mult ca banca lor să îi sprijine dincolo de simpla procedură de plată – inclusiv pe întreg parcursul călătoriei. Prin urmare, colaborăm cu partenerii noștri pentru a livra astfel de experiențe, combinând beneficiile asociate călătoriilor cu noile capabilități bazate pe inteligență artificială. Următorul pas este agentic commerce, pe care îl dezvoltăm împreună cu întreg ecosistemul, astfel încât utilizatorul să rămână informat, în siguranţă şi in deplin control al deciziei de cumpărare”, a declarat Elena Ungureanu, Country Manager Visa în România.

Peste trei sferturi dintre români (78%) intenționează să călătorească în țară anul acesta, iar 66% plănuiesc vacanțe în străinătate, cele mai multe călătorii urmând să aibă loc în sezonul de vârf al verii (62%). În același timp, 68% spun că își planifică atent bugetul de călătorie și încearcă să își mențină cheltuielile sub control.