Reducerea voucherelor de vacanță poate afecta mii de afaceri. Oficial ANAT: Când lucrurile merg greu, nu e cazul să mai pui și frână

Voucherele de vacanță revin în centrul dezbaterii înainte de sezonul estival, după reducerea facilităților acordate pentru susținerea turismului intern. Reprezentanții industriei avertizează că măsura poate afecta dezvoltarea sectorului pe termen mediu și lung. Patronatele susțin că efectele vor fi resimțite în numeroase destinații din țară, în contextul unei economii aflate deja într-un proces de încetinire. Apelul vine către Guvern și autoritățile din turism pentru adoptarea unor măsuri care să susțină cererea și să atragă mai mulți turiști străini în România.

Voucherele de vacanță au reprezentat, în ultimii ani, unul dintre principalele instrumente care au susținut turismul intern și au contribuit la distribuirea fluxurilor de turiști către stațiuni și destinații din întreaga țară.

Reprezentanții patronatelor din turism atrag atenția că efectele reducerii acestui sprijin nu se vor resimți imediat doar în marile centre turistice, ci și în numeroase localități care depind într-o măsură semnificativă de circulația turiștilor români.

Vicepreședintele ANAT consideră că industria turistică trebuie să răspundă perioadei economice dificile printr-o cooperare mai strânsă între actorii din piață și printr-o promovare mai eficientă a destinațiilor românești.

„Ce ar trebui să facă turismul românesc? Cred că atunci când sunt ani mai grei, ar trebui să se consolideze. Ar trebui să existe mai multă colaborare şi mai multă unitate în ofertare, în soluţii de marketing şi de promovare în zona privată – hoteluri, agenţii -, dar şi să vedem un rol mai puternic al OMD-urilor, organizaţiile de management al destinaţiei, care se apropie de 40 în acest moment pe tot teritoriul României”, a afirmat Voican.

Acesta a arătat că organizațiile de management al destinațiilor au ajuns să fie prezente în numeroase zone ale țării, însă nivelul lor de dezvoltare și resursele disponibile diferă semnificativ.

„Unele dintre ele sunt la început, altele au buget, unele n-au buget, dar ar putea ca prin colaborare să existe o mult mai bună promovare, pentru că mitul acela că în România e scump şi prost nu mai e de actualitate”, a afirmat reprezentantul ANAT.

În opinia sa, investițiile realizate în ultimii ani au schimbat semnificativ standardele serviciilor turistice oferite în multe regiuni ale României.

„În România sunt foarte multe investiţii de patru şi cinci stele, de zeci de milioane de euro şi produsele turistice au devenit de calitate în toate colţurile ţării, de la Herculane, Valea Oltului, până la Băile Felix sau Maramureş, Bucovina, pe Valea Prahovei sau pe litoral”, a afirmat Voican.

Acesta a avertizat că diminuarea voucherelor de vacanță riscă să producă efecte negative pe termen mediu și lung, în lipsa unor măsuri suplimentare care să compenseze impactul asupra sectorului.

„În plus, ar trebui ca Guvernul şi ministerul de resort să înţeleagă că atunci când lucrurile merg greu şi motorul economiei încetineşte nu e cazul să mai pui şi frână. Au tăiat voucherele de vacanţă, iar efectul pe termen mediu şi lung o să fie negativ, dacă nu luăm alte măsuri sau dacă nu revenim la această măsură şi nu dăm o stabilitate, nu prelungim valabilitatea voucherelor de vacanţă pentru încă 5 ani sau nu venim cu alte politici publice care să încurajeze adusul turiştilor străini în România. Anul acesta, nici diaspora română nu mai vine în număr atât de mare ca să petreacă vacanţele în România, pentru că economia încetineşte foarte mult şi în Italia, Spania sau Marea Britanie, şi atunci românii, mai ales cei aflaţi la generaţia a doua, nu mai au atât de multe legături cu România şi cu vacanţele în România, ci amână această decizie”, a explicat reprezentantul ANAT.

Voucherele de vacanță au avut un rol important în stimularea cererii interne, însă reprezentanții industriei consideră că dezvoltarea sustenabilă a turismului depinde și de capacitatea României de a atrage mai mulți vizitatori din afara țării.

Potrivit lui Adrian Voican, segmentul care a înregistrat creșteri în 2025 și în primele luni ale acestui an este turismul de incoming, respectiv sosirea turiștilor străini în România. În opinia sa, acest rezultat arată că există potențial de dezvoltare, însă este nevoie de investiții și de campanii consistente de promovare.

Reprezentantul ANAT a subliniat că autoritățile ar trebui să valorifice majorarea bugetului destinat promovării turistice și să transforme aceste resurse în acțiuni concrete pe piețele externe.