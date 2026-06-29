Economia gri câștigă teren pe litoral. Statul pierde tot mai multe taxe

Litoralul românesc înregistrează o scădere puternică a numărului de apartamente clasificate pentru închiriere în scop turistic, la un an după reducerea cu 50% a valorii tichetelor de vacanță. Reprezentanții patronatelor susțin că numeroși proprietari au renunțat la circuitul autorizat și s-au orientat către închirierile nefiscalizate. Situația, spun aceștia, afectează atât veniturile statului, cât și întreaga industrie a turismului intern.

Reducerea valorii tichetelor de vacanță începe să producă efecte vizibile asupra turismului de pe litoral, susțin reprezentanții industriei ospitalității. Potrivit acestora, diminuarea cererii pentru vacanțele în România a determinat numeroși proprietari de apartamente să renunțe la clasificarea oficială și la activitatea desfășurată în circuitul fiscalizat, informează Agerpres.

Președintele Asociației Patronale Resto Constanța, Corina Martin, afirmă că efectele măsurii adoptate de autorități sunt deja evidente, iar numărul apartamentelor autorizate pentru închiriere s-a redus drastic într-un interval de numai un an.

„În doar un an de la reducerea cu 50% a valorii tichetelor de vacanță, efectele sunt deja grave și vizibile în turism. Numărul apartamentelor de închiriat autorizate de pe Litoral s-a înjumătățit, pentru că o mare parte dintre proprietari s-au întors în economia gri”, a declarat Corina Martin, care este și secretar general-vicepreședinte al Federației Patronatelor din Industria Ospitalității din România.

Potrivit unui comunicat transmis de Asociația Patronală a Restaurantelor, Cafenelelor, Barurilor, Beach Barurilor, Cluburilor, Organizatorilor de Evenimente, Furnizorilor și Producătorilor de pe Litoral, la începutul sezonului estival 2025 existau 3.584 de apartamente clasificate pe litoral.

În evidențele oficiale publicate în acest an de ministerul de resort mai figurează doar 1.847 de apartamente clasificate, cu o capacitate totală de 9.494 de locuri de cazare.

Diferența este de 1.737 de apartamente într-un singur an, ceea ce reprezintă o diminuare de aproape 49% a numărului de unități autorizate.

La nivel național sunt înregistrate 7.784 de apartamente clasificate, care însumează 38.074 de locuri de cazare. Astfel, litoralul concentrează în continuare aproximativ 24% din totalul apartamentelor clasificate din România și aproape un sfert din capacitatea de cazare aferentă acestei categorii.

Reprezentanții industriei afirmă că reducerea numărului de apartamente autorizate nu înseamnă dispariția acestora de pe piață, ci mutarea unei părți a activității în zona închirierilor nefiscalizate, pe fondul scăderii cererii generate de diminuarea valorii voucherelor de vacanță.

„Să ne înțelegem, apartamentele «lipsă» din situațiile oficiale nu au dispărut pe undeva. O mare parte dintre proprietari au renunțat la clasificare și s-au întors în zona închirierilor nefiscalizate, pentru că reducerea valorii tichetelor de vacanță a diminuat cererea și a făcut tot mai puțin atractivă funcționarea în circuitul autorizat”, a spus aceasta.

Corina Martin apreciază că efectele acestei evoluții sunt resimțite direct și de bugetul public, prin diminuarea încasărilor fiscale și extinderea economiei gri.

„Statul pierde de două ori: încasează mai puține taxe și impozite și stimulează, fără să își propună, dezvoltarea economiei gri. În loc să încurajeze operatorii să rămână în legalitate, măsurile adoptate au avut efectul invers”, a adăugat Corina Martin.

Patronatele din turism susțin că diminuarea valorii tichetelor de vacanță a influențat direct comportamentul turiștilor, în special al angajaților din sectorul public, care reprezentau un segment important pentru turismul intern.

Potrivit reprezentanților industriei, după reducerea voucherelor față de nivelul anterior de 1.600 de lei, o parte dintre bugetari au renunțat la vacanțele petrecute în România sau și-au redus cheltuielile pentru concedii.

Această evoluție ar fi condus la scăderea numărului de turiști și a înnoptărilor, cu efecte asupra hotelurilor, apartamentelor clasificate, restaurantelor și celorlalte afaceri care depind de activitatea turistică din stațiuni.

Reprezentanții patronatelor consideră că datele actuale evidențiază necesitatea unor politici publice care să sprijine turismul românesc și să încurajeze proprietarii să își păstreze unitățile de cazare în circuitul autorizat.

Corina Martin susține că miza depășește interesele operatorilor economici și îi privește atât pe turiști, cât și autoritățile locale și bugetul de stat. Potrivit acesteia, existența unei oferte clasificate oferă un grad mai mare de siguranță pentru turiști, asigură trasabilitatea fiscală și creează condiții de concurență echitabilă între operatorii economici.

În același timp, reprezentanții industriei avertizează că extinderea închirierilor nefiscalizate pune presiune asupra celor care își desfășoară activitatea în condiții legale și reduce veniturile încasate de stat într-o perioadă în care turismul intern încearcă să recupereze scăderea cererii.