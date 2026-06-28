Ghid de vacanță 2026: Unde ne petrecem vara și cât cheltuim. Sfaturi de la ANPC, DNSC și experți în travel
SURSĂ FOTO: Dreamstime - turism
Într-un context economic global marcat de incertitudine și prețuri în creștere, dorința românilor de a călători rămâne neschimbată. Totuși, comportamentul de consum s-a modificat substanțial în 2026. Dezbatere din seria G4Debate, moderată de Ioana Câmpea, care a reunit oficiali ai statului, experți în securitate cibernetică și lideri din industria turismului încearcă să contureze „Ghidul de Vacanță 2026”.
Principala concluzie? Românii nu renunță la vacanțe, ci își adaptează bugetele și caută o „plasă de siguranță” în fața noilor riscuri digitale și economice.
1. Radiografia turismului în 2026: Paradoxul vacanțelor și scăderea puterii de cumpărare
Datele unui sondaj recent realizat de G4Media, coroborate cu studiul național prezentat de Mihai Bârsan (fondator Destinația Anului), arată o polarizare clară a pieței:
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Frecvența călătoriilor: Un sfert dintre respondenți merg în vacanță o singură dată pe an, 37% de două ori, în timp ce peste 9% declară că nu își permit nicio plecare din cauza dificultăților financiare.
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Destinații preferate: 41% dintre cititorii G4Media aleg exclusiv străinătatea (cu Grecia, Bulgaria și Turcia în topul opțiunilor europene), 15% optează doar pentru România, iar 33% combină ambele variante.
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Planificarea financiară: Românii au devenit extrem de prudenți. Aproximativ 40% apelează la ofertele early booking, iar alți 40% își rezervă concediul cu 2-3 luni înainte. Anul 2026 se anunță însă și un an al deciziilor last minute, determinate de instabilitatea geopolitică regională (cum a fost recentul conflict din Golf).
Mihai Bârsan (Destinația Anului): „Suntem într-o perioadă de declin a calității vieții din cauza scăderii puterii de cumpărare. Peste 60% dintre români fie nu au fost deloc în vacanță în ultimul an, fie și-au permis doar un weekend prelungit. Cu toate acestea, turismul rămâne o activitate aspirațională. Oamenii își amână călătoriile, dar nu renunță la ele. Trebuie să ne obișnuim cu ideea de permacriză.”
2. Capcanele din online: Inteligența Artificială și ofertele „prea bune pentru a fi adevărate”
Securitatea digitală a devenit un punct critic în planificarea concediilor. Hackerii folosesc acum instrumente AI sofisticate pentru a clona perfect platforme mari de rezervări (precum Booking.com) și pentru a genera recenzii sau imagini ultra-realiste ale unor locații fictive.
Pentru a nu cădea în plasa atacatorilor, Mihai Rotariu (DNSC) și Ceaba Becky (Președinte ANPC) au oferit câteva reguli de aur:
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Regula suspiciunii: Dacă o ofertă costă mult sub prețul pieței (ex: o mașină de închiriat cu 5 euro/zi sau un hotel de lux la preț de hostel), este aproape sigur o fraudă.
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Verificarea surselor: Utilizați platforme gratuite precum
scamadvisor.comsau
Trustpilotpentru a verifica vechimea și ratingul de securitate al site-urilor de pe care cumpărați.
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Elemente obligatorii pe site-uri: Orice platformă legitimă din România trebuie să afișeze clar datele de identificare ale firmei, numărul de telefon, adresa, precum și link-urile/plăcuțele oficiale ANPC și SAL (Soluționarea Alternativă a Litigiilor).
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Carduri temporare: Folosiți burner cards (carduri virtuale cu utilizare unică) sau carduri de credit cu buget limitat dedicat strict acelei tranzacții.
Mihai Rotariu (DNSC): „La nivel mondial, în 2024, doar 4% dintre victimele fraudelor online au mai reușit să își recupereze banii. Prevenția este vitală. Antrenați-vă reflexul de securitate pe platforma sigurantaonline.ro.”
3. Agențiile de turism și rent-a-car: Plasa de siguranță pentru consumatorul mediu
În fața riscurilor din online, experții observă o întoarcere a turiștilor către operatorii autorizați. Agențiile de turism oferă asistență în timp real, un avantaj major în cazul zborurilor anulate sau al problemelor de la fața locului.
Marius Berca (Cristian Tour) a subliniat că agențiile oferă pachete pentru toate buzunarele și asigură asistență non-stop în limba română. Mai mult, prin compania aviatică Anima Wings, se încearcă „unirea României” prin zboruri directe între orașele mari (Oradea, Cluj, Timișoara, Iași, București) pentru a impulsiona city break-urile interne, dar și conexiunile către destinații externe precum Praga, Geneva, Paris sau Londra.
Pe partea de mobilitate auto, Andreea Somnea (Avis România) a recomandat turiștilor atenție maximă la detaliile comerciale:
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Optați pentru tarife cu franșiză zero în caz de accident sau furt, evitând riscul unor costuri uriașe de reparație în străinătate.
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Evitați ofertele nerealiste care ascund ulterior sume imense blocate pe card.
4. Turismul intern: Între potențial neexploatat și „Public Shaming”
Deși există o percepție publică conform căreia serviciile din România sunt scumpe în raport cu cele din afară, datele sociologice arată că Brașovul, Sibiul sau Constanța au rate de recomandare (Net Promoter Score) comparabile sau chiar superioare unor capitale europene precum Roma, Istanbul sau Londra.
Nișe cu potențial uriaș în România (identificate de influențatorii „Haihui în doi” și experți):
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Turismul comunist și istoric: Străinii sunt fascinați de obiective legate de epoca Ceaușescu (ex. Scornicești, buncăre).
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Turismul de natură și aventură: Trasee precum Via Transilvanica sau Transfăgărășanul atrag turiști din Australia sau Noua Zeelandă pentru autenticitate și observarea animalelor în habitatul natural.
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Turismul gastronomic și enoturistic (al vinului).
Președintele ANPC a tras un semnal de alarmă împotriva curentului de „public shaming” la adresa destinațiilor românești, considerând că generalizarea unor cazuri izolate afectează pe nedrept industria locală. Din punct de vedere al siguranței alimentare și al unităților de cazare, România se prezintă superior multor destinații europene.
Totuși, operatorii privați solicită o strategie națională coerentă și reînființarea unui Minister al Turismului dedicat, care să gestioneze eficient brandul de țară.
Recomandările invitaților: Unde mergem în vara 2026 cu un buget de 1.000 €?
Concluzia Ghidului 2026: Indiferent dacă alegeți o insulă exotică (Thailanda/Maldive cu bugete de minimum 1.500-2.000 euro/persoană, conform sfaturilor oferite din Alaska de Haihui în doi) sau un circuit autentic în România, secretul unei vacanțe reușite în acest an stă într-o planificare riguroasă, flexibilitate la datele de călătorie și o vigilență digitală sporită.
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Virgil Munteanu este Director Executiv al Editurii Evenimentul și Capital din 2012, având o experiență de peste 25 de ani în management media și comunicare strategică. Cu o pregătire multidisciplinară în domeniile tehnic și comunicare în afaceri, a coordonat numeroase campanii de anvergură începând cu anul 1996. Semnează constant articole, analize și editoriale pentru publicații de referință precum Capital, Evenimentul Zilei, Infofinanciar, Doctorul Zilei, Infoactual, Infofinanciar și Animal Zoo.
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