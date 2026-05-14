Programul tichetelor de vacanță lansat de Guvern începe să schimbe așteptările din industria turismului rural, unde proprietarii de pensiuni spun că noul sistem ar putea contribui la creșterea numărului de turiști locali și la stabilizarea activității pe parcursul întregului an.

Potrivit informațiilor prezentate de Moldova1, tot mai multe structuri turistice se înscriu în rețeaua operatorilor autorizați pentru acceptarea tichetelor de vacanță. În prezent, 22 de unități sunt deja incluse în sistem, iar primele pensiuni se pregătesc să primească turiști care vor utiliza aceste beneficii în următoarele săptămâni.

Pentru mulți antreprenori din domeniu, programul este văzut ca o posibilă gură de oxigen într-un sector afectat de sezonalitate, costuri ridicate și dificultăți în menținerea angajaților pe tot parcursul anului.

Tot mai multe pensiuni turistice intră în programul tichetelor de vacanță

Reprezentanții Oficiului Național al Turismului spun că interesul operatorilor din turism pentru noul program este în creștere.

Specialista din cadrul secției Dezvoltare de produs și infrastructură turistică a instituției, Aurelia Durand, a explicat că primele pensiuni au fost deja aprobate de Ministerul Culturii, iar alte unități urmează să fie incluse în perioada următoare.

„Unitățile afiliate, 10 la număr, primele, au fost deja aprobate de către Ministerul Culturii. Săptămîna aceasta am mai trimis încă o listă de 12 unități afiliate către Ministerul Culturii, care sperăm pînă la sfîrșitul săptămînii sau cel tîrziu săptămîna viitoare să fie aprobate și acestea. Operatorul autorizat este deja în lucru. Noi ne propunem să avem, pînă la sfîrșitul anului, măcar încă unul”, a menționat Aurelia Durand.

Autoritățile speră că programul va contribui la dezvoltarea turismului intern și la susținerea pensiunilor rurale, multe dintre ele dependente de perioadele scurte de vârf din sezonul estival.

Mai mulți antreprenori din domeniul ospitalității spun că până acum mare parte dintre clienții lor erau turiști străini sau persoane care își permiteau doar vacanțe foarte scurte.

Mihaela Artemi-Bagrii, proprietara unei agropensiuni din satul Zăbriceni, raionul Edineț, afirmă că înscrierea în sistem a fost simplă și realizată complet online.

„Foarte simplu, online, practic am completat declarația, am semnat-o digital și am transmis-o către autorități. Încă nu am primit confirmarea. Rezervările care le-am primit sînt turiști străini și cu tichetul de vacanță deja vor fi turiștii noștri”, a spus Mihaela Artemi-Bagrii.

Potrivit acesteia, programul ar putea schimba profilul turiștilor care aleg pensiunile rurale și ar putea crește numărul vacanțelor interne.

Proprietarii spun că una dintre marile probleme ale turismului local este faptul că mulți oameni evită vacanțele mai lungi din cauza costurilor ridicate.

Administratorii structurilor turistice afirmă că una dintre cele mai mari dificultăți ale sectorului este lipsa turiștilor în lunile de toamnă, iarnă și primăvară.

Victoria Mușinschi, proprietara unei pensiuni din Molovata Nouă, raionul Dubăsari, spune că programul ar putea ajuta pensiunile să își păstreze angajații activi pe tot parcursul anului.

„Am semnat contractul cu operatorul autorizat și urmează deja să primim primii turiști în baza etichetelor de vacanță. Chiar sîntem în așteptarea lor, pentru că sezonul de toamnă, iarnă, primăvară sîntem nevoiți la o parte din angajați să le sistăm activitatea. Asta ne-ar da o bază ca să putem achita salariile tot anul împrejur. Noi activăm tot anul împrejur”, a precizat Victoria Mușinschi.

Mulți proprietari de pensiuni spun că în prezent sunt nevoiți să reducă personalul în afara sezonului de vară din cauza numărului redus de turiști și a costurilor mari de întreținere.

În acest context, tichetele de vacanță sunt văzute ca un instrument care poate aduce o mai bună predictibilitate financiară și o distribuție mai echilibrată a turiștilor pe durata întregului an.

Operatorii din turism afirmă că una dintre problemele majore ale pieței este faptul că majoritatea turiștilor aleg sejururi foarte scurte, de una sau două nopți.

Vera Caminschi, proprietara pensiunii „La Gura Cuptorului” din satul Văleni, raionul Cahul, consideră că tichetele de vacanță ar putea încuraja vacanțe mai lungi și dezvoltarea unor servicii suplimentare.

„Până acum, noi avem foarte puțini cazuri, unul dintre 100, care își pot permite o vacanță de mai mult de o noapte, două zile. Doar vin weekendurile și asta afectează foarte mult afacerea noastră, cazarea la noi în Republica Moldova este foarte costisitoare. De aici și vin prețuri mari, este legat de cheltuieli directe, menajul și multe altele”, a spus Vera Caminschi.

Administratoarea complexului turistic spune că un flux mai constant de turiști ar permite extinderea activității și dezvoltarea unor servicii noi, inclusiv deschiderea unui restaurant.

Potrivit regulamentului aprobat de Guvern, angajații din sectorul privat pot primi anual tichete de vacanță în valoare de până la 50% din salariul mediu pe economie.

Valoarea acestora poate ajunge la aproximativ 8.700 de lei, iar sumele nu sunt impozabile.

Tichetele:

sunt acordate în funcție de performanța profesională a angajaților;

pot fi folosite exclusiv în structuri turistice rurale;

trebuie să includă obligatoriu servicii de cazare.

Conform regulamentului, acestea sunt valabile timp de 12 luni de la emitere.

Operatorii și prestatorii de servicii turistice pot intra în sistem prin notificare la Oficiul Național al Turismului.

Autoritățile susțin că programul are rolul de a stimula turismul intern, de a susține afacerile locale și de a încuraja dezvoltarea economică în zonele rurale.

În același timp, proprietarii de pensiuni spun că succesul programului va depinde de numărul angajatorilor care vor acorda efectiv tichete de vacanță și de interesul turiștilor pentru vacanțele locale.

Pentru multe pensiuni mici, noul sistem ar putea reprezenta o șansă importantă de creștere și de reducere a dependenței de sezonul estival sau de turiștii străini.